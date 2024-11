Apartamenty Beethovena: 209 nowych mieszkań na Mokotowie

Dom Development poinformował, że ruszył właśnie ze sprzedażą 209 nowych mieszkań oferowanych w ramach pierwszej fazy inwestycji Apartamenty Beethovena. Docelowo lokali ma być blisko 300, a finał całości przedsięwzięcia zaplanowano na schyłek 2026 roku. Ceny mieszkań rozpoczynają się od 20 300 zł za m2.

Inwestycja z Zieloną Kartą

Apartamenty Beethovena - widok na patio z placem zabaw Elewacje budynków ozdobią szklane balustrady, wstawki przy oknach w kolorze ciemnego dębu oraz dekoracyjne ryfle

W duchu mokotowskich kamienic

Chcemy, by Apartamenty Beethovena były dla mieszkańców spokojną, atrakcyjną oazą w wirze miejskiego życia. Dlatego ogromną wagę przykładamy do tworzenia przestrzeni wspólnych. Projekt nawiązuje do warszawskiego modernizmu z początku ubiegłego wieku. Podobne portale drzwiowe, ryfle, ozdobne lustra oraz posadzki spotkać można w kamienicach na pobliskim Starym Mokotowie. W systemie informacji wizualnej natomiast korzystamy z krojów pisma inspirowanych literami z warszawskich przedwojennych szyldów. Przestronne dziedzińce wyróżniać będzie bogato zaaranżowana zieleń, w tym zróżnicowane gatunki drzew i krzewów. Całość wzbogacą atrakcyjne elementy małej architektury, m.in. pergola pełniąca funkcję zacienionego miejsca rekreacji – mówi Marek Szmidt, Dyrektor Działu Sprzedaży w Dom Development S.A.

Apartamenty Beethovena będą zlokalizowane w sercu warszawskiego Mokotowa, w pobliżu skrzyżowania ul. Sobieskiego i al. Witosa, tuż przy nowo otwartej linii tramwajowej z Wilanowa.W okolicy znajdują się sklepy i punkty usługowe oraz centrum handlowe Sadyba Best Mall. Rodziców ucieszą liczne szkoły i przedszkola, a spacerowiczów przyciągną popularne tereny zielone, m.in. Park Sielecki, Park Arkadia czy rezerwat przyrody Jeziorko Czerniakowskie.W ramach osiedla powstaną cztery budynki o wysokości 5 pięter z 286 nowymi mieszkaniami o powierzchniach od 26 do 118 m2. Zdecydowaną większość będą stanowiły mieszkania 2- i 3-pokojowe z aneksem kuchennym.Elewacje budynków ozdobią szklane balustrady, wstawki przy oknach w kolorze ciemnego dębu oraz dekoracyjne ryfle. Dodatkowo, przy wejściach zaplanowano artystyczne grafiki nawiązujące do postaci i twórczości Ludwiga van Beethovena, wielkiego niemieckiego kompozytora.Nowa propozycja Dom Development na Mokotowie została zaplanowana tak, aby harmonijnie połączyć bliskość natury z rozwiązaniami proekologicznymi, zgodnymi z Zieloną Kartą Inwestycji – wewnętrznym standardem Grupy opracowanym w ramach Strategii ESG DOM 2030, który zapewnia mieszkańcom korzyści związane z nowoczesnym podejściem do zrównoważonego rozwoju przestrzeni miejskich.Na dachach budynków zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne, których energia zasili części wspólne. W połączeniu z czujnikami ruchu i oświetleniem LED system ten przyczyni się do obniżenia kosztów eksploatacji. Ponadto, mieszkańcy otrzymają nakładki oczyszczające powietrze, które po instalacji w nawiewnikach okiennych będą chroniły domowników przed zanieczyszczeniami.Inwestycja wspiera zrównoważoną mobilność, oferując stojaki na rowery, rowerownie i stację napraw, natomiast dla kierowców zaplanowano przestronny garaż podziemny. O komfort mieszkańców i bezpieczeństwo nowych mieszkań zadba m.in. technologia smart building, która umożliwia otwieranie bram i drzwi smartfonem, a przy tym stanowi system kontroli dostępu na teren osiedla, do budynków i garaży. Nie zapomniano także o najmłodszych, których ucieszy bogato wyposażony plac zabaw.