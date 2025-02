Królowej Jadwigi 51 - inwestycja mieszkaniowa premium już w sprzedaży

Develia wprowadza do przedsprzedaży mieszkania w nowej inwestycji premium w Poznaniu. W I etapie kompleksu Królowej Jadwigi 51 powstaną dwa nowoczesne budynki, a w nich 108 mieszkań o zróżnicowanych metrażach i dużych przeszkleniach. Inwestycja ma zostać ukończona na przełomie III i IV kwartału 2026 r.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Królowej Jadwigi 51 - wizualizacja W I etapie projektu premium zlokalizowanego w samym sercu Poznania powstaną dwa nowoczesne budynki, które zaoferują łącznie 108 mieszkań.

Inwestycja Królowej Jadwigi 51 zlokalizowana jest w centrum Poznania, w bezpośrednim sąsiedztwie zielonego Skweru Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, centrum handlowego Stary Browar oraz okolicach malowniczych terenów nadwarciańskich. W I etapie kompleksu mieszkaniowego wyróżniającego się eleganckim designem, wysokim standardem wykończenia i dużą ilością zieleni powstaną dwa budynki i łącznie 108 mieszkań o metrażu - od 30 do 120 mkw. Na szczególną uwagę zasługują lokale o charakterze willowym z ogródkami, mieszkania z antresolami i dwupoziomowymi przeszkleniami, a także apartamenty z widokiem na park. Niemal połowa mieszkań w inwestycji posiada widok na otaczającą zieleń, co jest niewątpliwym atutem projektu.Wewnętrzne dziedzińce z alejkami spacerowymi oraz liczne miejsca do odpoczynku tworzą przyjazne i spokojne otoczenie, a około 50% terenu osiedla to powierzchnie biologicznie czynne z bogatą roślinnością oraz systemem automatycznego nawadniania. Dodatkowo w części inwestycji planowane są także zielone dachy.Ceny mieszkań w I etapie projektu zaczynają się od 14 399 zł za mkw., a lokale będą gotowe do odbioru pod koniec IV kw. 2026 r.Projekt architektoniczny osiedla Królowej Jadwigi 51 przygotowała pracownia Paka.Archi Sp. z o.o. Develia planuje realizację kolejnych etapów kompleksu, w ramach którego powstanie łącznie 360 mieszkań i siedem lokali usługowych.