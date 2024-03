Archicom wybuduje projekt Dąbrowskiego w Krakowie

Archicom wybuduje inwestycję mieszkaniową Dąbrowskiego w sercu Starego Podgórza w Krakowie. W ramach projektu powstaną dwa budynki, a w nich blisko 80 komfortowych mieszkań.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dąbrowskiego w Krakowie - wizualizacja 1 Nie zabraknie w dyspozycji mieszkańców technologii zwalniającej automatycznie zamek drzwi wejściowych lub otwierającej bramę garażową. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Inaugurujemy przedsprzedaż projektu, który zapewni szybki i łatwy dostęp m.in. do komunikacji, placówek edukacyjnych oraz punktów usługowo-handlowych. W ten sposób przyszli mieszkańcy Dąbrowskiego będą żyć w sercu inwestycji integrującej społeczność sąsiedzką, a także w historycznej części Krakowa pełnej zabytków, kamienic i ciekawej historii. Stare Podgórze rozwija się w szybkim tempie i może pochwalić się dobrze rozbudowaną infrastrukturą. W pobliżu projektu Dąbrowskiego nie brakuje galerii handlowych, sklepów lokalnych przedsiębiorców, aptek – także całodobowych – punktów odbioru przesyłek, niemal 20 placówek edukacyjnych, licznych żłobków i przedszkoli, a także banków. A na zakupy produktów bio warto wybrać się na znany w całym mieście Targ Pietruszkowy. Zakup mieszkania w kameralnym kwartale miejskim, który stworzymy równoznaczny jest z sąsiadowaniem z Wisłą, rekreacją na bulwarach i bezproblemowym przemieszczaniem się rowerem lub hulajnogą po centrum Krakowa. Naprawdę nie potrzeba samochodu, ponieważ wszystko jest tu blisko. - Dawid Wrona, Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży i Marketingu w Archicom SA

W ofercie przedsprzedażowej znalazły się lokale posiadające od jednego do czterech pokoi. Większy budynek zapewni 46 lokali mieszkalnych oraz ulokowaną na parterze jedną powierzchnię handlowo-usługową. W mniejszym budynku D3 powstanie kolejnych 31 mieszkań. Projekt w niskiej, 3-piętrowej zabudowie będzie otoczony bogatą i zróżnicowaną roślinnością, a także infrastrukturą przyjazną rowerzystom – stojakami i strefą naprawy. Zmotoryzowani mieszkańcy skorzystają ze stanowisk parkingowych znajdujących się na terenie podziemnej hali garażowej.Dąbrowskiego wpisuje się w zyskującą na popularności wśród Polaków koncepcję tzw. miast 15-minutowych. Stare Podgórze sąsiaduje bezpośrednio z Kazimierzem, a na Rynek Główny będzie można dojechać rowerem w niecały kwadrans po wyjściu z osiedlowej klatki schodowej. Wystarczy rzut oka na mapę małopolskiej stolicy, aby zauważyć, że w pobliżu inwestycji Archicomu znajdują się Kopiec Kraka, Park Bednarskiego, Staw Płaszowski, Planty im. Floriana Nowackiego oraz obiekty sportowe jak np. centrum wspinaczkowe, studia fitness i siłownie oraz kluby sportowe zapewniające przestrzeń do rekreacji. Stare Podgórze to również modne miejsca do spędzania wolnego czasu, a więc restauracje, kawiarnie i puby. Od najbliższego dworca PKP, stacji Kraków Podgórze, osiedle będzie dzielić 5 minut jazdy taksówką.W ramach inwestycji Dąbrowskiego powstanie także strefa rekreacji, ładowarki elektryczne oraz liczne udogodnienia spod znaku smart. Nie zabraknie więc w dyspozycji mieszkańców technologii zwalniającej automatycznie zamek drzwi wejściowych lub otwierającej bramę garażową. Dodatkowo dostęp do podstawowej wersji systemu pozwalającego na ekranie smartfona kontrolować to, co dzieje się w mieszkaniu jak np.: sterowanie oświetleniem czy czujnik zalania. Paletę tych udogodnień można następnie rozbudowywać we własnym zakresie o nowe funkcjonalności.