Osiedle Zielony Lewandów na warszawskiej Białołęce w sprzedaży

J.W. Construction wprowadza do sprzedaży osiedle Zielony Lewandów na warszawskiej Białołęce. Nowa, efektywna energetycznie, inwestycja to 40 mieszkań wykonanych w technologii szkieletowej, z wykorzystaniem drewnianych prefabrykatów.

Zielony Lewandów na zielonej Białołęce

Celujemy w Białołękę, bo to przyjazna, otwarta i dynamicznie rozwijająca się dzielnica, w której mieszka się, po prostu, bardzo komfortowo. Mieszkańcy naszych inwestycji cenią sobie tę okolicę ze względu na bliskość i różnorodność terenów zielonych, dobry wybór placówek edukacyjnych i punktów handlowo-usługowych, a także coraz lepszą komunikację z centrum miasta - mówi Małgorzata Ostrowska, Dyrektorka Pionu Sprzedaży i Marketingu w J.W. Construction.

Zielony Lewandów to pięć 2-piętrowych willi miejskich o wysokim standardzie, w których znajdzie się łącznie 40 mieszkań pod klucz.

Kameralne wille miejskie

Do lokali na parterze przynależeć będą ogródki o powierzchni od 27 do 45 kw, a do lokali na piętrach balkony.

Niskie rachunki, wysoka jakość materiałów

W ubiegłym roku J.W. Construction wprowadził do sprzedaży mieszkania w dwóch inwestycjach na warszawskiej Białołęce: "Naturalnie Aluzyjna" oraz "ECOBerensona". Najnowszą propozycją dewelopera jest "Zielony Lewandów".Zielony Lewandów to inwestycja zlokalizowana przy ulicy Kartograficznej. To pięć 2-piętrowych willi miejskich o wysokim standardzie, w których znajdzie się łącznie 40 mieszkań pod klucz.W każdym budynku zaprojektowano po osiem mieszkań 2- i 3-pokojowych o powierzchni od 34 do 46 mkw. Do lokali na parterze przynależeć będą ogródki o powierzchni od 27 do 45 kw, a do lokali na piętrach balkony. Budynki będą dodatkowo wyposażone w zewnętrzne miejsca postojowe. Inwestycja jest położona na zielonym, ogrodzonym terenie, z nasadzeniami w postaci traw, krzewów i drzew ozdobnych.Zielony Lewandów to projekt zgodny z założeniami zrównoważonego rozwoju na każdym etapie tworzenia budynków – począwszy od projektowania, przez prace konstrukcyjne aż po eksploatację. Zastosowana przy budowie mieszkań technologia szkieletowa, naturalne materiały oraz dodatkowe nowoczesna rozwiązania sprawiają, że budynki są przyjazne środowisku i praktycznie bezemisyjne. Dodatkowo we wnętrzach panuje korzystny mikroklimat, sprzyjający zwłaszcza alergikom.