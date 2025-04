Ruszyła przedsprzedaż Mocha Tower na warszawskim Gocławiu

Rozpoczęła się przedsprzedaż mieszkań w inwestycji Mocha Tower zlokalizowanej przy ulicy Ostrobramskiej na warszawskim Gocławiu. Budynek ma 25 pięter w najwyższym punkcie, a jego budowa ma ruszyć w III kwartale tego roku.

W ramach inwestycji Mocha Tower powstanie 376 mieszkań o metrażach od 26 m² do 102 m², obejmujących od 1 do 5 pokoi. Wybrane mieszkania posiadać będą ogrody, loggie, balkony lub tarasy. Znakiem rozpoznawczym inwestycji, oprócz wysokości stanowiącej „bramę miasta” warszawskiego Gocławia, jest odpowiedni dobór kolorystyczny. Zastosowany na elewacji odcień Mocha Mousse został wybrany jako kolor roku 2025 według Instytutu Pantone. Nazwa projektu nie jest więc przypadkowa. Co więcej, na szczycie najwyższego budynku, sięgającego aż 85 m, zlokalizowane zostanie prawdziwe gniazdo sokoła symbolizujące wolność, odwagę i chęć osiągania nowych horyzontów.Pracownia „LWS Architekci”, oprócz niekonwencjonalnego projektu budynku, zadbała również o ustawność, funkcjonalność oraz komfort użytkowania oferowanych mieszkań. Możliwość dowolnej aranżacji zagwarantuje bowiem zróżnicowany układ lokali, a wysokość pomieszczeń – 2,70 m pozytywnie wpłynie na ich właściwe oświetlenie. Co więcej, klienci decydujący się na mieszkania od 18 pietra wzwyż otrzymają w standardzie kompletny system klimatyzacji. Dla pozostałych lokali instancja urządzenia możliwa będzie na życzenie klienta. W nieruchomości znajdą się również zielone udogodnienia takie jak panele fotowoltaiczne oraz system retencji wody deszczowej.Projekt przestrzeni wspólnej zakłada także plac zabaw dla dzieci oraz elementy małej architektury, tworząc miejsca do wspólnego spędzania czasu z bliskimi. Na parterze wyodrębnione zostaną lokale usługowe oraz miejsca do ładowania samochodów elektrycznych na parkingu zewnętrznym. W dwupoziomowej hali garażowej, oprócz 437 miejsc postojowych, znajdzie się z kolei pomieszczenie do mycia rowerów oraz miejsce do czyszczenia aut.Inwestycja położona jest w sercu Gocławia, co zapewnia dogodną komunikację z centrum Warszawy. Bliskość ulicy Grochowskiej oraz trzech mostów – Siekierkowskiego, Łazienkowskiego i Poniatowskiego – umożliwia szybki dojazd do innych części miasta. Istotnym udogodnieniem komunikacyjnym dla przyszłych mieszkańców jest także planowany przebieg trzeciej linii metra znajdującej się 1,4 km od osiedla. Dzięki niej do centrum Warszawy będzie można dotrzeć w niespełna 20 minut. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajdują się również m.in. Centrum Handlowe Atrium Promenada, liczne sklepy i ośrodki kulturalno-sportowe, a także szkoły, przedszkola oraz kanał Nowa Ulga ze ścieżką rowerową i wyjątkowy Park Nad Balatonem.Mocha Tower to kolejny projekt realizowany w dzielnicy Praga Południe. Inwestycjami w tej lokalizacji zakończonymi sukcesem były dwa etapy Osiedla Praha, Osiedle Haven House, Osiedle Yugo, Osiedle Goslove oraz Osiedle Symbio City zlokalizowane po przeciwnej stronie ulicy Ostrobramskiej.Inwestycja będzie etapowana – niższe budynki A i B stanowią 1 etap projektu z zakończeniem budowy przewidzianym na III kw. 2027 roku. Pracę nad najwyższym budynkiem C, charakteryzującym się imponującą wysokością 85 metrów, mają zakończyć się w I kw. 2028 roku. Inwestorem projektu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostrobramska” w Warszawie.