Nowe Centrum Łodzi z inwestycją Flow

W Nowym Centrum Łodzi wystartował projekt Flow. Realizowana przez firmę Archicom inwestycja zajmie 2 ha terenu pomiędzy Dworcem Łódź Fabryczna a kompleksem naukowo - kulturalnym EC1. Docelowo dostarczy na rynek ponad 1200 mieszkań. Cała inwestycja ma zostać ukończona na koniec 2028 roku.

Inwestycja Flow będzie zrealizowana przez firmę Archicom, znaną z realizacji nowoczesnych mieszkaniowych i usługowych zespołów w całej Polsce. Również w Łodzi prowadzi rewitalizację terenu pofabrycznego Fuzja w rejonie obiektów wodno-fabrycznych Geyera-Scheiblera. Budowa na tym terenie jest kolejnym etapem procesu zabudowy obszarów pokolejowych oraz dawnych składów węglowych EC1 na obszarze Nowego Centrum Łodzi i stanowi ostatnią najważniejszą inwestycję prywatną, przewidzianą do realizacji w Strefie I w NCŁ. Dzięki łódzkiemu metru mieszkańcy Flow będą w stanie w szybki sposób dotrzeć do najważniejszych miejsc w Łodzi. Sąsiedztwo Dworca Fabrycznego sprawia, iż Łódź, dzięki takim inwestorom jak Archicom staje się ciekawą alternatywą dla mieszkania w stolicy. Na koniec chciałabym podkreślić wzorową współpracę na linii Miasto-Inwestor, za co serdecznie dziękuję i liczę na kolejne inwestycje w naszym mieście – mówi Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi.

Realizowana przez firmę Archicom inwestycja zajmie 2 ha terenu pomiędzy Dworcem Łódź Fabryczna a kompleksem naukowo – kulturalnym EC1.

W pierwszym oraz drugim etapie projektu, które mają zakończyć się już w 2025 roku powstanie odpowiednio 186 i 314 lokali mieszkalnych.

Projekt Flow to kolejny etap zagospodarowania Nowego Centrum Łodzi – największej tego typu inwestycji w Europie Środkowej, która łączy biznes, handel, kulturę oraz transport. Flow uzupełni istniejącą tkankę miejską NCŁ, powstanie bowiem pomiędzy najważniejszymi obiektami – Bramą Miasta, Dworcem Łódź Fabryczna, kompleksem EC1 oraz planowanym Rynkiem Kobro.Inwestycja realizowana będzie etapowo, a zakończenie prac zaplanowane jest do końca 2028 roku. Nowe Centrum Łodzi zyska pięć budynków, w których łącznie powstanie 1250 mieszkań. Powierzchnie w częściach parterowych zagospodarowane zostaną na restauracje, kawiarnie oraz usługi. Wyróżnikiem projektu będzie wszechobecna zieleń, wśród której pojawią się miejsca do odpoczynku i relaksu, a także organizacji inicjatyw artystycznych.Teren Flow zostanie wyłączony z ruchu samochodowego, a wjazd do parkingu podziemnego odbywał będzie się z drogi podziemnej w ciągu ulicy Hasa. W garażu znajdą się też stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych. Kompleks będzie otwarty na miasto i przyjazny dla pieszych i rowerzystów. Zaplanowane w projekcie ciągi pieszo-rowerowe połączą komunikacyjnie osie północ-południe oraz wschód-zachód: Dworzec Łódź Fabryczna i przyległy do niego Plac Bronisława Sałacińskiego z kompleksem EC1 oraz Plac Strzemińskiego z planowanym Rynkiem Kobro.Architektura budynków Flow będzie nowoczesna i prosta, ale czerpiąca, z tego, co dla Łodzi charakterystyczne - nawiązująca do kamienic i zabudowy poprzemysłowej. Elementy architektoniczne pierwszego etapu inwestycji, który znajdować będzie się najbliżej Dworca Łódź Fabryczna, nawiązywać będą do infrastruktury kolejowej. Charakterystycznym elementem podium budynku będą stalowe arkady nawiązujące swoją formą do rozwiązań architektonicznych spotykanych w dawnych budynkach infrastruktury kolejowej. Elewacja budynku wykończona zostanie okładziną klinkieru elastycznego, tynkiem ryflowanym i gładkim w zróżnicowanych odcieniach.Istotną rolę w projekcie grać będzie zieleń. We Flow pojawi się woonerf z wyższymi roślinami i drzewami w jego centralnej części oraz bujnymi ogrodami fasadowymi o zróżnicowanej wysokości, będą to m. in. trawy, krzewy i niższe drzewa. Zieleń oddzielać będzie też budynki mieszkalne od ulic i ruchu. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego Rynku Kobro powstanie park kieszonkowy, w którym znajdzie się też plenerowa siłownia, plac zabaw, ławeczki i altanki do spotkań, a także organizacji wydarzeń kulturalnych. Odpowiednio dobrana roślinność pozwoli retencjonować deszczówkę, wpłynie na regulację temperatury oraz dodatkowo wyciszy przestrzeń.W pierwszym oraz drugim etapie projektu, które mają zakończyć się już w 2025 roku powstanie odpowiednio 186 i 314 lokali mieszkalnych. Kolejne trzy obiekty są obecnie w fazie projektowania. Dla mieszkańców przewidziane zostały liczne strefy rekreacyjne i wypoczynkowe, miejsca spotkań i wydarzeń kulturalnych wkomponowane w wewnętrzne dziedzińce. Lokatorzy Flow oraz goście korzystać będą mogli też ze zlokalizowanej w jednym z budynków strefy coworkingowej. Budynki wyposażone zostaną ponadto w przestrzenie do przechowywania rowerów, komórki lokatorskie oraz Klub Mieszkańca. Z myślą o komforcie mieszkańców we Flow wdrożony zostanie system Blue Bolt, dający możliwość bezdotykowego otwierania ogólnodostępnych drzwi, bram garażowych czy przywołania windy.Inwestorem projektu Flow jest firma Archicom należąca do Grupy Echo Investment. Za projekt odpowiada Pracownia PIG Architekci.