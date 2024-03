Osiedle Grunwald Park w Poznaniu - ruszyła budowa I etapu

Ruszyła budowa I etapu osiedla Grunwald Park w Poznaniu. Nowa inwestycja EBF Development powstanie przy ul.Wieruszowskiej i docelowo będzie się składać z 4 budynków wielorodzinnych. W tym etapie powstanie 147 mieszkań o powierzchniach od 26 do 84 mkw.

Grunwald Park - wizualizacja 2 W pierwszym etapie zrealizowane zostaną 2 segmenty wielorodzinne. Łącznie 147 mieszkań o zróżnicowanych powierzchniach od 26 do 84 mkw.

Grunwald Park powstanie przy ulicy Wieruszowskiej 8, na poznańskim Grunwaldzie. Niskie, cztero- i pięciokondygnacyjne budynki o klasycznej bryle, uzupełnione o charakterystyczne detale i stonowaną kolorystykę to przykład harmonijnego połączenia ponadczasowej elegancji z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W pierwszym etapie zrealizowane zostaną 2 segmenty wielorodzinne. Łącznie 147 mieszkań o zróżnicowanych powierzchniach od 26 do 84 mkw. W ofercie są zarówno kawalerki oraz lokale 2-, 3- i 4- pokojowe, wszystkie z balkonami, tarasami lub loggiami. Do dyspozycji będą również komórki lokatorskie, podziemna hala garażowa oraz miejsca postojowe naziemne. Części wspólne wyróżnią się estetyką i użyciem wyszukanych materiałów wykończeniowych. Uwagę zwracają także cichobieżne windy, instalacje fotowoltaiczne, skrzynki pod rolety, wideodomofony oraz monitoring osiedla. Właściciele samochodów elektrycznych otrzymają miejsce do ładowania, miłośnicy dwóch kółek – rowerownie, a najmłodsi mieszkańcy przestronny plac zabaw. Powstaną również elementy małej architektury jak m.in. drogi wewnętrzne, chodniki i oświetlenie. Planowane zakończenie budowy I etapu to grudzień 2025 roku.Lokalizacja osiedla umożliwia korzystanie z pełnego zaplecza handlowo–usługowego, które gwarantuje najbliższe otoczenie inwestycji. Sąsiedztwo Pętli Junikowo pozwala na dotarcie tramwajem do innych części Poznania. Natomiast pobliska ulica Grunwaldzka to dla zmotoryzowanych sprawny dojazd do Portu Lotniczego Poznań - Ławica, dworca PKP czy centrum miasta. Położenie inwestycji kilka kilometrów od węzła komunikacyjnego Poznań - Komorniki zapewnia połączenie z autostradą A2 oraz drogami ekspresowymi S5 i S11. Przyszli mieszkańcy osiedla będą mogli korzystać także z licznych placówek dydaktycznych i zdrowotnych oraz obiektów sportowych i kulturalnych. W okolicy nie brakuje również terenów zielonych i rekreacyjnych pełnych ścieżek spacerowych i dróg rowerowych.