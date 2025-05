Apartamenty Villa Doroszewskiego w Gdańsku. W ofercie 5 mieszkań premium

Grupa RWS poinformowała o starcie prac związanych z realizacją jej najnowszej inwestycji mieszkaniowej, tym razem w segmencie premium. Mowa tu o apartamentach Villa Doroszewskiego powstających na terenie gdańskiej Oliwy. Ich nabywcy cieszyć mogą się m.in. pobliskim sąsiedztwem Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W ofercie znajduje się zaledwie 5 apartamentów o powierzchniach od 60 do 145 m2.

Villa Doroszewskiego to kolejny projekt z naszego portfolio premium, który wyróżnia się kameralnym charakterem i wyjątkową lokalizacją. Zawsze poszukujemy miejsc o szczególnym potencjale, a historyczna Oliwa z jej niepowtarzalnym klimatem idealnie wpisuje się w naszą filozofię. Ten projekt dedykowany jest osobom ceniącym prywatność, komfort oraz bliskość zarówno natury, jak i miejskiej infrastruktury - mówi Robert Wysłocki, Współzałożyciel Grupy RWS.

Szczególną uwagę zwraca apartament na ostatniej kondygnacji, do którego przynależy prywatny taras na dachu o pow. 123 m².

Nieustannie rozwijający się rynek deweloperski i rosnąca konkurencja sprawiają, że coraz trudniej pozyskać atrakcyjne tereny w tak prestiżowych lokalizacjach. Villa Doroszewskiego to inwestycja, która łączy w sobie wszystkie atuty, których poszukują nasi klienci - kameralność, wysoką jakość wykonania, znakomitą lokalizację oraz ponadczasowy projekt architektoniczny. Wierzymy, że stanie się ona jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych realizacji w naszym portfolio - mówi Wojciech Sypniewski, współzałożyciel Grupy RWS.



Villa Doroszewskiego zawdzięcza swoją nazwę lokalizacji przy ulicy Doroszewskiego, a jej elewację zdobią charakterystyczne piktogramy, które nawiązują do dorobku wybitnego językoznawcy – Witolda Doroszewskiego. Inwestycja wyróżnia się ekskluzywnym charakterem, doskonałą lokalizacją oraz starannie zaprojektowaną architekturą, która harmonijnie wpisuje się w klimat historycznej dzielnicy. Bryła budynku nawiązuje do willowej zabudowy Oliwy, łącząc klasyczną formę z nowoczesnymi akcentami. Kameralna liczba apartamentów gwarantuje również to, co w dzisiejszych czasach staje się coraz bardziej cenne – prywatność i spokój.Apartamenty w Villi Doroszewskiego to przemyślana kompozycja przestrzeni, światła i funkcjonalności. Wysokie sufity, panoramiczne okna i przestronne tarasy stwarzają wrażenie harmonijnego połączenia z otaczającą przyrodą.Wysoki standard wykończenia z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych , zapewnią mieszkańcom komfort i bezpieczeństwo. Szczególną uwagę zwraca apartament na ostatniej kondygnacji, do którego przynależy prywatny taras na dachu o pow. 123 m². Właściciele lokali na parterze będą mieć natomiast do dyspozycji prywatne ogrody.Dużym atutem jest również podziemny garaż z dwoma miejscami postojowymi dla każdego apartamentu.Największym atutem Villi Doroszewskiego jest jej lokalizacja w spokojnej, willowej części Oliwy o wyjątkowym, historycznym charakterze. Ta prestiżowa dzielnica Gdańska słynie z malowniczego Parku Oliwskiego oraz licznych zabytków architektury. W bezpośrednim sąsiedztwie, zaledwie minutę od inwestycji znajduje się wejście do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, oferującego rozległe tereny rekreacyjne, malownicze trasy spacerowe i rowerowe. Miłośnicy aktywnego wypoczynku docenią bliskość licznych szlaków turystycznych i tras biegowych. Jednocześnie mieszkańcy będą mieli doskonały dostęp do pełnej infrastruktury miejskiej - renomowanych restauracji, kawiarni, sklepów oraz placówek edukacyjnych i kulturalnych.Dodatkowym atutem lokalizacji jest bliskość dynamicznie rozwijającej się dzielnicy biznesowej Gdańska. W odległości zaledwie kilku minut jazdy samochodem od Villi Doroszewskiego znajdują się kompleksy biurowe – Olivia Business Centre i Alchemia, w których swoje siedziby mają międzynarodowe korporacje.Dopełnieniem komfortowego stylu życia jest doskonała komunikacja z pozostałymi dzielnicami Trójmiasta. Dzięki bliskości głównych arterii komunikacyjnych, mieszkańcy Villi Doroszewskiego będą mogli szybko dotrzeć zarówno do centrum Gdańska, jak i pozostałych części Trójmiasta. Dojazd do Głównego Miasta Gdańsk zajmie zaledwie 15 minut, do Sopotu 10 min, a gdyńskiej mariny – około 20 minut.Planowane zakończenie budowy i oddanie apartamentów do użytku przewidziane jest na przełomie I i II kwartału 2026 roku. Wszystkie apartamenty są już dostępne w ofercie sprzedaży RWS Investment Group.