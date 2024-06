Nowe mieszkania w Poznaniu: Pułaskiego 19

Poznański Sołacz, ulica Pułaskiego 19, pobliskie sąsiedztwo zarówno śródmieścia, jak i sprzyjających odpoczynkowi i aktywności fizycznej terenów zielonych. To właśnie w tej lokalizacji powstają nowe mieszkania z portfolio firmy Duda Development i Grupy Verbicom.

Przeczytaj także: Osiedle Grunwald Park w Poznaniu - ruszyła budowa I etapu

Przeczytaj także: Ruszyła budowa Malta Point w Poznaniu

Generalnym wykonawcą nowych mieszkań na mapie Poznania jest Trasko Invest, firma budowlana z 30-letnim doświadczeniem. Inwestycję ma wyróżniać prestiżowa lokalizacja (pobliskie sąsiedztwo centrum miasta i popularnych terenów zielonych Poznania, takich jak Park Sołacki, Park Wodziczki czy Cytadela) oraz – jak zapewnia inwestor – podwyższony i przemyślany standard wykończenia, o który zadbała pracownia CDF Architekci.Zainteresowani inwestycją Pułaskiego 19 mają aktualnie do wyboru 27 nowych mieszkań o funkcjonalnym rozkładzie i metrażu od 35 aż do 191 m2. Lokale na najwyższej kondygnacji uzupełnią duże tarasy na dachu. W budynku znajdzie się też całodobowa portiernia i dwupoziomowy podziemny parking, wyposażony w instalację umożliwiającą dodanie stacji ładowania dla samochodów elektrycznych.Projekt budynku wyróżniać ma zarówno elegancka bryła z przestronnymi tarasami na dachu, jak i rozwiązania zgodne z ideą trwałego i zrównoważonego rozwoju. Duda Development w swoich realizacjach konsekwentnie stara się minimalizować negatywny wpływ inwestycji na środowisko. Firmie bliskie są rozwiązania proekologiczne, dlatego w budynku Pułaskiego 19 znajdą się: system odzyskiwania wody deszczowej z dachu, energooszczędna pompa ciepła i wentylacja z rekuperacją.Przestrzenie wspólne zostaną wykończone z użyciem najwyższej jakości materiałów, w duchu nowoczesnego luksusu. Za ich wygląd odpowiada pracownia DOT.Interiors, związana ze studiem architektonicznym CDF Architekci.Oficjalna inauguracja projektu miała miejsce w lutym bieżącego roku. Po symbolicznym wbiciu pierwszych szpadli prace postępują sprawnie. Zrealizowano już część podziemną konstrukcji budynku w zakresie ścian szczelinowych oraz płyty fundamentowej.Kameralny budynek mieszkalny Pułaskiego 19 ma w zamyśle inwestorów wyznaczać standardy w zakresie mieszkalnictwa premium i stać się nowym ciekawym punktem na architektonicznej mapie Poznania. Jest to oferta skierowana do osób szukających komfortu i spokoju w bezpośrednim sąsiedztwie centrum tętniącego życiem miasta. Sprzedaż mieszkań w budynku Pułaskiego 19 już trwa.