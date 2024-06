Euro Styl buduje nowe mieszkania w Rumi Janowo

Rozrasta się usytuowane na terenie Rumi Janowo Osiedle przy Błoniach. Deweloper Euro Styl zapowiedział właśnie kolejny etap tej inwestycji, w ramach którego zaplanowano powstanie 56 nowych mieszkań o powierzchniach od 32 do 68 mkw. To interesująca propozycja dla tych, którym zależy na pobliskim sąsiedztwie terenów zielonych.

Duża popularność Osiedla przy Błoniach wynika przede wszystkim z atrakcyjnej lokalizacji, charakteru zabudowy i funkcjonalności mieszkań, bogatej infrastruktury osiedlowej oraz tego, co znajduje się w okolicy. To miejsce oferuje wygodę życia i oszczędność czasu, bo w odległości spaceru jest wszystko, czego na co dzień potrzebujemy. Do tego dużo zieleni, której tak bardzo pożądamy w miejscu zamieszkania – mówi Anna Tuszyńska, dyrektor sprzedaży w spółce Euro Styl.

Rekreacja, zabawa, codzienne zakupy i wiele więcej

Zielone przestrzenie

Ekologicznie i z korzyścią dla portfela

Zaprojektowaliśmy ogrody deszczowe bogate w różnorodną roślinność, pełniące m.in. funkcję retencyjną, a liczne drzewa i krzewy będą zapobiegać nadmiernemu nagrzewaniu się stref wspólnych i budynków. W przestrzeniach między budynkami oraz na klatkach schodowych doświetlanych naturalnym światłem zamontowane zostanie energooszczędne oświetlenie LED – komentuje Anna Tuszyńska.

Osiedle przy Błoniach to zespół nowoczesnej, kameralnej zabudowy, oferujący dostęp do bogatej infrastruktury handlowo-usługowej, zlokalizowany w Rumi Janowo. W ramach nowego etapu powstanie 4-piętrowy budynek z terminem odbioru zaplanowanym na I kwartał 2026 roku.Zaprojektowano w nim 56 funkcjonalnych mieszkań – można wybierać spośród 2-, 3- i 4-pokojowych lokali, których powierzchnia wynosi od 32 do 68 mkw. Te na parterze mają prywatne, przydomowe ogródki , a położone na wyższych kondygnacjach przestronne balkony.Mieszkańcy będą mogli parkować samochody w podziemnej hali garażowej, w której znajdą się również miejsca postojowe z gniazdem do ładowania samochodów elektrycznych. Przy wejściach zaprojektowano z kolei stojaki na rowery.Na Osiedlu przy Błoniach doskonale poczują się zarówno rodziny z dziećmi, pary, jak i single. Inwestycja realizowana jest w atrakcyjnej i spokojnej części Rumi, charakteryzującej się licznymi terenami zielonymi i sportowymi oraz bogatą infrastrukturą handlowo-usługową.W odległości ok. 200 m od osiedla znajduje się klub fitness, blisko jest na stadion miejski, halę sportową, basen, a nawet do szkółki jeździeckiej. Ciekawych aktywności nie zabraknie w pobliskim Miejskim Domu Kultury i bibliotece. Dla rodziców cenna będzie niewielka odległość do przedszkoli i szkół, która da im poczucie bezpieczeństwa. Komfort i oszczędność czasu zapewnią też mieszkańcom m.in. znajdujące się w pobliżu sklepy popularnych sieci, poczta czy całodobowa apteka.W odległości ok. 500 metrów od osiedla znajduje się przystanek pospiesznej linii autobusowej, którą dojeżdża się do centrum Gdyni, co na ułatwiać korzystanie z jeszcze szerszej oferty miejskich atrakcji.Tuż przy osiedlu powstaje Park Miejski Błonia Janowskie. Wraz z pierwszym etapem inwestycji w ubiegłym roku oddano też do użytku Gminną Strefę Rekreacji zrealizowaną przez Euro Styl. Jest to atrakcyjne miejsce, sąsiadujące bezpośrednio z osiedlem. Każdy, bez względu na wiek, powinien znaleźć tu coś ciekawego dla siebie. Dzieci – plac zabaw z huśtawkami, ślizgawkami, tunelem, torem przeszkód, trampolinami, labiryntem, a nawet statkiem, z kolei wielbiciele sportu – boisko do siatkówki lub badmintona oraz siłownię i urządzenia do crossfitu. W ustronnych altanach czy na hamakach można się relaksować w otoczeniu naturalnej, zielonej przestrzeni, a stoliki piknikowe, ławki i palenisko umożliwiają przyjemne spotkania w gronie rodziny, przyjaciół czy sąsiadów.Zielonych przestrzeni, z których mogą korzystać mieszkańcy, jest znacznie więcej – niedaleko osiedla znajdują się również Park Żelewskiego oraz Park Starowiejski.Na Osiedlu przy Błoniach zaplanowano wiele ekologicznych rozwiązań, które również będą miały pozytywny wpływ na komfort mieszkańców.Jak zapewnia deweloper, Osiedle Przy Błoniach to stosowny wybór dla osób poszukujących mieszkania o wysokim standardzie w tej części aglomeracji.