Ceny mieszkań z silnymi wzrostami, wynajem drożeje, ale wolniej

Polski Instytut Ekonomiczny przedstawił najświeższą edycję "Analizy rynku mieszkaniowego". Opracowanie rzuca światło na sytuację panującą w II kwartale bieżącego roku i dowodzi kontynuacji wzrostowej w zakresie cen mieszkań, stawek za wynajem mieszkania oraz rosnącego popytu na kredyty mieszkaniowe, pomimo zakończenia dopłat z rządowego programu. Autorzy formułują również prognozy na najbliższą przyszłość.

Przeczytaj także: Mieszkań na sprzedaż więcej, ale ceny będą rosnąć

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak w II kwartale br. zachowywały się ceny mieszkań?

W jakim kierunku podążają ceny najmu?

Czy jest popyt na kredyty mieszkaniowe?

Co przyniosą rynkowi mieszkaniowemu nadchodzące miesiące?



MIESZKANIA WCIĄŻ DROŻEJĄ

Roczne zmiany cen za 1 m² mieszkania wśród nowych ofert na rynku pierwotnym i wtórnym W grupie 17 największych miast w II kw. 2024 r. ceny na rynku wtórnym wzrosły o 23 proc. r/r

W II kw. 2024 r. na rynku wtórnym wszystkie miasta odnotowały przynajmniej dwucyfrowy wzrost cen w ujęciu rocznym. Na rynku pierwotnym niektóre mniejsze miasta z niską liczbą obserwacji, jak Rzeszów, Opole czy Gdynia, odnotowały spadki cen w ujęciu rocznym. Na rynku deweloperskim najszybciej wzrastały ceny w Gdańsku (31 proc.), Opolu i Szczecinie (po 27 proc.). Wbrew przewidywaniom z poprzedniego kwartału, w Krakowie ceny nie osiągnęły pułapu 17 tys. PLN z 1 m2. Stolica Małopolski to jedyne miasto, w którym kwartalny wzrost na rynku wtórnym nie przekroczył 1 proc., a na rynku pierwotnym nieznacznie zmalał (o 0,7 proc.). Jednak w ujęciu rocznym ceny wzrosły o odpowiednio 29,6 proc. i 26 proc. – mówi Tomasz Mądry, starszy analityk z zespołu zrównoważonego rozwoju.

NIEWIELKI WZROST CEN NAJMU W PORÓWNANIU DO CEN SPRZEDAŻY

Od połowy 2023 r. rośnie dysproporcja między roczną dynamiką wzrostu cen sprzedaży mieszkań a dynamiką cen najmu mieszkań w siedmiu największych miastach Polski. Czerwiec 2023 r. był ostatnim miesiącem, w którym roczny wzrost cen mieszkań na wynajem przewyższał wzrost cen mieszkań na sprzedaż. Od tego czasu wzrost cen mieszkań na sprzedaż wyraźnie przyspieszył w siedmiu największych miastach i w lutym 2024 r. osiągnął poziom 22 proc. r/r. Z kolei dynamika wzrostu cen najmu mieszkań od połowy 2023 r. aż do kwietnia 2024 r. wyraźnie słabła z miesiąca na miesiąc. Oznacza to, że spada rentowność zakupu mieszkań na wynajem w porównaniu z alternatywnymi formami lokaty kapitału – ocenia Jędrzej Lubasiński, analityk z zespołu zrównoważonego rozwoju.

Średnie ceny nowych ofert oraz wzrosty cen 1 m² sprzedaży mieszkań w 17 największych miastach Na rynku deweloperskim najszybciej wzrastały ceny w Gdańsku (31 proc.), Opolu i Szczecinie (po 27 proc.).

ZASKAKUJĄCO WYSOKI POPYT NA KREDYTY MIESZKANIOWE

KOLEJNE MIESIĄCE POWINNY PRZYNIEŚĆ STABILIZACJĘ CEN

Spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach ceny mieszkań będą nadal rosnąć, ale wolniej niż w ostatnich dwóch kwartałach. Spodziewamy się, że ten trend się utrzyma i wzrost cen w III i IV kwartale ustabilizuje się na poziomie zbliżonym do 10 proc. na obu rynkach, przy założeniu utrzymania głównych zmiennych makroekonomicznych – ocenia Tomasz Mądry.

Roczna zmiana cen mieszkań na wynajem i na sprzedaż w siedmiu największych miastach Od połowy 2023 r. rośnie dysproporcja między roczną dynamiką wzrostu cen sprzedaży mieszkań a dynamiką cen najmu mieszkań w siedmiu największych miastach Polski

