Mieszkań na sprzedaż więcej, ale ceny będą rosnąć

Polski Instytut Ekonomiczny prezentuje kolejną już edycję "Analizy rynku mieszkaniowego". Autorzy opracowania przyjrzeli się zarówno cenom mieszkań na największych rynkach naszego kraju, jak i podaży nowych ofert sprzedaży oraz popularności domów jednorodzinnych. Oto, do jakich wniosków prowadzi ich analiza.

Przeczytaj także: Ceny mieszkań rosną w tempie inflacji, ale chętnych nie brakuje

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak rosły ceny mieszkań w I kw. 2023?

W których miastach ceny na rynku pierwotnym były niższe niż 10 tys. PLN?

Jak zachowuje się podaż nowych ofert sprzedaży mieszkania?

Jak dużą popularnością cieszy się zakup domu?



KLUCZOWE LICZBY

16 proc. r/r. średnio wzrosły ceny na rynku pierwotnym

21 proc. r/r. średnio wzrosły ceny na rynku wtórnym

20 proc. r/r. średnio zwiększyła się liczba nowych ofert łącznie na obu rynkach

26 proc. r/r. średnio wzrosła liczba nowych ofert najmu w 17 największych miastach

48 tys. domów sprzedano w całym 2023 r. – to najniższa wartość od 2017 r.

13 proc. r/r. średnio wzrosła cena sprzedaży nowych ofert domu w obwarzankach największych 7 miast

CENY MIESZKAŃ ROSNĄ W DWUCYFROWYM TEMPIE

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnia cena za 1 m² mieszkania wśród nowych ofert w I kw. 2024 r. (w tys. PLN) Ceny mieszkań najmocniej wzrosły w Krakowie Kliknij, aby przejść do galerii (3)



Przewidujemy, że w kolejnych miesiącach ceny mieszkań będą nadal rosnąć. Wpłynie na to kontynuacja wzrostu płac w gospodarce oraz utrzymująca się stabilna sytuacja gospodarcza, choć z nieznacznie wyższym poziomem inflacji niż obecnie – prawdopodobny jest wzrost do poziomu ponad 4 proc. w II połowie roku. Wpłynie na to również wciąż ograniczona liczba nowych projektów budowlanych, które można będzie wprowadzić do oferty sprzedaży. Wprawdzie deweloperzy wprowadzają obecnie rekordowe liczby projektów, jednak większość z nich znajduje się we wstępnej fazie realizacji. Ograniczy to liczbę projektów, które można będzie uruchomić w kolejnych kwartałach – zauważa Tomasz Mądry, starszy analityk z zespołu zrównoważonego rozwoju.



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnia tygodniowa liczba nowych ofert sprzedaży mieszkań w grupie 17 miast Podaż nowych ofert sprzedaży mieszkania utrzymuje silny trend wzrostowy Kliknij, aby przejść do galerii (3)

CORAZ WIĘCEJ OFERT SPRZEDAŻY MIESZKAŃ

PO SŁABYM 2023 R. W I KWARTALE ROŚNIE NOWYCH OFERT DOMÓW



Za obserwowany wzrost podaży ofert domów odpowiadają głównie tereny poza największymi aglomeracjami. W powiatach poza siedmioma największymi miastami i obwarzankami tych miast liczba nowych ofert wzrosła o 35 proc. w ujęciu r/r i w I kw. 2024 r. pozostawała na średnim poziomie 3,8 tys. tygodniowo. Równocześnie w grupie siedmiu największych miast, a także w ich powiatach obwarzankowych podaż się nie zmieniła. W siedmiu największych miastach od ponad roku niezmiennie oscyluje ona w okolicach nowych 500 ofert tygodniowo, a w powiatach obwarzankowych – w okolicach 1,2 tys. – wskazuje Jędrzej Lubasiński, starzy analityk z zespoły zrównoważonego rozwoju w PIE.

Wzrost cen sprzedaży mieszkań ponownie przyspieszył w ostatnim kwartale. W grupie 17 największych miast w I kw. 2024 r. ceny wzrosły na rynku wtórnym o 21 proc. r/r. Nowe oferty od deweloperów w tym okresie były droższe o 16 proc. niż przed rokiem. To więcej niż w III i IV kw. 2023 r., kiedy te wzrosty wynosiły średnio ok. 14 proc. i 10 proc. Obserwowany w I kw. 2024 r. wzrost cen mieszkań był wyższy niż nominalny wzrost wynagrodzeń, który w tym czasie wynosił 12,5 proc.W Warszawie średnia cena ofertowa mieszkania na rynku wtórnym przekroczyła 18,2 tys. PLN za 1 m². Ceny na rynku pierwotnym osiągnęły poziom 17 tys. PLN za 1 m². Pułap 17 tys. PLN w następnym kwartale prawdopodobnie przebije również Kraków, w którym ceny na rynku pierwotnym wynosiły 16,3 tys. PLN, a na wtórnym – 16,7 tys. PLN. Z grupy 17 analizowanych miast tylko w Łodzi, Bydgoszczy, Rzeszowie oraz Zielonej Górze ceny na rynku pierwotnym były niższe niż 10 tys. PLN. W najtańszej Zielonej Górze średnia cena 1 m² na obu rynkach jest prawie dwukrotnie niższa niż w Warszawie.Podaż nowych ofert sprzedaży mieszkania utrzymuje silny trend wzrostowy. Liczba nowych ofert wzrosła o 20 proc. w porównaniu z IV kw. 2023 r. W przeciętnym tygodniu I kw. 2024 r. w grupie największych miast średnia liczba nowych ofert osiągnęła poziom 9 tys. Był to najwyższy poziom od połowy 2022 r. Jest to głównie efekt wzmożonej aktywności deweloperów – liczba nowych ofert na rynku pierwotnym wzrosła średnio o 53 proc. Dla porównania podaż nowych ofert na rynku wtórnym wzrosła w tym okresie zaledwie o 8,9 proc. Tak znaczny wzrost liczby ofert mieszkań deweloperskich nie oznacza, że mieszkania te realnie wpłynęły na rynek. Najczęściej są to inwestycje znajdujące się na początkowym etapie budowy.W 2023 r. sprzedano najmniej domów od 2017 r. Jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości liczba transakcji sprzedaży domów w 2023 r. wynosiła 48 tys. Był to spadek o 7 proc. w ujęciu rocznym, zaś w porównaniu do rekordowego 2021 r. liczba sprzedanych domów spadła o ponad 30 proc. Jest to także najniższy wynik od 2017 r., kiedy sprzedano 45 tys. domów.W I kwartale 2024 r. podaż ofert domów rośnie. W całym kwartale średnia tygodniowa liczba nowych ofert sprzedaży domów wyniosła 6300 i jest to najwyższy poziom od II kw. 2022 r. W ujęciu rocznym liczba nowych ofert wzrosła o 32 proc., a w ujęciu kwartalnym – o 6,5 proc. To podobny wzrost podaży jak w zeszłym kwartale, liczba nowych ofert wzrosła wtedy o 8 proc.