Osiedle Słoneczne Miasteczko w Krakowie - ostatni etap w sprzedaży

Develia wprowadziła do sprzedaży 186 mieszkań w ramach ostatniego już etapu osiedla Słoneczne Miasteczko w Krakowie. Ceny rozpoczynają się od 10 750 zł za mkw. Klucze do mieszkań mają być przekazane w II kwartale 2026 roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Słoneczne Miasteczko w Krakowie - wizualizacja W trzech budynkach powstanie łącznie 186 mieszkań oraz dwa lokale usługowe.

Ostatni, XV etap Słonecznego Miasteczka zlokalizowanego w dzielnicy Bieżanów-Prokocim w Krakowie, będzie składał się z trzech kameralnych budynków. Znajdzie się w nich 186 mieszkań o metrażach od 25 do 86 mkw., od kawalerek po lokale 4-pokojowe. Wszystkie mieszkania będą wyposażone w balkony, loggie, tarasy lub ogródki, zapewniając mieszkańcom komfort i przestrzeń do wypoczynku. Niska 4-piętrowa zabudowa zamykająca cały kwartał osiedla będzie wyposażona w cichobieżne windy.W ramach inwestycji powstaje pełna infrastruktura z drogami wewnętrznymi, alejkami, zielonymi skwerami i placem zabaw. W ramach projektu przewidziano 205 miejsc w garażu podziemnym oraz zewnętrzne miejsca postojowe. Pojawią się także stojaki na rowery.Bieżanów-Prokocim to dzielnica, która łączy w sobie zalety rozbudowanej infra-struktury lokalnej z dobrym dojazdem do pozostałych części Krakowa. W okolicy nie brakuje przedszkoli, szkół, sklepów i placówek ochrony zdrowia. W ramach XV etapu osiedla powstaną dodatkowe dwa lokale usługowe. Niska zabudowa i obfitość terenów zielonych pozwalają jednocześnie odpocząć w ciszy i spokoju od zgiełku miasta. Wschodnia obwodnica autostrady S7 umożliwia sprawny wyjazd z Krakowa. Dzięki stacji kolejowej Kraków Złocień znajdującej się obok osiedla mieszkańcy mogą w kilkanaście minut dojechać do centrum szybką koleją aglomeracyjną.Budowa ostatniego etapu Słonecznego Miasteczka rozpocznie się jeszcze w lipcu br., a jej zakończenie planowane jest na I kwartał 2026 r. Z kolei przekazania mieszkań przewidziano na II kwartał 2026 r.