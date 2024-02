Apartamenty Granaria w centrum Gdańska

Dekpol Deweloper wprowadził do sprzedaży 48 apartamentów w inwestycji Granaria, położonej w samym sercu Gdańska, na Wyspie Spichrzów. Przewidziano także lokale usługowe oraz handlowe. W ramach inwestycji zostaną odrestaurowane historyczne spichlerze.

Apartamenty Granaria Dekpol Deweloper wprowadził do sprzedaży 48 apartamentów inwestycyjnych o powierzchniach od 25 do 69 m2, zlokalizowanych w 6-piętrowych budynkach.

Założeniem inwestycji jest zachowanie pozostałości historycznych spichlerzy, przy jednoczesnym wykreowaniu nowej przestrzeni. Dekpol Deweloper wprowadził do sprzedaży 48 apartamentów inwestycyjnych o powierzchniach od 25 do 69 m2, zlokalizowanych w 6-piętrowych budynkach. Jednopokojowe lokale wyposażone będą w łazienkę, loggię lub taras, a ich jednolita, otwarta przestrzeń pozwoli nabywcom na swobodną aranżację.Projekt Granaria ma na celu nawiązanie do dawnej świetności Wyspy Spichrzów, zapewniając mieszkańcom i turystom nowe, atrakcyjne miejsce, pozwalające na korzystanie z różnorodnych usług, kultury i rozrywki, dające możliwość odkrywania i czerpania radości z unikalnej przestrzeni, którą stanowi serce Gdańska.Wyspa Spichrzów położona jest w samym centrum, w dzielnicy Śródmieście, między Głównym Miastem a Długim Targiem. Obszar ten jest otoczony wodami rzeki Motławy, co nadaje mu wyjątkowego uroku. Lokalizacja wyróżnia się także doskonałym połączeniem komunikacyjnym ze wszystkimi kluczowymi miejscami w obrębie miasta i nie tylko. Wybudowaną w ramach inwestycji Kładką Św. Ducha można będzie łatwo przedostać się na stały ląd, a linie autobusowe i tramwajowe w sąsiedztwie wyspy zapewnią bezproblemowy i szybki dojazd do najważniejszych punktów komunikacyjnych łączących Gdańsk z innymi miastami. Zaledwie kilka minut drogi dzieli Granarię od Dworca PKP Gdańsk Główny czy Stacji SKM Gdańsk Śródmieście.