Ceny najmu stosunkowo stabilne w październiku 2024

Oferta mieszkań na wynajem była na koniec października o 4% mniejsza nic w poprzednim miesiącu, a stawki najmu pozostają stosunkowo stabilne - wynika z najnowszego raportu Otodom na temat sytuacji na rynku najmu w październiku 2024.

Przeczytaj także: Wynajem mieszkań: w końcu jest w czym wybierać?

Raport z rynku najmu – w skrócie Na koniec października w ofercie Otodom dostępnych było 23,8 tys. mieszkań na wynajem, czyli o 4% mniej niż w poprzednim miesiącu,

Największy wzrost liczby ofert zaobserwowaliśmy w Olsztynie (+15) i Krakowie (+4%), natomiast największe spadki miały miejsce w Zielonej Górze (-22%), Lublinie (-20%) oraz Opolu (-19%),

Od kilku miesięcy w liczbie wyszukiwań utrzymuje się tendencja spadkowa – w październiku liczba wyszukiwań była o 8% niższa niż we wrześniu,

Mieszkania 2-pokojowe dotyczyły co drugiego zapytania użytkowników, choć dużą popularnością cieszyły się też lokale 3-pokojowe (31%) i kawalerki (12%),

W Olsztynie, Bydgoszczy i Szczecinie stawki wzrosły o około 3%, podczas gdy w Trójmieście, Krakowie i Białymstoku spadły o 1-2%.

Kliknij, aby powiekszyć fot. rawpixel.com na Freepik Ceny najmu stosunkowo stabilne W relacji miesiąc do miesiąca jedynie w trzech miastach – Olsztynie, Bydgoszczy i Szczecinie – odnotowano wzrosty na poziomie 3%. W pozostałych miastach zaobserwowano niewielkie korekty.

Rynek najmu na progu nowego roku

Przeczytaj także: Mieszkania na wynajem szybko znikają

Z raportu Otodom wynika, że rynek wynajmu stabilizuje się. Od kilku miesięcy oferta mieszkań na wynajem delikatnie spada, zmniejsza się także liczba wyszukiwań mieszkań do wynajęcia. Stawki za wynajem pozostają stosunkowo stabilne. W relacji miesiąc do miesiąca jedynie w trzech miastach – Olsztynie, Bydgoszczy i Szczecinie – odnotowano wzrosty na poziomie 3%. W pozostałych miastach zaobserwowano niewielkie korekty.Patrząc na zmiany w skali roku, największe wzrosty miały miejsce w Zielonej Górze, gdzie od ubiegłego października stawki za wynajem wzrosły o 13%. Kolejne były Olsztyn z 7% wzrostem oraz Bydgoszcz, gdzie ceny wzrosły o ponad 5%. Na przeciwnym biegunie znalazł się Wrocław – ceny spadły tam o 4% w porównaniu do października 2023 r.Najdroższe mieszkania na wynajem niezmiennie znajdują się w Warszawie, gdzie stawki przekraczają już 5 000 zł miesięcznie. Kolejne są: Kraków (3 300 zł) oraz Trójmiasto i Wrocław (3 100-3 200 zł). Wśród głównych polskich miast najtańsze mieszkania można znaleźć w Kielcach i Bydgoszczy, gdzie stawki nie przekraczają 2 100 zł.W nadchodzących miesiącach prawdopodobnie będziemy świadkami dalszego poszukiwania równowagi na rynku. Uwaga zarówno najemców, jak i wynajmujących będzie skupiona na zbliżających się świętach. Odbicie podaży i popytu prawdopodobnie będzie widoczne wraz z początkiem 2025 roku.