Rusza budowa osiedla Craft Zabłocie w Krakowie

Rusza budowa i sprzedaż osiedla Craft Zabłocie w Krakowie. Nowa inwestycja Cordia Polska to minimalistyczny budynek z 94 mieszkaniami, którego projekt powstał we współpracy z pracownią ION Architekci.

Bliskość licznych uczelni, ośrodków kulturalnych i modnych restauracji przyciąga na Zabłocie coraz więcej młodych ludzi. Chętnie zatrzymują się tu także cudzoziemcy przybywający do Krakowa w celach biznesowych. W dzielnicy stale powstają nowe centra biurowe, a budynki dawnych fabryk, poddane rewitalizacji, zyskują nowe funkcje. Dlatego to właśnie tę okolicę wybraliśmy na swoją kolejną inwestycję w stolicy Małopolski - mówi Tomasz Łapiński, Dyrektor Zarządzający Inwestycjami Mieszkaniowymi w Cordia Polska. – Przy okazji warto przypomnieć, że Cordia Polska jest aktywnie związana z Krakowem już od ponad 10 lat. Lotniczówka w dzielnicy Czyżyny czy osiedle Jerozolimska na Podgórzu to tylko niektóre, już zakończone projekty mieszkaniowe. W ostatnich miesiącach oddaliśmy do użytkowania również osiedle Safrano w dzielnicy Łagiewniki-Borek Fałęcki, gdzie trwa jeszcze sprzedaż ostatnich mieszkań – dodaje Tomasz Łapiński.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Craft Zabłocie - wizualizacja 2 Craft Zabłocie powstaje przy ulicy Zabłocie, w sąsiedztwie Akademii Krakowskiej i nowoczesnego kompleksu Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Minimalistycznie, klimatycznie, ekologicznie

Blisko centrum i blisko natury

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Craft Zabłocie - wizualizacja 5 W korytarzach część wspólnych zastosowano tapetę i kinkiety, a w strefie wejściowej tynk strukturalny. Efektu dopełnia wysokiej jakości wykładzina. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Craft Zabłocie powstaje przy ulicy Zabłocie, w sąsiedztwie Akademii Krakowskiej i nowoczesnego kompleksu Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych, zaledwie kilka minut spacerem od brzegów Wisły i 20 minut komunikacją miejską od Rynku Głównego. Na 6 kondygnacjach powstaną 94 mieszkania z balkonami lub – w przypadku mieszkań na parterze – z tarasami i ogródkami. Większość to lokale do 46 mkw, 1 lub 2-pokojowe.Minimalistyczny budynek został zaprojektowany tak, żeby rezonować z postindustrialnym, kraftowym klimatem Zabłocia. Na ten efekt pracują m.in. elewacja z wysokiej jakości płytek mineralnych typu elastolith, ciemnoszary tynk oraz ekologiczny zielony dach, na którym zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne. Na uwagę zasługują również eleganckie i dopracowane w szczegółach części wspólne. W korytarzach część wspólnych zastosowano tapetę i kinkiety, a w strefie wejściowej tynk strukturalny. Efektu dopełnia wysokiej jakości wykładzina.Na terenie wokół budynku zaplanowano zieleń niską w postaci traw, krzewów i niskopiennych drzew. Z myślą o wygodzie przyszłych mieszkańców osiedla Craft zaplanowano też podziemny parking wyposażony w opcję ładowania samochodów elektrycznych. W projekcie przewidziano także boksy na jednoślady oraz stojaki na rowery. Zadbano również o bezpieczeństwo: w budynku zostaną zainstalowane wideodomofony i antywłamaniowe drzwi do mieszkań.Atutem projektu Craft jest lokalizacja. Gwarantuje ona z jednej strony bliskość terenów spacerowych wzdłuż Wisły, a z drugiej – możliwość dotarcia w 20 minut tramwajem do zabytkowego centrum miasta. Rozwinięta sieć transportu publicznego i stacja kolejowa pozwalają szybko dostać się w dowolne miejsce w Krakowie, a zwolennicy podróży samochodowych powinni docenić wygodny wjazd na II obwodnicę miasta.W odległości spaceru od inwestycji znajdują się liczne restauracje, bary i kawiarnie, które przyciągają zarówno miejscowych, jak i odwiedzających Kraków turystów. Nie brakuje tu też ośrodków rekreacyjno-sportowych, sklepów i większych obiektów handlowych – Galeria Kazimierz oddalona jest zaledwie 4 minuty rowerem od inwestycji. Jednocześnie Zabłocie pozostaje dzielnicą spokojną i zieloną. Można stąd wybrać się na spacer wzdłuż Wisły, na piknik do Parku Stacja Wisła albo wycieczkę do Ogrodu Motyli.