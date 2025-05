Trzcinowa Vita od Develii już w przedsprzedaży

Develia rozpoczęła przedsprzedaż inwestycji Trzcinowa Vita w warszawskiej dzielnicy Włochy. Do oferty trafiło 117 mieszkań o powierzchni od 26 do 113 mkw., które powstaną w dwóch budynkach. Ceny zaczynają się od 12 700 zł za mkw.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Trzcinowa Vita - wizualizacja W ramach I etapu powstaną dwa 5-piętrowe budynki, w których znajdzie się 117 mieszkań o zróżnicowanych układach i metrażach od 26 do 113 mkw.

Położone w otoczeniu terenów zielonych osiedle Trzcinowa Vita stanowi atrakcyjną propozycję dla osób poszukujących równowagi pomiędzy dynamicznym życiem w stolicy a bliskością natury. W odległości ok. 1,3 km od inwestycji znajduje się Park Ogrody Kosmosu z placem zabaw dla dzieci w różnym wieku i letnim kinem plenerowym. W pobliżu dostępne są również Park ze Stawem Koziorożca oraz Park Kombatantów z zabytkowym Pałacykiem Koelichenów. Nieco dalej znajduje się też staw Glinianki Sznajdra, który zapewnia doskonałe warunki do wędkowania – mówi Krzysztof Zając, kierownik ds. kredytów i sprzedaży w Develii.

Trzcinowa Vita to inwestycja mieszkaniowa położona w zielonej części warszawskiej dzielnicy Włochy. Otoczone parkami osiedle powstaje w spokojnej okolicy, która nawiązuje do XIX-wiecznej koncepcji miasta-ogrodu Ebenezera Howarda sprzyjającej wypoczynkowi od wielkomiejskiego zgiełku.W ramach I etapu powstaną dwa 5-piętrowe budynki, w których znajdzie się 117 mieszkań o zróżnicowanych układach i metrażach od 26 do 113 mkw., z przewagą funkcjonalnych 3-pokojowych lokali. W zależności od kondygnacji do każdego z nich przynależeć będzie balkon lub ogródek. Do dyspozycji mieszkańców udostępnione zostaną: parking podziemny, naziemne miejsca postojowe, komórki lub boksy lokatorskie zapewniające dodatkową przestrzeń do przechowywania oraz stojaki na rowery.W bliskiej okolicy nie brakuje sklepów i punktów usługowych, w tym popularnych dyskontów. Rodziny z dziećmi docenią bliskość placówek edukacyjnych - niecałe 300 m od inwestycji usytuowane są żłobek i przedszkole, a nieco dalej szkoła muzyczna. W odległości około 1 km od inwestycji znajduje się stacja kolejowa Warszawa Włochy, skąd pociągiem można dojechać do Śródmieścia w 15-20 minut. To wygodna alternatywa dla samochodu i świetne rozwiązanie dla osób codziennie dojeżdżających do centrum miasta.Budowa I etapu inwestycji Trzcinowa Vita rozpocznie się w sierpniu 2025 r., a jej zakończenie planowane jest na czerwiec 2027 r. Ceny mieszkań zaczynają się od 12 700 zł za mkw.