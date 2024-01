Kolejny etap Royal Residence na warszawskim Wilanowie już w sprzedaży

Grupa ROBYG wprowadziła do sprzedaży kolejny etap osiedla Royal Residence na warszawskim Wilanowie. W sprzedaży jest 135 mieszkań o metrażach od 26-150 m2, z ogrodami, loggiami lub balkonami.

Przeczytaj także: Rytm Mokotowa: nowe mieszkania od Robyg

Osiedle Royal Residence jest malowniczo zlokalizowane w wyjątkowo atrakcyjnej części Wilanowa. Mamy ogromne zainteresowanie klientów mieszkaniami w tej inwestycji, a wybudowane już pierwsze etapy wyglądają bardzo efektownie. Nasza oferta w tej lokalizacji jest wyjątkowo atrakcyjna. Wszystkie mieszkania będą wyposażone w Smart House firmy Keemple. W bezpośrednim sąsiedztwie budynków zachowana zostanie w dużym stopniu naturalna zieleń parkowa, bez absolutnie żadnej ingerencji dewelopera. Ponadto zbudujemy stacje ładowania samochodów elektrycznych. Na osiedlu będą zainstalowane panele fotowoltaiczne zasilające w energię części wspólne, oświetlenie LED, zaprojektowano także atrakcyjne tereny zielone. Osiedle będzie ogrodzone, zapewnione będzie bezpieczeństwo, ochrona i monitoring. Między budynkami zaplanowaliśmy strefę zieleni pełną bujnej, różnorodnej roślinności skomponowanej m.in. z łąki kwietnej – tak ważnej zwłaszcza dziś dla ekologicznej harmonii i bioróżnorodności. Znajdzie się tu także plac zabaw dla dzieci, wewnętrzna strefa fitness z sauną, pokój jogi i miejsca relaksu dla dorosłych. Ścieżki spacerowe, rowerowe i elementy małej architektury dopełnią całości. ROBYG rozpoczął tworzenie Miasteczka Wilanów już̇ u jego początków – w 2001 roku i od tego czasu aktywnie uczestniczy także w życiu społeczno-kulturalnym tej dzielnicy. Firma oddała mieszkańcom w Wilanowie ponad 4500 mieszkań – czyli co trzeci lokal w całej dzielnicy – a także sfinansowała wiele obiektów infrastruktury publicznej – mówi Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie ROBYG.

Przeczytaj także: Osiedle Sady Ursynów z pozwoleniem na budowę

Osiedle Royal Residence obejmie około 1200 lokali w otulinie zieleni parkowej, z towarzyszącymi strefami usługowymi i pasażem handlowym. Pierwsze z zaplanowanych etapów zostały już wybudowane.Royal Residence swoją architekturą wpisuje się w charakter prestiżowej dzielnicy, jaką jest Wilanów. Wewnętrzny dziedziniec został zaaranżowany zielenią z kolistym efektownym patio, zaplanowano także eleganckie 2-kondygnacyjne lobby wejściowe z portierem, wewnętrzną strefę fitness wraz z sauną dla mieszkańców osiedla, pokojem jogi oraz klubem dla najmłodszych. Mieszkańcy osiedla Royal Residence będą mieć do dyspozycji indywidualnie zaprojektowane części wspólne – z dedykowanymi tapetami, fototapetami, lustrami i dekoracyjnymi panelami. Każde mieszkanie będzie wyposażone w trzyszybowe, drewniane okna, zewnętrzne rolety przeciwsłoneczne sterowane elektrycznie, kamienne parapety oraz kolorowe wideodomofony.Miasteczko Wilanów jest pięknie położone – w pobliżu znajduje się Pałac i park w Wilanowie, Park Natolin, Ogród Botaniczny i Plaża Zawady. Jest także samowystarczalne – zaletą jest duża dostępność sklepów, restauracji i kawiarni, salonów kosmetycznych czy fryzjerów. Wilanów jest także atrakcyjny dla rodzin – są tu liczne place zabaw, klubiki dla dzieci, przedszkola, szkoły, przychodnie lekarskie i punkty usługowe. To też miejsce idealne dla osób aktywnych, które mają do dyspozycji siłownie plenerowe, ścieżki biegowe i rowerowe oraz pole golfowe.Wilanów jest oddalony od centrum tylko o 10 km i przylega bezpośrednio do obwodnicy Warszawy miasteczko jest zadbane i estetyczne – wyróżnia je spójna architektura, brak reklam na ulicach i liczne tereny zielone. Dzielnica nadal dynamicznie się rozwija – w budowie jest już szybki tramwaj, który ma być gotowy jeszcze w 2023 roku oraz ogromne centrum handlowo-rozrywkowe.