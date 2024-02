Wzgórze Hoplity - nowa inwestycja mieszkaniowa w Gdańsku

Euro Styl rozpoczął realizację nowej inwestycji mieszkaniowej w Gdańsku. Wzgórze Hoplity to dwa nowoczesne, 5-kondygnacyjne budynki mieszkalne, które powstaną u zbiegu ulic Kartuskiej i Myśliwskiej. Pierwszy etap inwestycji z 58 mieszkaniami jest już w sprzedaży. Ich oddanie zaplanowano na IV kwartał 2025 roku.

Przeczytaj także: Nowe mieszkania w osiedlu Matemblevo w Gdańsku już w sprzedaży

Wzgórze Hoplity to nasza nowość na rynku mieszkaniowym w Gdańsku. W pierwszym etapie inwestycji do sprzedaży trafił budynek z 58 mieszkaniami. Lokale mają od 1 do 3 pokoi, powierzchnię od niespełna 27 do blisko 58 m kw. Ponadto, do dyspozycji mieszkańców będzie odrestaurowany, zabytkowy budynek z funkcjami towarzyszącymi – rowerownią i wyposażonym warsztatem dla majsterkowiczów. Zaprojektowaliśmy również zieleń, która wypełni ogólnodostępny teren, a na malowniczym, porośniętym starodrzewem osiedlowym wzgórzu powstanie strefa rekreacji – mówi Anna Tuszyńska, dyrektor sprzedaży w spółce Euro Styl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wzgórze Hoplity - wizualizacja 4 Z okien lokali od strony wzgórza widać porośnięte drzewami i krzewami wzniesienie, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli cieszyć się zielenią bez wychodzenia z domu. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wzgórze Hoplity - wizualizacja 5 Wnętrza budynków to wyróżniająca się stylem, wygodna i harmonijna przestrzeń zaprojektowana z użyciem wysokiej klasy materiałów. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Hoplita – strażnik osiedla

Przeczytaj także: Kolejny etap osiedla Praga Piano w Warszawie w sprzedaży

Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach. W parterze drugiego budynku zaprojektowano lokale usługowe, które dodatkowo podniosą atrakcyjność osiedla i komfort życia mieszkańców. Zaplanowano też podziemne i zewnętrzne miejsca parkingowe, infrastrukturę dla rowerów oraz przesyłkomat, który będzie dużym udogodnieniem dla wielu osób. Balkony, loggie, tarasy na najwyższych kondygnacjach i ogródki przydomowe na parterach stworzą dodatkową przestrzeń do wypoczynku. Dla większego komfortu użytkowników mieszkania będą posiadać ogrzewanie podłogowe.Wzgórze Hoplity to kameralne osiedle z łączną, docelową liczbą 106 lokali w dwóch budynkach. Powstaje w atrakcyjnym, dobrze skomunikowanym miejscu, w pobliżu pełnej infrastruktury. Inwestycja wpisuje się w koncepcję 15-minutowego miasta - w kilka minut dotrzeć można stamtąd do licznych punktów usługowych, popularnych supermarketów i Galerii Morena. Tuż przy osiedlu znajduje się przystanek autobusowy, umożliwiający szybki dojazd do najbliższego węzła komunikacyjnego Emaus. Około kwadrans zajmie dostanie się samochodem do ścisłego centrum Gdańska z szeroką ofertą usługowo-kulturalno-rozrywkową, w podobnym czasie dojedziemy też na obwodnicę Trójmiasta.Dwa nowoczesne budynki mieszkalne wraz z odrestaurowanym zabytkiem stworzą w tym miejscu nowy element tkanki miejskiej. Wzgórze Hoplity cechuje ciekawa architektura z licznymi przesunięciami balkonów, loggii i tarasów na elewacjach. Obszerne przeszklenia nadają zabudowie lekkości, jednocześnie wpuszczając do mieszkań dużo światła. Z okien lokali od strony wzgórza widać porośnięte drzewami i krzewami wzniesienie, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli cieszyć się zielenią bez wychodzenia z domu.Wnętrza budynków to wyróżniająca się stylem, wygodna i harmonijna przestrzeń zaprojektowana z użyciem wysokiej klasy materiałów. Pionowy układ paneli ściennych naturalnie podkreśla umiejscowienie osiedla w otoczeniu unikatowego drzewostanu. To kompozycja inspirowana ciepłymi barwami drewna - od malowanych, jasnych kolorów i ryflowanych, stylowych paneli po akcenty w kolorze przytulnego, ciepłego brązu. Jasne posadzki wraz z lustrami delikatnie rozświetlą przestrzeń, a eleganckiego sznytu nadadzą indywidualnie dobrane elementy ozdobne.Charakterystycznym elementem osiedla będzie odrestaurowany, ponad 100-letni zabytkowy budynek. Nad jego portalem wejściowym znajduje się płaskorzeźba z podobizną greckiego wojownika – hoplity, stojącego na straży tego miejsca, który stał się inspiracją dla nazwy tej inwestycji. We wnętrzu znajdą się artefakty pochodzące z tego miejsca - odrestaurowany stół i fragment schodów.Budynek zostanie zaadaptowany do nowych funkcji. Właściciele rowerów czy hulajnóg będą mogli tam bezpiecznie przechowywać swoje jednoślady. Ponadto, w specjalnie wyposażonym pomieszczeniu warsztatowym odnajdą wszystko, co niezbędne do ich serwisowania czy zreperowania. Będzie to także wyjątkowe miejsce spędzania czasu przez małych i dużych majsterkowiczów.Inwestycja Wzgórze Hoplity będzie wyposażona w szereg nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań. Z myślą o niższych rachunkach za prąd, na dachach przewidziano panele fotowoltaiczne zasilające części wspólne. Ponadto, wybrane stanowiska w hali garażowej będą wyposażone w gniazda do ładowania aut elektrycznych.Na osiedlu powstaną ogrody deszczowe, a podłużna donica z nasadzeniami wzdłuż budynku będzie magazynować i jednocześnie odprowadzać nadmiar wód opadowych. Tak zaprojektowana roślinność, oprócz upiększania przestrzeni, wzbogaca lokalny ekosystem oraz spełnia ważną funkcję retencyjną. Ogrody deszczowe tworzą korzystny dla człowieka mikroklimat i dają przyjemne uczucie chłodu w upalne dni.