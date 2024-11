Konstelacja w Pogórzu k. Gdyni - nowe mieszkania od Euro Stylu

Euro Styl wprowadza do sprzedaży kolejny etap Osiedla Konstelacja przy ul. Paderewskiego w Pogórzu k. Gdyni. W ofercie pojawiło się 80 mieszkań oraz 10 lokali usługowych w dwóch 4-kondygnacyjnych budynkach. Mieszkania mają być gotowe w III kwartale 2026 roku.

Konstelacja jest bardzo ceniona przez klientów zainteresowanych kupnem mieszkania w tej części aglomeracji trójmiejskiej. W kolejnym etapie inwestycji wprowadziliśmy do sprzedaży 80 funkcjonalnych mieszkań w dwóch 4-kondygnacyjnych budynkach. Znajdą się w nich mieszkania o zróżnicowanych metrażach (29-77 m kw.), dopasowane do potrzeb różnych grup klientów. W jednym z nowych budynków zaprojektowano też 10 lokali usługowych, w których powstaną osiedlowe sklepy czy kawiarnie. Oferta handlowo-usługowa na osiedlu dodatkowo podniesie komfort życia mieszkańców – mówi Anna Tuszyńska, dyrektor sprzedaży w spółce Euro Styl.

Infrastruktura zapewniająca wygodę

Wysoki standard wykończenia

W świecie gwiazd

Mieszkania będą gotowe do odbioru w III kwartale 2026 roku.W pobliżu osiedla znajduje się rozwinięta infrastruktura edukacyjna i handlowo-usługowa, np. szkoły, przedszkola, apteki i liczne sklepy, w tym Galeria Szperk. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji przebiegają liczne drogi rowerowe, a przy pobliskim Osiedlu Beauforta funkcjonuje Gminna Strefa Rekreacji z oświetlonymi, wielofunkcyjnymi boiskami, zewnętrzną siłownią, sprzętem do crossfitu, ścianką wspinaczkową i skate parkiem. Konstelacja jest świetnie skomunikowana z innymi częściami Trójmiasta i okolic – do centrum Gdyni czy Rumi można sprawnie dojechać samochodem, komunikacją miejską, a nawet rowerem. Estakadą Kwiatkowskiego mieszkańcy wyjadą na Obwodnicę Trójmiasta, a z niej do Sopotu, Gdańska i dalej na autostradę A1, trasę S7 lub na Kaszuby.W Konstelacji klienci mają do wyboru funkcjonalne mieszkania o różnorodnych metrażach. Wyróżnia je wysokość 275 cm, czyli aż o 15 cm więcej niż z reguły w segmencie popularnym, a także wykończone, gładkie i pomalowane na biało ściany. Większe od standardowych będą też okna balkonowe, co zapewni lepszy dopływ naturalnego światła. Kupujący mieszkanie w Konstelacji na wczesnym etapie budowy mogą zdecydować się na wyższe drzwi wewnętrzne, które w połączeniu z wysokością mieszkania pozwolą na atrakcyjną aranżację wnętrz. Inwestycję charakteryzuje ponadczasowa architektura, niska kilkupiętrowa zabudowa i rozmieszczenie budynków, które zapewnia mieszkańcom poczucie prywatności. Na przestronnych balkonach swobodnie zmieszczą się leżaki lub wypoczynkowe fotele. Prywatne ogródki przy lokalach w parterach zapewnią kameralny relaks.Projekt Konstelacji wyróżniają gwiezdno-marynistyczne akcenty. Dziedzińce wypełniać będą typowo nadmorskie rośliny i alejki stylizowane na gwiazdozbiory. Znajdą się tam również charakterystyczne zabawki, nawiązujące formą do sekstansu, busoli czy kompasu, i ścianka wspinaczkowa w kształcie półkuli – z ławeczek w jej wnętrzu będzie można oglądać odwzorowane pod kopułą gwiazdozbiory widoczne w północnej części nieba. Z kolei czas na osiedlu odmierzać będzie zegar słoneczny.