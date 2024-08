W lipcu utrzymał się trend ogromnego zainteresowania wynajmem mieszkań. Z najnowszego raportu Otodom wynika, że oferta dostępnych mieszkań stopniała aż o 7,9% m/m. Gdzie mieszkania znikają najszybciej? Czy studenci będą mieli w czym wybierać? Gdzie ceny najmu wzrosły najbardziej?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W których miastach oferta mieszkań na wynajem stopniała najbardziej?

Gdzie mieszkania na wynajem znikają najszybciej?

Jakie były ceny najmu w lipcu?



Liczba dostępnych ofert mieszkań na wynajem w lipcu 2024 r. wyniosła ponad 22,2 tysiąca i zmniejszyła się w ujęciu miesięcznym aż o 7,9%.;

Największe spadki oferty zauważyliśmy w Olsztynie (-20%), Krakowie (-17%) i Szczecinie (-13%);

Miasta nadmorskie odnotowują wzrost oferty z Sopotem (63%) na czele;

Wyszukiwania mieszkań w tej kategorii wzrosły aż o 23% w ujęciu miesięcznym i o 25% w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku;

Mieszkania 2-pokojowe o powierzchni minimum 40 m.kw. niezmiennie cieszą się największą popularnością. Drugie i trzecie miejsce na podium zajmują większe nieruchomości – o powierzchni co najmniej 50 mkw. z 3 lub 2 pokojami.

Mieszkania na wynajem szybko znikają Liczba dostępnych ofert mieszkań na wynajem w lipcu 2024 r. wyniosła ponad 22,2 tysiąca i zmniejszyła się w ujęciu miesięcznym aż o 7,9%.

Pożądany towar? Mieszkania na wynajem!

Najem: gdzie mieszkania znikają najszybciej? Olsztyn, Kraków i Szczecin na podium

Ceny najmu: średnio zapłacimy 3548 pln

Dobra informacja dla najemców jest taka, że od kilku miesięcy ceny pozostają na stabilnym poziomie (wahania w lipcu i sierpniu związane są z zintensyfikowanymi poszukiwaniami ze strony studentów) a oddawane do użytkowania nieruchomości kupione w poprzednich latach w celach inwestycyjnych, zwiększają podaż mieszkań na wynajem. Jak długo potrwa taka sytuacja, zależy m.in. od terminu wprowadzenia kolejnego programu rządowych dopłat, który może doprowadzić do skokowego wzrostu popytu nieruchomości w określonym segmencie.



Jeśli wzrosną ceny na rynku sprzedaży, to część osób planująca zakup, ze względów ekonomicznych zostanie zmuszona pozostać przy najmie. To zaś, ​ przy ograniczonym napływie nowych mieszkań, może w dalszej przyszłości znowu doprowadzić do niedoborów podaży. To tylko jedna z hipotez, wszystko zależy od tego jaki kształt będzie mieć zapowiadany program. Na ten moment zastrzyk w postaci napływu nowych mieszkań na rynek, wpływa na ten segment rynku pozytywnie. – Katarzyna Kuniewicz, Head of Research Otodom Analytics.

