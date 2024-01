Ogrody Geyera Apartamenty w Łodzi

ATAL rozpoczyna realizację nowej inwestycji mieszkaniowej. Ogrody Geyera Apartamenty powstaną w Łodzi, po zachodniej stronie ulicy Piotrkowskiej. Projekt osiedla, za który odpowiadał zespół architektów ATAL, nawiązuje do przemysłowych tradycji miasta.

Po szkole lub pracy mieszkańcy będą mogli cieszyć się chwilami relaksu w otoczeniu zieleni, dzięki bliskości parków Reymonta, Poniatowskiego czy Legionów.

Mieszkania są dostępne w zakresie cenowym od 9 400 zł do 14 000 zł za mkw. w stanie deweloperskim.

W sprzedaży jest już 121 mieszkań i 4 lokali usługowych pierwszego segmentu, wchodzącego w skład I etapu.W ramach I etapu inwestycji Ogrody Geyera Apartamenty powstaną trzy nowoczesne segmenty. Budynki będą miały od 4 do 7 kondygnacji nadziemnych. Zaplanowano w nich 397 mieszkań o zróżnicowanych układach (od 1 do 5 pokoi) i metrażach (od 28 do 110 mkw.). Na parterze znajdą się lokale usługowe.Mieszkania są dostępne w cenach od 9 400 zł do 14 000 zł za mkw. w stanie deweloperskim. Jednakże za dodatkową opłatą (już od 999 zł za mkw.) klienci mogą wykończyć swoje mieszkanie „pod klucz”, korzystając z jednej z trzech opcji pakietu wykończeniowego ATAL Design.Estetyką inwestycja będzie nawiązywała do pofabrycznego charakteru okolicy. Elewacje, wykończone płytkami klinkierowymi w kolorze naturalnej cegły oraz tynkiem w odcieniach szarości, doskonale wpiszą się w postindustrialną stylistykę otoczenia.Ten projekt to fascynująca podróż w czasie - aż do XIX wieku, kiedy to rytm dnia wyznaczał stukot włókienniczych maszyn. To właśnie tutaj, pod skrzydłami przedsiębiorcy i wizjonera - Ludwika Geyera, Łódź zaczęła rozkwitać: przemysłowo i kulturowo. Dziś ta pofabryczna przestrzeń odradza się na nowo. W jej sercu powstają Ogrody Geyera Apartamenty, które - tak jak dawniej wizjoner - tworzą dla mieszkańców Łodzi szczególne miejsce do życia oraz rozwoju: pełne niepowtarzalnego charakteru i klasy.Ogrody Geyera Apartamenty powstają po zachodniej stronie ulicy - Piotrkowskiej. Otoczone ulicami Wólczańską, Czerwoną i Sieradzką, pozwolą mieszkańcom cieszyć się historyczno-kulturowym sąsiedztwem, a jednocześnie korzystać z pełni możliwości współczesnej metropolii. Strategiczna lokalizacja umożliwi swobodne poruszanie się po Łodzi nie tylko pieszo i autem, ale również komunikacją miejską. W promieniu 200 metrów od inwestycji znajdują się liczne przystanki autobusowe i tramwajowe.Ogrody Geyera Apartamenty to zarówno mieszkania, jak i atrakcyjna przestrzeń do życia z łatwym dostępem do bogatej oferty kulturalno-rozrywkowej Łodzi. Zaledwie kilkuminutowy spacer będzie dzielił mieszkańców od kultowych punktów miasta, takich jak Biała Fabryka, Łódzki Park Kultury Miejskiej, Hala EXPO czy OFF Piotrkowska.Po szkole lub pracy mieszkańcy będą mogli cieszyć się chwilami relaksu w otoczeniu zieleni, dzięki bliskości parków Reymonta, Poniatowskiego czy Legionów. To przestrzenie dedykowane szczególnie tym, którzy cenią sobie równowagę między dynamicznym życiem w mieście a spokojem natury.