Francuska Park w Katowicach - 290 nowych mieszkań

Projekt Francuska Park położony jest w sąsiedztwie Katowickiego Parku Leśnego na Muchowcu, Doliny Trzech Stawów i w niewielkiej odległości od centrum miasta. Mieszkania są dostępne w cenie od 9 900 - 13 000 zł za mkw. Za dodatkową opłatą kupujący mogą wykończyć swoje „M” „pod klucz” w ramach programu ATAL Design.Nazwa inwestycji odnosi się do ulicy Francuskiej, przy której rozpoczęła się budowa kompleksu, lecz jego późniejsze etapy realizowane są także przy ul. Szybowcowej. Najnowszy etap (VIII A) obejmuje budowę dwóch 10-kondygnacyjnych budynków wielorodzinnych z 290 mieszkaniami, w układach od2 do 4 pokoi i metrażu od 35 do 99 mkw. Każde mieszkanie posiadać będzie duże okna, zapewniające optymalne nasłonecznienie, a także przestronne loggie, balkony i tarasy.Teren rekreacyjny Francuskiej Park idealnie wpisze się w koncepcję całego osiedla i będzie sprzyjał relaksowi oraz integracji mieszkańców. Ławki, bujna i różnorodna roślinność, a także ścieżki spacerowe stworzą wyjątkową strefę odpoczynku. Z myślą o najmłodszych mieszkańcach powstanie plac zabaw.Osiedle Francuska Park leży w pobliżu rozległego, zielonego terenu przy cywilnym lotnisku sportowym Muchowiec. Dzielnica ta słynie z wyjątkowej formacji parkowo-leśnej, w skład której wchodzi również Dolina Trzech Stawów, oferująca przestrzeń do uprawiania różno-rodnych sportów oraz relaksu. Znajdują się tu kąpielisko z plażą, liczne ścieżki rowerowe, rolkowe, a także kafejki i restauracje. Wszystko to tworzy razem spójną całość, sprzyjającą wypoczynkowi.Atutem jest także dogodna infrastruktura drogowa (autostrada A4 i inne arterie drogowe regionu) oraz komunikacji publicznej. Dojazd do ścisłego centrum z pobliskich przystanków autobusowych zajmuje kilkanaście minut.Sprzedaż mieszkań prowadzi katowickie biuro dewelopera przy ul. Porcelanowej 10.