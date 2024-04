ATAL Symbioza w Gdyni już w sprzedaży

Ruszyła sprzedaż mieszkań w inwestycji ATAL Symbioza w Gdyni. Do oferty trafiły 194 mieszkania, zlokalizowane w czterech budynkach pierwszego etapu inwestycji. Mieszkania kosztują od 10 700 - 14 200 zł za mkw. w stanie deweloperskim.

Osiedle mieszkaniowe Symbioza powstanie w świetnie rozwiniętej części Gdyni – Cisowej, w bezpośrednim sąsiedztwie dzielnic Chylonia oraz Pustki Cisowskie.ATAL Symbioza to kilkuetapowa inwestycja nawiązująca swoją formą i kolorystyką do architektury modernistycznej. Biel, szarość oraz naturalne odcienie brązu będą korespondować z roślinnością sąsiedniego parku krajobrazowego. Duże okna oraz szklane balustrady pozwolą na optymalne doświetlenie pomieszczeń. Mieszkania dostępne są w metrażach od 39 do 111 m kw.Przestrzenie wspólne zlokalizowane w obrębie budynków, zaprojektowane zostały z zachowaniem zasady, w której natura i architektura wzajemnie się uzupełniają. Zieleń utrzymana w wyznaczonych kwartałach roślinnych, stworzy idealne miejsce do relaksu i wypoczynku przyszłych mieszkańców. Ważnym elementem części wspólnych będzie plac zabaw oraz ogród sąsiedzki, który zachęci do integracji zarówno dzieci jak i dorosłych.Na poziomie -1 zaprojektowano hale garażowe z miejscami postojowymi, komórkami lokatorskimi oraz pomieszczenia na jednoślady, w tym ogólnodostępne rowerownie.Słowo „symbioza" w nazwie inwestycji podkreśla jej lokalizacyjne zalety. ATAL Symbioza to propozycja dla osób poszukujących wygodnej do życia przestrzeni, która pozwoli czerpać satysfakcję z bliskości zieleni i terenów rekreacyjnych, a jednocześnie w łatwy sposób korzystać z rozrywkowej czy zawodowej oferty Trójmiasta.Osiedle leży blisko Obwodnicy Trójmiejskiej. 15-minutowy spacer dzieli inwestycję od stacji Szybkiej Kolei Miejskiej, która zapewnia sprawny dojazd komunikacją miejską do Gdańska, Sopotu, ale również w przeciwnym kierunku – do Rumii, Redy czy Wejherowa. Ponadto w sąsiedztwie znajduje się ulica Morska - jedna z głównych arterii Gdyni. Dojazd do Rewy – kameralnego kurortu nadmorskiego zajmuje samochodem niecałe 20 minut. Liczne ścieżki i trasy rowerowe dostępne w okolicy na pewno ucieszą miłośników dwóch kółek.Klienci zainteresowani wykończeniem mieszkania „pod klucz”, mogą skorzystać z jednej z trzech dostępnych opcji przewidzianych w programie ATAL Design. Ceny pakietów: Basic – 999 zł; Optimum 1249 zł; Premium – 1499 zł za mkw.Inwestycja jest objęta autorskim programem dewelopera „Decyzja na raty”, który m.in. umożliwia rezerwację mieszkania z gwarancją ceny oraz odroczoną do września finalizację umowy.