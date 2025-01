Rusza budowa II etapu osiedla Modena w Poznaniu

Rozpoczęła się budowa II etapu osiedla Modena w Poznaniu od Cordia Polska. W ramach inwestycji położonej między ulicami Jackowskiego i Kraszewskiego powstanie teraz 7-8 kondygnacyjny budynek, ze 199 mieszkaniami o powierzchniach od 27 do 116 m2 oraz jednym lokalem usługowym.

Przeczytaj także: Apartamenty Esencja II w Poznaniu trafiły do przedsprzedaży

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe II etap osiedla Modena - wizualizacja 1 Pomiędzy ulicami Jackowskiego i Kraszewskiego powstanie 7-8 kondygnacyjny, ze 199 mieszkaniami oraz jednym lokalem usługowym. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Zieleń i udogodnienia

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe II etap osiedla Modena - wizualizacja 3 Pracownia architektoniczna HRA zaprojektowała elewacje w spokojnej, jasnej tonacji, z akcentami nawiązującymi rysunkiem i fakturą do okolicznej ceglanej zabudowy dzielnicy. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe II etap osiedla Modena - wizualizacja 4 Nowy budynek mieszkalny będzie wyposażony w wygodny, dwukondygnacyjny garaż podziemny mieszczący 182 miejsca parkingowe. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Nowy budynek gabarytami, architekturą i wykończeniem będzie zbliżony do budynku z I etapu. Pracownia architektoniczna HRA zaprojektowała elewacje w spokojnej, jasnej tonacji, z akcentami nawiązującymi rysunkiem i fakturą do okolicznej ceglanej zabudowy dzielnicy. Balkony, loggie i tarasy na ostatniej kondygnacji będą tworzyły tektonikę elewacji, podkreśloną zróżnicowanymi balustradami.W podobnej, co gotowy już budynek, eleganckiej czarno-białej stylistyce będą utrzymane również wnętrza części wspólnych budynku. W strefie wejściowej na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych pojawią się mozaiki inspirowane historią zakładów odzieżowych „Modena”, wykonane przez lokalnego artystę-rzemieślnika.Nowy budynek mieszkalny będzie wyposażony w wygodny, dwukondygnacyjny garaż podziemny mieszczący 182 miejsca parkingowe (w tym miejsca z możliwością ładowania samochodów elektrycznych), aż 200 miejsc dla rowerów, a także boksy dla jednośladów. Zostały też zaprojektowane wózkownie i komórki lokatorskie. Budynek zostanie objęty ochroną i monitoringiem oraz wyposażony w nowoczesny system rozpoznawania tablic rejestracyjnych mieszkańców na wjeździe do garażu.W nowej części osiedla powstanie plac zabaw oraz przeprowadzona zostanie rewitalizacja drugiej części zabytkowej alei ponad 100-letnich platanów, wyznaczającej oś całej inwestycji Modena by Cordia. W efekcie całość tego wyjątkowego, dotychczas publicznie niedostępnego przyrodniczego skarbu zostanie otwarta i udostępniona wszystkim mieszkańcom Jeżyc. Powstaną także nowe nasadzenia, w tym: drzewa, krzewy, żywopłoty, byliny i trawy ozdobne, do podlewania których będzie wykorzystywany kolejny zbiornik retencyjny na wodę deszczową.II etap budowy Modeny będzie obejmował trzy części. Cordia Polska już rozpoczęła sprzedaż pierwszej z nich – wspomnianego nowego budynku mieszkalnego 7-8 kondygnacyjnego. Cała inwestycja ma się zakończyć ok. 2028 roku.