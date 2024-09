Dyfrakcja - nowe mieszkania w Łodzi

We wrześniu ruszyła budowa kolejnej inwestycji mieszkaniowej firmy Duda Development w Łodzi. Dyfrakcja to 214 mieszkań o metrażach od 25 mkw. do 97 mkw. Nieruchomość powstanie przy ulicy Wodnej 3, w Nowym Centrum Łodzi. Generalnym wykonawcą inwestycji jest ALSTAL Grupa Budowlana.

Przeczytaj także: Moderna Helenów od ATAL w Łodzi w sprzedaży

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dyfrakcja - wizualizacja 2 Dyfrakcja to projekt, w którym znajdzie się 214 mieszkań o metrażach od 25 mkw. do 97 mkw., w rozkładzie jedno do czteropokojowych. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Przeczytaj także: W Łodzi powstanie osiedle Blask

Projekt Dyfrakcji stworzyła pracownia architektoniczna Unicorn. W sześciopiętrowym budynku zaplanowano 214 mieszkań o metrażach od 25 mkw. do 97 mkw., w rozkładzie jedno do czteropokojowych. Mieszkańcy będą mogli korzystać z podziemnej hali garażowej i boksów rowerowych. Na parterze budynku znajdzie się 8 lokali handlowo-usługowych.Mieszkańcy Dyfrakcji Łódzkiej będą mieć na wyciągnięcie ręki Centrum Nauki i Techniki EC1 czy Teatr Wielki, a także parki sprzyjające wypoczynkowi na świeżym powietrzu.Nowe Centrum Łodzi to inicjatywa związana z rewitalizacją obszaru między ulicami Narutowicza, Kopcińskiego, Tuwima i Piotrkowską, która stanowi największy projekt urbanistyczny w Europie Środkowo-Wschodniej. Początkowo w obrębie NCŁ rozwijała się zabudowa biurowa, natomiast aktualnie na jego terenie dominuje infrastruktura mieszkalna z funkcją kulturalno-rozrywkową.Dyfrakcja jest kolejnym projektem realizowanym na terenie Łodzi przez Duda Development. Poznańska firma, działająca na polskim rynku nieruchomości od ponad 25 lat, odpowiada za realizację inwestycji Diasfera, zlokalizowanej tuż przy alei Piłsudskiego, pomiędzy ulicami Kilińskiego i Targową, której trzeci etap jest teraz w budowie. Oba projekty łączą nowoczesne trendy architektoniczne z inspiracją unikalnym charakterem Łodzi, wyznaczonym jej historią.Zakończenie budowy Dyfrakcji planowane jest na październik 2026 roku. Sprzedaż mieszkań już się rozpoczęła.