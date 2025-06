Na rynku najmu czynszowa stabilizacja

W maju tylko w Gdańsku i Poznaniu poszły w górę przeciętne ceny najmu mieszkań dostępnych na rynku. W pozostałych największych metropoliach stawki czynszu utrzymały poziom z poprzedniego miesiąca - wynika z danych portalu GetHome.pl.

W największych miastach wzloty mediany miesięcznego czynszu przeplatają się z jej spadkami i okresami stabilizacji. Potencjalni najemcy na razie nie mają jednak powodu do narzekań, bo wybór mieszkań na rynku jest duży, a w większości metropolii są one średnio tańsze niż w końcówce ubiegłego roku – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mieszkaniowy rynek najmu - maj 2025 W maju w całym kraju było zamieszczonych ok. 76 tys. unikalnych ofert mieszkań na wynajem, czyli o 3% więcej niż miesiąc wcześniej. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba unikalnych ofert wynajmu mieszkań W Warszawie na najemców czekało 15,4 tys. mieszkań, czyli o 3% więcej niż w kwietniu, w Krakowie – 6,6 tys. (+2%), we Wrocławiu – 5,5 tys. (+2%), w Katowicach – 2,3 tys. (+5%). Nie zmieniła się oferta w Poznaniu - 3,3 tys. mieszkań. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediana miesięcznego czynszu W maju Gdańsk i Łódź były jedynymi metropoliami, w których mediana czynszu była wyższa niż w grudniu ubiegłego roku o odpowiednio 4% i 2%. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediana miesięcznego czynszu w maju 2025 W przypadku kawalerek mediana czynszu spadła w tym roku w Krakowie (do 2,3 tys. zł) i Wrocławiu (do 2,2 tys. zł). Kliknij, aby przejść do galerii (5)

I dodaje, że maj przyniósł uspokojenie po kwietniowym, gwałtownym spadku liczby mieszkań dostępnych na rynku. Przypomnijmy, że ich oferta skurczyła się w całym kraju o 15%, a np. w Gdańsku, Warszawie i Krakowie – aż o ponad 20%!Jak pokazują dane Adradar, w maju w całym kraju było zamieszczonych ok. 76 tys. unikalnych ofert mieszkań na wynajem , czyli o 3% więcej niż miesiąc wcześniej. Co ważne, na rynku pojawiło się 47 tys. nowych unikalnych ofert, czyli o 12% więcej niż w kwietniu. Z drugiej strony wycofano ich mniej, bo 45 tys. Wiosenny szczyt popytu miał więc miejsce w kwietniu.A jak wygląda sytuacja na rynkach najmu w poszczególnych metropoliach? Niemal we wszystkich – wyjątkiem był Gdańsk – wybór mieszkań na wynajem wciąż jest większy niż w końcówce ubiegłego roku. Jednak to właśnie w Gdańsku oferta skurczyła się w ubiegłym miesiącu o 4% (do 2,4 tys. lokali). Również o 4% ubyło mieszkań na wynajem w Łodzi (do 2,7 tys.). W Warszawie na najemców czekało 15,4 tys. mieszkań, czyli o 3% więcej niż w kwietniu, w Krakowie – 6,6 tys. (+2%), we Wrocławiu – 5,5 tys. (+2%), w Katowicach – 2,3 tys. (+5%). Nie zmieniła się oferta w Poznaniu - 3,3 tys. mieszkań.Konsekwencją kurczącej się oferty mieszkań na wynajem w Gdańsku był wzrost mediany miesięcznego czynszu. Z danych GetHome.pl wynika, że w maju poszła ona w górę aż o 5% w stosunku do kwietnia (do ok. 3,1 tys. zł). Dodajmy, że w tym mieście podrożały głównie mieszkania dwupokojowe. O 2% wzrosła też mediana w Poznaniu (do 2,6 tys. zł). Natomiast praktycznie nie drgnęła w Warszawie (ok. 4,5 tys. zł), Krakowie (3 tys. zł), Wrocławiu (2,8 tys. zł), Łodzi (2,2 tys. zł) oraz w Katowicach (2 tys. zł).Marek Wielgo wyjaśnia, że do analizy została przejęta nie średnia a mediana, bo jest ona bardziej zbliżona do „typowej” stawki czynszu. Nie windują jej bowiem w górę, ani nie ściągają w dół, skrajnie drogie lub tanie mieszkania, których na rynku najmu nie brakuje.W maju Gdańsk i Łódź były jedynymi metropoliami, w których mediana czynszu była wyższa niż w grudniu ubiegłego roku o odpowiednio 4% i 2%. W pozostałych największych miastach albo się nie zmieniła (Kraków i Poznań), albo wciąż była niższa: we Wrocławiu o 7%, w Warszawie o 6%, w Katowicach o 5%.Wysokość obniżek lub podwyżek była bardzo zróżnicowana także w zależności od liczby pokoi. Np. w przypadku kawalerek mediana czynszu spadła w tym roku w Krakowie (do 2,3 tys. zł) i Wrocławiu (do 2,2 tys. zł). Z kolei mieszkania dwupokojowe potaniały w Warszawie (do 3,9 tys. zł), Poznaniu (do ok. 2,6 tys. zł) i Wrocławiu (do niespełna 2,8 tys. zł), zaś trzypokojowe – jedynie we Wrocławiu (do 3,5 tys. zł).