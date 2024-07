Otwarta Forma - nowe mieszkania na Bronowicach w Krakowie

EKOPARK, deweloper działający w stolicy Małopolski, poinformował właśnie o rozpoczęciu sprzedaży nowych mieszkań należących do II etapu osiedla Forma Otwarta. Inwestycja powstaje na obszarze Bronowic, w niedalekim sąsiedztwie Ikea oraz Galerii Bronowice i zaledwie 7 minut od węzła A4.

Bronowice Wielkie, Kraków

Prywatne tarasy i duże ogródki

Osiedle z własną aleją dębową

Osiedle Forma Otwarta znajduje się przy ulicy Sosnowieckiej. Przyszli mieszkańcy mają doskonały dostęp do zaplecza handlowo-usługowego. W pobliżu znajdują się także liczne placówki edukacyjne, co z pewnością docenią rodziny z dziećmi. W okolicy jest także rozwinięta komunikacja miejska - kursują tu linie dzienne, jak i nocne.Jednocześnie jest tutaj blisko do stacji PKP i głównych arterii drogowych - ulicy Jasnogórskiej, Armii Krajowej czy IV obwodnicy Krakowa. Dzięki takiemu położeniu inwestycji, dojazd do Lotniska Balice zajmuje zaledwie 11 minut autem, natomiast węzła autostrady A4 jedynie 7 minut.Etap B to dwa 5-piętrowe budynki a w nich 80 nowych mieszkań 2, 3 i 4-pokojowych o powierzchni od 37 do 114 m2. To co niewątpliwie wyróżnia ofertę, to prywatne tarasy na najwyższym piętrze sięgające nawet 130 m2. Na uwagę zasługują także zielone ogródki na parterach. Ich powierzchnia sięga do 196 m2. To idealna opcja dla tych, którzy pragną własnego kawałka zieleni w środku miasta.Forma Otwarta to także tereny rekreacyjne dla mieszkańców. Pośrodku osiedla będzie znajdować się aleja dębowa ze wspólną przestrzenią dla mieszkańców: alejkami spacerowymi, tematycznymi ogródkami, placem zabaw i siłownią. Na terenie inwestycji zaplanowano także lokale usługowo-handlowe.Deweloper EKOPARK jest częścią Grupy Zasada, jednej z najstarszych rodzinnych firm w Polsce. Działa na rynku nieruchomości nieprzerwanie od 28 lat. W tym czasie zrealizował 30 inwestycji mieszkaniowych.Aktualnie w sprzedaży dostępnych jest 9 inwestycji w Krakowie. Wśród nich wille miejskie Destino oraz mieszkania gotowe do odbioru na osiedlu U Przybyszewskiego. Obie inwestycje znajdują się w Bronowicach. EKOPARK realizuje także w pobliżu swój flagowy projekt - osiedle Slow City, znajdujące się na Prądniku Białym.