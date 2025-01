Viva Cité od Bouygues Immobilier Polska już w sprzedaży

Ruszyła sprzedaż nowej inwestycji mieszkaniowej na Bemowie - Viva Cité od Bouygues Immobilier Polska. Deweloper wprowadził do oferty 114 mieszkań w dwóch 4-kondygnacyjnych budynkach, połączonych wspólnym garażem podziemnym. Zakończenie I etapu planowane jest na III kwartał 2027 roku.

Przeczytaj także: Francuska Park w Katowicach - 290 nowych mieszkań

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Viva Cité - wizualizacja 2 W pierwszym etapie powstaną dwa 4-kondygnacyjne budynki, a w nich 114 mieszkań o powierzchni od 25 do 135 m², w układach od 1 do 5 pokoi. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Viva Cité - wizualizacja 3 Każde mieszkanie będzie wyposażone w przestronny ogródek, balkon lub taras. Dostępne będą też mieszkania dwupoziomowe i z antresolą. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Osiedle Viva Cité zlokalizowane jest przy ul. Podgrodzie, w pobliżu ul. Sochaczewskiej, w rozwijającej się części dzielnicy, blisko powstających stacji metra: Chrzanów i Karolin. Projekt realizowany będzie w dwóch etapach, z których każdy obejmie budowę dwóch 4-kondygnacyjnych budynków.W pierwszym etapie powstaną dwa budynki, a w nich 114 mieszkań o powierzchni od 25 do 135 m², w układach od 1 do 5 pokoi. Każde będzie wyposażone w przestronny ogródek, balkon lub taras. Dostępne będą też mieszkania dwupoziomowe i z antresolą.Bouygues Immobilier Polska, korzystając z wieloletniego doświadczenia, zastosował rozwiązania architektoniczne, które tworzą przestrzeń sprzyjającą codziennemu komfortowi i wypoczynkowi. Osiedle wyróżnia m.in. duża ilość wspólnej przestrzeni zaprojektowanej wokół dwóch rozległych, zielonych dziedzińców – jeden z ogrodem deszczowym, a drugi z przestrzenią rekreacyjną, w tym dwoma placami zabaw. Dodatkowo, każde mieszkanie wyposażone będzie w system smart home Appartme, umożliwiający łatwe zarządzanie energią i generowanie oszczędności.Osiedle powstaje w rozwijającej się części miasta, z dobrym dostępem do infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. W 2026 roku w pobliżu Viva Cité zostaną otwarte stacje metra: Chrzanów i Karolin, które zapewnią mieszkańcom komfortowy dojazd do innych części Warszawy. Z kolei pobliska S8 umożliwi szybki wyjazd z miasta. Dla komfortu mieszkańców, lokale znajdujące się bliżej drogi zostały wyposażone w okna o wyższej izolacji akustycznej. We wrześniu 2025 roku w bezpośredniej okolicy osiedla zostanie otwarta nowa szkoła podstawowa, a już dziś na Chrzanowie dostępne są liczne żłobki, przedszkola, szkoły, sklepy i punkty usługowe. Miasto chce tu też stworzyć nowy park.Projekt osiedla Viva Cité został przygotowany przez pracownię 22ARCHITEKCI Sp. z o.o., która jest odpowiedzialna za stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni mieszkaniowej.