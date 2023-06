Przez 3 lata ceny mieszkań wzrosły o nawet 40 proc.

Polski Instytut Ekonomiczny prezentuje pierwszą edycję „Analizy rynku mieszkaniowego”. Jak dowiadujemy się z nowego kwartalnika, na przestrzeni pierwszych trzech miesięcy roku uśredniona cena za 1 m2 mieszkania w Polsce osiągnęła 9887 zł na rynku pierwotnym oraz 9273 zł za 1 m2 w przypadku lokali z drugiej ręki. Najwyższe ceny mieszkań oferują Warszawa i Kraków. Najdrożej jest w Warszawie i Krakowie.

Najbardziej dostępne finansowo mieszkania są na Śląsku

Najbardziej dostępne finansowo mieszkania były w Katowicach, czyli mieście, w którym średni poziom zarobków w I kwartale 2023 r. był na piątym miejscu w kraju, a jednocześnie średnia cena za 1 m2 mieszkania była niższa niż w 6 największych polskich miastach. Tym samym, w stolicy województwa śląskiego na zakup mieszkania potrzebnych jest mniej niż 100 pensji netto na rynku wtórnym (84, czyli 7 lat pracy). Na rynku pierwotnym na zakup mieszkania w Katowicach potrzebnych jest średnio 101 pensji. Miastami, w których na zakup mieszkania trzeba odłożyć najwięcej wynagrodzeń są Warszawa, Kraków, Białystok, Gdańsk i Wrocław (powyżej 130 pensji na rynku wtórnym) – mówi Jędrzej Lubasiński, analityk z zespołu strategii PIE.

Po wzięciu kredytu najłatwiej o mieszkanie w Łodzi

Najdrożej jest w stolicy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnie ceny ofertowe Wśród największych miast, tylko w Poznaniu i w Łodzi ceny na obu rynkach nie przekroczyły progu 10 000 zł za 1 m2 Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Zmiana sytuacji gospodarczej w 2022 r. odbiła się na krajowym rynku nieruchomości. Rosyjska agresja na Ukrainę, która spowodowała masowy napływ ludności ukraińskiej do naszego kraju, wysoka inflacja, seria podwyżek stóp procentowych NBP to najważniejsze czynniki wpływające na dostępność mieszkań, zdolność kredytową Polaków, a w konsekwencji na ceny mieszkań oraz decyzje deweloperów o budowie nowych – podsumowuje Tomasz Mądry, analityk z zespołu strategii PIE.

We wspomnianych we wstępie dwóch najdroższych miastach ceny mieszkań przekroczyły 12 000 zł za 1 m2. Najtańsze mieszkania są w Bydgoszczy, Zielonej Górze i Łodzi, w których uśredniona cena za 1 m2 na obu rynkach nie przekracza 8000 zł. Ceny mieszkań w ciągu ostatnich 3 lat, przede wszystkim w wyniku pandemii COVID-19 oraz inwazji rosyjskiej na Ukrainie wzrosły w miastach wojewódzkich o ponad 40 proc.W I kwartale 2023 r. w 16 miastach wojewódzkich, aby kupić za gotówkę mieszkanie o powierzchni 70 m2, potrzebnych było średnio 127 pensji netto na rynku pierwotnym oraz 119 pensji netto na rynku wtórnym, co jest równoznaczne z gromadzeniem tych funduszy przez odpowiednio 10,5 i 10 lat.Wśród 5 miast z największą liczbą ofert sprzedaży mieszkań w I kwartale rodzina 2+2 o przeciętnych dochodach jest w stanie kupić lokal z ponad 50 proc. wszystkich oferowanych mieszkań w danym mieście. Największą dostępnością po wzięciu kredytu charakteryzowała się Łódź, w której zdolność kredytowa wraz z 20-proc. wkładem własnym pozwala na zakup mieszkania z niemal 80 proc. wszystkich oferowanych.Za Łodzią znalazły się Poznań i Kraków, w których po wzięciu kredytu przy średnich zarobkach w tych miastach można było sobie pozwolić na lokal znajdujący się w obrębie odpowiednio 77 proc. i 72 proc. dostępnej oferty. Gorzej wygląda sytuacja we Wrocławiu oraz Warszawie, w których po wzięciu kredytu gospodarstwo domowe 2+2 zarabiające średnią wrocławską i warszawską pensję mogło sobie pozwolić na zakup lokalu odpowiednio spośród 59 proc. i 57 proc. wszystkich oferowanych mieszkań.Wśród analizowanych miast najwyższymi średnimi cenami mieszkań charakteryzuje się Warszawa. Mieszkania w stolicy kosztowały w I kwartale 2023 r. przeciętnie 13 220 zł za 1 m2 na rynku pierwotnym i 14 076 zł za 1 m2 na rynku wtórnym. W grupie pozostałych sześciu największych miast (Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdynia, Gdańsk) łącznie średnie ceny mieszkań na obu rynkach przekraczały 10 000 zł za 1 m2. Z kolei w grupie pozostałych miast wojewódzkich średnia cena na obu rynkach nie przekroczyła progu 9000 zł, osiągając 8900 zł za 1 m2 na rynku pierwotnym oraz 8015 zł za 1 m2 ma rynku wtórnym.Wśród największych miast, tylko w Poznaniu i w Łodzi ceny mieszkań na obu rynkach nie przekroczyły progu 10 000 zł za 1 m2 zaniżając tym samym wskaźnik. Z pozostałych 10 miast wojewódzkich tę barierę przebił jedynie Szczecin na rynku pierwotnym, w którym średnia cena w I kwartale wynosiła blisko 11 000 zł za 1 m2. Jedynie w Warszawie, Gdańsku i Rzeszowie ceny w I kwartale 2023 r. na rynku wtórnym były wyższe niż ceny na rynku pierwotnym.