Morzlive - nowa inwestycja mieszkaniowa w Ustroniu Morskim

Area Development wybuduje w Ustroniu Morskim inwestycję mieszkaniową o nazwie – Morzlive. W ramach pierwszego etapu wybudowanych zostanie 89 apartamentów, które zostaną oddane do użytku w czerwcu 2024 roku.

W projekcie przewidziano wiele udogodnień dla przyszłych wynajmujących. Znajdziemy tu przestronne lobby przy wejściu głównym wraz z recepcją, system bezobsługowej wymiany kluczy, czy możliwość skorzystania z usług operatora wynajmu.Morzlive powstaje przy ul. Granicznej, 100 m od plaży i niecały kilometr od centrum Ustronia Morskiego, do którego będzie można przejść nadmorską promenadą. Pierwszy etap projektu zakłada realizację czterokondygnacyjnego budynku z 89 mieszkaniami, 2 lokalami usługowymi i podziemną halą garażową. W ofercie dostępne są układy od 26 do 71 m kw., w tym kawalerki, studia z antresolą oraz wygodne dwupokojowe lokale. Dwa największe apartamenty na ostatnim piętrze będą posiadały około 40 metrowe, prywatne tarasy. Dla pozostałych lokali zaprojektowano przestronne balkony lub na parterze - ogródki. Wszystkie apartamenty będą klimatyzowane i wyposażone w pakiet bezpieczeństwa systemu inteligentnego domu.Znajdziemy tu przestronne lobby przy wejściu głównym wraz z recepcją, system bezobsługowej wymiany kluczy, czy możliwość skorzystania z usług operatora wynajmu.Deweloper przewidział również możliwość wykończenia lokali pod klucz w formie indywidualnie dostosowanych do klienta rozwiązań, bądź też dopasowanych do konkretnych mieszkań gotowych projektów wykończenia. Warto zaznaczyć, że w budynku znajdą się komórki lokatorskie, przestronna rowerownia, a na zewnątrz miejsce do rekreacji.W pierwszym etapie na dziedzińcu powstanie plac zabaw dla dzieci oraz stół do tenisa stołowego. Kolejne etapy zakładają budowę zewnętrznego basenu, boiska do gry w piłkę plażową oraz klubu malucha. Dla komfortu i bezpieczeństwa wypoczywających inwestycja będzie monitorowana.Województwo Zachodniopomorskie od lat notuje najwyższy w kraju wzrost liczby miejsc noclegowych – jest ich tu już ponad 144 tys., zaś sam powiat kołobrzeski zajmuje pierwsze miejsce z największą liczbą udzielonych noclegów turystycznych. Nie dziwi więc fakt, że zlokalizowane 10 kilometrów od Kołobrzegu Ustronie Morskie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. Miejscowość położona jest na nadmorskim klifie, a kąpielisko obejmuje tu ponad dwa kilometry linii brzegowej. Woda w tym miejscu należy do najczystszych na polskim wybrzeżu - wielokrotnie wyróżniano ją Błękitną Flagą. Warto dodać, że teren Ustronia Morskiego został objęty obszarem chronionego krajobrazu: Koszaliński Pas Nadmorski.Już od początku XIX wieku Ustronie Morskie było bardzo popularnym kierunkiem dla wypoczywających nad morzem. Jak przystało na wieś o rybackim rodowodzie znajdziemy w niej wiele starych rybackich domów i coraz rzadziej spotykane na polskim wybrzeżu kolorowe kutry. Położony pomiędzy Kołobrzegiem a Koszalinem kurort systematycznie się rozbudowuje oferując swoim gościom coraz więcej możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. Rozwój infrastruktury drogowej i budowa trasy S6 do Kołobrzegu dodatkowo przełożyła się na atrakcyjność tej lokalizacji.