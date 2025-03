Dawny budynek kolejowy w Szczecinie zamieni się w apartamentowiec Racławicka Park

EFSA-Cominco Polen zrewitalizuje dawny budynek kolejowy w Szczecinie przy ul. Racławickiej 1 i wybuduje nową część nawiązującą stylem do historycznego obiektu. W ten sposób powstanie osiedle Racławicka Park, a w nim 39 mieszkań o powierzchniach od 29 do 92 m².

Przeczytaj także: Ruszyła budowa inwestycji Apartamenty Sudetia w Jeleniej Górze

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Racławicka Park - budowa Racławicka Park powstaje u zbiegu ulic Racławickiej i Nurkowej, w niezwykle malowniczej, zielonej okolicy, nieopodal rzeki Płonia, jeziora i lasu Dąbie oraz Puszczy Bukowej. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

W ramach inwestycji przeprowadzamy rewitalizację zabytkowej elewacji, stolarki okiennej, dachu oraz wnętrz. Zarówno fasada, jak i wnętrza budynku nawiązują do XIX-wiecznej architektury. Ściśle współpracujemy z konserwatorem zabytków – zgodnie z jego wytycznymi odtworzyliśmy dach pokryty tzw. „karpiówką”, czyli czerwoną dachówką w kształcie łuski oraz charakterystycznymi „wolimi oczami”, czyli owalnymi oknami na poddaszu – mówi Szymon Wojtyra, Prezes Zarządu w EFSA-Cominco Polen.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Racławicka Park - nowa część, wizualizacja Osiedle Racławicka Park, oprócz zrewitalizowanego budynku, składa się także z nowej dobudowanej części stylem nawiązującej do historycznego obiektu. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Racławicka Park - nowa część, wizualizacja 2 Oba budynki są 3-kondygnacyjne z poddaszem użytkowym. Inwestor zaprojektował w nich 39 lokali mieszkalnych o zróżnicowanych powierzchniach i układach, część z nich jest dwupoziomowa. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Osiedle będzie wyposażone w garaż podziemny z miejscami parkingowymi, komórki lokatorskie, rowerownię oraz zielone części wspólne dla mieszkańców. Budynek będzie posiadał 2 windy oraz platformę dla osób niepełnosprawnych. Prace budowlane są już na bardzo zaawansowanym etapie. Ponad połowa mieszkań z oferty została sprzedana. Przewidujemy przekazanie kluczy do mieszkań pierwszym właścicielom już w drugim kwartale br. – dodaje Szymon Wojtyra.

Przeczytaj także: Apartamenty Granaria w centrum Gdańska

Przedwojenny budynek przy dawnej Bahnhofstrasse przez lata zmieniał właścicieli, a jego historia nie jest w pełni udokumentowana. Wiadomo jednak, że powstał w XIX wieku, jest wpisany na listę gminnych zabytków i przez długi czas należał do kolei, która wykorzystywała go jako przychodnię medyczną dla pracowników. Później przez lata pozostawał opuszczony i popadał w ruinę. Dzięki inwestycji EFSA-Cominco Polen obiekt odzyskuje swoje dawne piękno, a wkrótce zostanie zamieszkany i stanie się częścią osiedla Racławicka Park.Osiedle Racławicka Park, oprócz zrewitalizowanego budynku, składa się także z nowej dobudowanej części stylem nawiązującej do historycznego obiektu. Oba budynki są 3-kondygnacyjne z poddaszem użytkowym. Inwestor zaprojektował w nich 39 lokali mieszkalnych o zróżnicowanych powierzchniach i układach, część z nich jest dwupoziomowa. W nowej części przewidziano 28 mieszkań, a w zabytkowej 11.Racławicka Park powstaje u zbiegu ulic Racławickiej i Nurkowej, w niezwykle malowniczej, zielonej okolicy, nieopodal rzeki Płonia, jeziora i lasu Dąbie oraz Puszczy Bukowej. To idealne miejsce dla miłośników aktywnego wypoczynku, oferujące doskonałe warunki do spacerów, biegania i jazdy na rowerze. Osiedle jest także świetnie skomunikowane z centrum Szczecina – dzięki dogodnym połączeniom drogowym oraz pobliskiej stacji kolejowej dojazd do miasta zajmuje zaledwie 15 minut. W najbliższym otoczeniu znajdują się liczne sklepy, punkty usługowe, restauracje oraz placówki edukacyjne.