Czerwcowy trend utrzymuje się – mieszkania na wynajem znikają. Nie jest zaskoczeniem, że w największych polskich miastach obserwujemy falę ożywienia w kwestii najmu. W związku z tym dostępna liczba ofert mieszkań na wynajem skurczyła się na koniec lipca 2024 r. i wyniosła 22,2 tys. (-7,9% m/m). Przypominamy, że w czerwcu było to 24,5 tysiąca. Lipcowy wynik jest najniższym wynikiem w tym roku, ale co ciekawe jest niemal identyczny jak ten z lipca 2023 r.W lipcu dodano 17,3 tys. ogłoszeń, czyli o 17% więcej niż w poprzednim miesiącu i reaktywowano prawie 5,8 tys.(+16,9% m/m). Wyraźnie widać więc zwiększony ruch. A co z rotacją, czyli ogłoszeniami dodanymi, które zostały zdjęte w tym samym miesiącu? Poziom rotacji odrobinę spadł. Mówimy o 5,4 tys. ofert, co przekłada się na spadek o 4% m/m.Porównując do sytuacji w czerwcu, oferta najbardziej skurczyła się w Olsztynie (-20%), Krakowie (-17%) i Szczecinie (-13%). Również w Poznaniu poszukujący na wynajem mają coraz mniejszy wybór (-9% w stosunku do czerwca). Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę konkretne liczby i wartości bezwzględne, na uwagę zasługują Warszawa (mniej o 387 mieszkań) oraz Wrocław (mniej o 387 mieszkań 155). Nie jest to zaskoczeniem w kontekście studentów, coraz intensywniej myślących o powrocie na alma mater.Oczywiste także wydaje się zwiększenie oferty w miejscowościach nadmorskich, gdzie do najmu długoterminowego płynnie przechodzą mieszkania z wakacyjnego najmu krótkoterminowego. Mowa rzecz jasna między innymi o Trójmieście. Szczególnie w Sopocie jest w czym wybierać, bo oferta wzrosła aż o 63%. Chociaż i w Gdańsku (+14%) i Gdyni (+6%) również obserwujemy wzrosty. A jeśli nie nad morzem to gdzie? Rosnącą o9fertę mieszkań na wynajem obserwujemy w Kielcach (+9%) i Bydgoszczy (+2%). Co to oznacza w wartościach bezwględnych? Z uwagi na wielkość oferty oznacza powiększenie bazy o kilka do kilkunastu lokali.Jest drożej? Odrobinę. Średnia cena najmu względem czerwca wzrosła o 48 pln (3548 mln vs. 3500). Trudno więc mówić o drastycznych wzrostach – 1,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca i 2,2% w porównaniu do cen z lipca 2023 r. A jak ceny kształtują się w poszczególnych miastach?Co nie dziwi, największe wzrosty cen zanotowały Warszawa i Gdańsk – mowa o 3%, czyli odpowiednio ok. 170 i 90 zł. W pozostałych miastach jest spokojniej pod względem cen. W Krakowie podwyżka wyniosła 2%, z kolei w Poznaniu i Wrocławiu 1-1,5%. Natomiast w Katowicach i Łodzi mowa zaledwie o 0,4-0,6% wzroście cen.Czy zapłacimy więcej niż rok temu? Tak – to dotyczy 4 miast: Poznania (4,2%) , Krakowa (2,9%), oraz Katowic (2,4%) i Warszawy (0,7%). Co ma na to wpływ? Zmiana struktury w dostępnej ofercie. W lipcu w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu zauważa się większy odsetek mieszkań w cenie 3-4 tysięcy złotych, co odbywa się kosztem tych tańszych, do 2,5 tysiąca złotych. Natomiast w Trójmieście wzrost średnich cen najmu wynika z większej liczby ogłoszeń oraz wyższych stawek za mieszkania o powierzchni 40-60 m.kw. i większe (60-90 m.kw.).Jak zwykle podwyżki nie ominęły też miast typowo studenckich. Ceny najbardziej poszybowały w górę w Zielonej Górze oraz Olsztynie (+3%), co oznacza wzrost kosztu najmu rzędu. 50-70 zł miesięcznie.Czy gdzieś jest taniej niż rok temu? Tak! Choćby we Wrocławiu (spadek cen o 2%), ale też w Gdańsku i Łodzi na poziomie nawet 4-5%. Jak to się przekłada na konkretne kwoty? Najemcy zapłacą nawet o 120-150 zł mniej!Gdzie jest najdrożej? nieustannie w stolicy. Pod koniec lipca w Warszawie za mieszkanie na wynajem zapłacimy aż 5100 zł. Ponad 3000 zł za miesiąc trzeba z kolei zapłacić w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku. Z kolei w Poznaniu, Katowicach i Łodzi średnie stawki ofertowe najmu to zazwyczaj ok. 2100-2500 tys. zł.