Akacjowa Wita: ATAL buduje nowe mieszkania w Krakowie

Firma ATAL poinformowała właśnie o rozpoczęciu sprzedaży najnowszej, krakowskiej inwestycji mieszkaniowej. Nowe mieszkania powstają w lokalizacji, która gwarantować ma zarówno dostęp do rozbudowanej miejskiej infrastruktury, jak i terenów zielonych. Przyszli mieszkańcy mogą wybierać spośród 100 lokali usytuowanych w dwóch 5-kondygnacyjnych budynkach.

Powiększamy nasze krakowskie portfolio o projekt w bardzo dobrej lokalizacji, cieszącej się w Krakowie ogromną popularnością, ze względu na świetne skomunikowanie z kluczowymi punktami miasta oraz dostępność usług różnego typu – komentuje Agnieszka Majkusiak, dyrektor sprzedaży ATAL.

W ofercie ATAL znalazły się nowe mieszkania o pow. od 30 do 88 mkw. (od 1 do 4 pokoi). Ich ceny mieszczą się w zakresie od 14 200 do 18 300 zł za mkw. w stanie deweloperskim. Kupujący mogą wykończyć swoje „M” „pod klucz” w ramach programu ATAL Design. Są w nim dostępne trzy, różniące się standardem i ceną pakiety: Basic, Optimum oraz Premium.Architektura inwestycji wyróżnia się minimalistyczną formą i eleganckim wykończeniem. Jasne elewacje, duże przeszklenia oraz kontrastowe, ciemne dodatki stworzą nowoczesną, a zarazem przytulną przestrzeń do życia. Wszystkie mieszkania wyposażone będą w przestronny balkon lub ogródek, umożliwiające zagospodarowanie prywatnej strefy relaksu.Akacjowa Wita zaoferuje wiele udogodnień. Na parterach budynków powstaną lokale usługowe, ułatwiające codzienne funkcjonowanie. Dla najmłodszych przewidziano plac zabaw, pozwalający dzieciom na bezpieczną zabawę. Z kolei miłośnicy ekomobilności docenią liczne stojaki na rowery oraz rowerownie.Lokalizacja Akacjowej Wita to łatwy dostęp do szkół, przedszkoli oraz obiektów kultury i rozrywki. Znajdujące się w okolicy centra handlowe, kino, obiekty sportowe oraz tereny zielone, takie jak Park Lotników Polskich, sprawią, że osiedle będzie idealnym miejscem zarówno dla miłośników aktywnego stylu życia, jak i rodzin z dziećmi.W sąsiedztwie znajduje się Tauron Arena, gdzie odbywają się koncerty i wydarzenia sportowe, a także Centrum Nauki Cogiteon. Niedaleko stąd także do Parku Wodnego, idealnego miejsca na rodzinny relaks i aktywne spędzenie czasu.Inwestycja jest objęta autorskim programem ATAL „Decyzja na raty 2.0”, który umożliwia rezerwację mieszkania z gwarancją ceny do końca marca 2025 r. Dzięki temu klienci, liczący na wprowadzenie państwowych dopłat do kredytów, unikną ryzyka wzrostu cen i mniejszej dostępności mieszkań w przyszłości. Jednocześnie mają opcję odstąpienia od umowy bez kar umownych, w razie nieuzyskania kredytu.