W końcówce roku 2024 rynek najmu spowolnił. W listopadzie oferta mieszkań na wynajem spadła m/m o 4%, a średnia stawka najmu wzrosła o 1,7% m/m i 2,2% r/r - wynika z najnowszego raportu Otodom. Gdzie wybór mieszkań na wynajem jest największy, a ceny najniższe?

Raport z rynku najmu – w skrócie W listopadzie liczba mieszkań dostępnych na wynajem w stolicach województw spadła do 22,9 tys. ogłoszeń (-4% m/m).

12 z 16 miast wojewódzkich zmniejszyło pulę mieszkań w trakcie miesiąca. Największy procentowy spadek nastąpił w Olsztynie (-27%) i Zielonej Górze (-17%).

Zainteresowanie wynajmem mieszkań zmalało o 7% w stosunku do października.

Największe spadki wyszukiwań odnotowano w Opolu (-23%), Łodzi (-18%) i Bydgoszczy (-14%).

Średnia krajowa cena wynajmu mieszkań wzrosła do blisko 3,7 tys. zł, co stanowi wzrost o 1,7% m/m i 2,2% r/r.

Końcoworoczny slow motion na rynku najmu

Rynek najmu spowolnił na koniec roku Na koniec listopada w największych polskich miastach dostępnych było około 23 tys. ofert, czyli o 4% mniej niż miesiąc wcześniej, kiedy oferta była bliska 24 tys. mieszkań.

Czym właściwie jest stabilność?

Podobnie jak w poprzednich latach, początek grudnia przyniósł ze sobą spowolnienie na rynku najmu mieszkań. Na koniec listopada w największych polskich miastach dostępnych było około 23 tys. ofert, czyli o 4% mniej niż miesiąc wcześniej, kiedy oferta była bliska 24 tys. mieszkań.Choć aktualna liczba mieszkań w ofercie jest podobna do zeszłorocznej, sekret kryje się w strukturze mieszkań. Na przestrzeni roku rynek najmu charakteryzuje się dużą dynamiką. Część mieszkań zostaje wynajętych, inne zostają dopiero wprowadzone na rynek, a kolejne wracają po okresie reaktywacji.W listopadzie pojawiło się ponad 15 tysięcy nowych ogłoszeń, co oznacza spadek o 19% w porównaniu z październikiem. Ponad 4 tysiące zawieszonych wcześniej ofert zostało ponownie aktywowanych. Łącznie, nowości i odnowienia stanowiły w listopadzie ponad 19 tysięcy ogłoszeń.Mimo dużej liczby zamkniętych ogłoszeń – ponad 20 tysięcy w listopadzie, co wskazuje na duże zainteresowanie najmem, nie udało się pobić rekordu z czerwca, kiedy to zamknięto 27 tysięcy ogłoszeń. Zamknięcie ogłoszenia często oznacza, że mieszkanie zostało wynajęte, choć nie zawsze jest to pewnik.Listopad przyniósł delikatne podwyżki na rynku najmu mieszkań w największych polskich miastach. Średnia cena najmu na poziomie 3 684 zł oznacza wzrost o 1,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca i 2,2% w porównaniu do roku ubiegłego. Ceny najmu cechuje duże zróżnicowanie regionalne. Warszawa niezmiennie pozostaje najdroższym miastem, gdzie średni koszt wynajmu wynosi ponad 5,1 tys. zł. Do miast z przedziału cenowego 3 100–3 300 zł dołączył Wrocław, który razem z Trójmiastem i Krakowem należy do najdroższych rynków najmu. Z kolei najkorzystniej prezentują się oferty w Bydgoszczy, Kielcach i Białymstoku, gdzie średnie ceny kształtują się pomiędzy 2 000 a 2 100 zł.Zielona Góra zaskoczyła największym wzrostem cen w skali kraju. Pomimo znacznego spadku podaży, ceny najmu wzrosły tam najbardziej – aż o 20% w skali roku, przy jednoczesnym 34% spadku dostępnych ofert. W Rzeszowie również odnotowano stosunkowo wysoki miesięczny wzrost o 4%.Większość miast notowała niewielkie zmiany, co wskazuje na stabilizację rynku. Jednak tylko trzy z szesnastu miast można uznać za naprawdę stabilne, gdzie zmiany w skali roku wyniosły mniej niż 1,5%.