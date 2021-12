Nowe Miasto Polesie - III etap trafił do sprzedaży

III etap łódzkiej inwestycji Nowe Miasto Polesie trafił właśnie do sprzedaży. W ramach tego etapu powstaną 102 mieszkania. Termin zakończenia prac budowlanych planowany jest na I kwartał 2024. Deweloperem jest Atal.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Nowe Miasto Polesie - wizualizacja 2 W ramach III etapu powstaną 102 mieszkania, 57 komórek lokatorskich, 105 miejsc parkingowych w podziemnej hali garażowej. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Nowe Miasto Polesie to wieloetapowa inwestycja. Pierwsze dwa etapy zostały już praktycznie wyprzedane. Osiedle powstaje na terenie liczącym 9 hektarów, który otaczają z kilku stron lasy. Budowa III etapu rozpoczęła się w grudniu 2021 roku. W ramach tego etapu powstaną 102 mieszkania o powierzchni od 33,29 m2 – 119,39 m2 i układzie 1-5 pokoi. Ceny za metr kwadratowy zaczynają się od 7 tys. zł. Inwestycja powstaje przy ul. Pienistej, nieopodal skrzyżowania z ul. Maczka.W ramach inwestycji powstanie także 57 komórek lokatorskich, 105 miejsc parkingowych w podziemnej hali garażowej oraz kilkadziesiąt zewnętrznych stanowisk do parkowania. Wszystkie mieszkania posiadają ogródek, taras, balkon lub loggię. Powstanie także wewnętrzny skwer, który łączy nowoczesny wygląd i tradycję łódzkiego budownictwa.Za projekt architektoniczny odpowiada krakowska pracownia Horizone Studio, laureat wielu nagród branżowych, jedna z firm założycielskich PLGBC Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego oraz członek South Poland Cleantech Cluster.Nowe Miasto Polesie jest położone przy ul. Pienistej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Maczka, co zapewnia przyszłym mieszkańcom dostęp do bogatej infrastruktury, oferty usług (40 lokali handlowo-usługowym na samym osiedlu Nowe Miasto Polesie), szkół, przedszkoli, czy też centrum handlowego Retkinia. Sąsiedztwo rezerwatu leśnego Polesie Konstantynowskie umożliwia mieszkańcom aktywny wypoczynek, a znajdujące się nieopodal Uroczysko Lubinek jest lubianym miejscem spacerów Łodzian.Osiedle jest przyjazne użytkownikom komunikacji publicznej. Linia autobusowa została wytyczona ulicą Pienistą, a przejazd do Łodzi Kaliskiej - kluczowego dworca kolejowo-autobusowego – zabierze niespełna 20 minut. Kompleks jest też świetnie skomunikowany z najważniejszymi trasami wypadowymi z Łodzi, np. drogą krajową nr 91 lub trasą prowadzącą do S8. Droga samochodem do centrum potrwa ok. 10 minut.Nowe Miasto Polesie to nie jedyna propozycja ATAL na łódzkim rynku. Deweloper oferuje również Apartamenty Drewnowska 43 – prestiżową inwestycję oddającą wielkomiejski charakter Łodzi. Projekt ten powstał tuż obok popularnej łódzkiej Manufaktury i wciąż dostępne są pojedyncze mieszkania. W III kwartale 2023 planowane jest zakończenie prac budowlanych na osiedlu ATAL Aura, w pobliżu centrum Łodzi. W jego skład wchodzi 154 mieszkań, z czego ponad połowa została sprzedana lub zarezerwowana.