II etap inwestycji Niebieski Bursztyn w Redzie w sprzedaży

ATAL wprowadził do sprzedaży 169 mieszkań i 3 lokale usługowe w ramach II etapu inwestycji Niebieski Bursztyn w Redzie. Powstaną one w 18-kondygnacyjnym budynku, jednym z trzech zaplanowanych w tym projekcie. Ceny za mkw. mieszkania w stanie deweloperskim wynoszą od 8 000 do 11 400 zł.

Niebieski Bursztyn to nowoczesna inwestycja powstająca w dynamicznie rozwijającej się części Redy, w bezpośrednim sąsiedztwie popularnego aquaparku.

Niebieski Bursztyn powstaje w dynamicznie rozwijającej się części Redy, w bezpośrednim sąsiedztwie popularnego aquaparku. Projekt wyróżnia się nowoczesną, geometryczną architekturą, harmonijnie wpisującą się w otaczającą zabudowę. Atutem inwestycji jest taras widokowy na ostatniej kondygnacji budynku I etapu, z którego rozpościera się panorama Trójmiasta, Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz Zatoki Gdańskiej. Elewacje i części wspólne nawiązują stylistycznie do niebieskiego bursztynu – rzadkiego minerału o wyjątkowej opalizującej barwie.Nowo oferowane mieszkania są mają układ 2-, 3- lub 4-pokojowy i powierzchnię od 32 do 81 mkw. Duże przeszklenia i korzystne usytuowanie względem stron świata zapewnią ich wnętrzom doskonałe doświetlenie.Do dyspozycji mieszkańców będą hale garażowe, naziemne miejsca parkingowe, komórki lokatorskie, a także rowerownie i wózkownie. Na parterze każdego z budynków znajdą się lokale usługowe, zapewniające mieszkańcom dostęp do najważniejszych usług bez konieczności opuszczania osiedla.Zielone otoczenie inwestycji sprzyjać będzie wypoczynkowi – powstaną tu m.in. ogrody deszczowe, zewnętrzna strefa rekreacji i wspomniany taras widokowy. W budynku etapu II zaprojektowano hobby room – przestrzeń do sąsiedzkiej integracji, z sofami i kącikiem majsterkowicza. Z myślą o najmłodszych mieszkańcach osiedla w budynku nr 3 zaplanowano salę zabaw.Bliskość sklepów, szkół i punktów usługowych oraz świetna komunikacja (trasa S6, SKM, przystanki autobusowe) zagwarantują mieszkańcom codzienny komfort.Kupujący mogą wykończyć swoje „M” „pod klucz” w ramach programu ATAL Design. Są w nim dostępne cztery pakiety, różniące się rodzajem materiałów i ceną, tj.: Invest, Basic, Optimum oraz Premium.W ofercie dewelopera są jeszcze mieszkania w budynku I etapu, którego realizacja zakończy się w II kwartale tego roku.