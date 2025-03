Rusza budowa inwestycji Jesionowa Vita w Gdańsku

Develia rozpoczyna budowę inwestycji Jesionowa Vita we Wrzeszczu w Gdańsku. W jej ramach powstaną dwa budynki inspirowane stylem klasycznych kamienic, a w nich 77 mieszkań o powierzchni od 28 do 74 mkw. Zakończenie budowy zaplanowano na IV kwartał 2026 r.

Przeczytaj także: Apartamenty Granaria w centrum Gdańska

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jesionowa Vita w Gdańsku W ramach projektu inspirowanego stylem klasycznych kamienic powstaną dwa eleganckie budynki z 77 mieszkaniami.

Jesionowa Vita to projekt o eleganckiej, wyróżniającej się architekturze oferujący komfortową przestrzeń do życia. Rozbudowana infrastruktura handlowo-usługowa w okolicy, w tym trzy centra handlowe: Galeria Bałtycka, Centrum Handlowe Manhattan i Galeria Metropolia, modne kawiarnie, restauracje oraz centrum kulturalne Stary Maneż umożliwią aktywne spędzanie czasu wolnego w wielkomiejskim stylu. Sąsiedztwo Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego z licznymi ścieżkami spacerowymi i rowerowymi, Parku Jaśkowej Doliny oraz Parku de Gaulle’a zapewni z kolei odpoczynek od miejskiego zgiełku – mówi Anna Samulak, kierownik działu sprzedaży w Develii.

Projekt Jesionowa Vita inspirowany stylem klasycznych kamienic wpisuje się w historyczną zabudowę dzielnicy. Osiedle zaoferuje 77 mieszkań o powierzchni od 28 do 74 mkw., w tym kawalerki oraz lokale 2-, 3- i 4-pokojowe. Będą się one wyróżniać wysokimi oknami doświetlającymi wnętrza oraz ponadstandardową wysokością (od 2,7 do 2,8 m w przypadku ostatniej kondygnacji).W ramach inwestycji powstaną: garaż podziemny z 77 miejscami postojowymi, komórki lokatorskie, schowki oraz przestrzeń rekreacyjna z niewielkim placem zabaw. Centralnym punktem osiedla, a zarazem jego wizualnym wyróżnikiem będzie ponad 20-metrowy buk zwyczajny odmiany czerwonolistnej, który od 1988 r. figuruje na liście pomników przyrody.Projekt architektoniczny został przygotowany przez pracownię Kozikowski Design, a generalnym wykonawcą inwestycji Jesionowa Vita jest firma Strabag. Zakończenie budowy oraz przekazanie kluczy nabywcom planowane jest na IV kwartał 2026 r.