Kolejny etap Modern City w sprzedaży

Grupa ROBYG wprowadziła do sprzedaży kolejny etap osiedla Modern City na warszawskim Bemowie. W ofercie jest 66 mieszkań.

Modern City to ponad 800 mieszkań, które powstają w ramach 9 etapów. Inwestycja zlokalizowana jest wśród zielonych, rekreacyjnych terenów przy ul. Szeligowskiej 53, 200 metrów od stacji II linii metra. Wszystkie lokale w standardzie, bez dodatkowych kosztów, zostaną wyposażone w system Smart House firmy Keemple.Na osiedlu będą zainstalowane panele fotowoltaiczne zasilające w energię części wspólne oraz oświetlenie LED. Dodatkowo zaprojektowano atrakcyjne tereny zielone i ekstensywne zielone dachy budynków. Osiedle jest ogrodzone, ma zapewnione bezpieczeństwo, ochronę i monitoring, garaż podziemny oraz stację ładowania samochodów elektrycznych. Między budynkami zaplanowano park pełen bujnej, różnorodnej roślinności. W parku znajdzie się także plac zabaw dla dzieci, miejsca relaksu dla dorosłych oraz strefę street workoutu. Ścieżki spacerowe, rowerowe i elementy małej architektury dopełnią całości.Inwestycja Modern City leży 200 metrów od planowanej stacji Metro Chrzanów, na którą już zostało wydane pozwolenie na budowę. Dodatkowym atutem jest dobre połączenie z S2, S7 i S8, które gwarantuje szybki wyjazd z miasta lub dojazd na lotnisko im. Chopina.Warszawa Bemowo, to dzielnica przyjazna i dynamicznie rozwijająca się. W ślad za intensywną rozbudową mieszkaniową idzie tu dostęp do usług społecznych – szkół, przedszkoli, przychodni oraz instytucji kultury. W okolicy są liczne sklepy, galerie handlowe i centra rozrywki, w tym Centrum Handlowe Wola Park. Najbliższa okolica oferuje wiele możliwości rekreacji i uprawiania sportu. W zależności od upodobań można korzystać z kortów tenisowych, profesjonalnych siłowni, ścieżek rowerowych, czy kręgielni. Idealnym miejscem na rodzinne wycieczki lub jogging jest pobliski Kampinos.W standardzie, bez dodatkowych opłat, ROBYG oferuje Smart House by Keemple – inteligentny system, który zwiększa poczucie bezpieczeństwa i pozwala na znaczące obniżenie kosztów eksploatacji, ładowarki aut elektrycznych, panele fotowoltaiczne i oświetlenie LED, energooszczędne, nowoczesne windy, z możliwością odzyskiwania energii elektrycznej, funkcjonalne i doskonale doświetlone mieszkania, wysokie nawet do 2,7 m, duże okna trzyszybowe o wysokiej izolacji termicznej z możliwością zastosowania filtra antysmogowego oraz antywłamaniowe drzwi wejściowe z podwyższoną izolacją akustyczną. Stosowane materiały wykończeniowe są bezpieczne dla zdrowia i posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty ekologiczne. Aby zwiększyć wygodę i komfort mieszkańców, pomieszczenia do segregacji odpadów posiadają osobny wyciąg wentylacyjny. Budynki są wyposażone w instalację światłowodową doprowadzoną wprost do każdego lokalu, zapewniającą najszybszy możliwy dostęp do Internetu. Osiedla są chronione i monitorowane w jakości HD, a kontrolę dostępu zapewniają videofony z kolorowymi wyświetlaczami. Brama garażowa ma systemy automatycznego dostępu przez rozpoznanie numerów tablic rejestracyjnych, w hali garażowej przewidziane są szerokie miejsca postojowe dla samochodów i duże ustawne komórki lokatorskie. Garaże wyposażono w zaawansowane systemy przeciwpożarowe, wykrywające gaz, dym i ogień. W razie zagrożenia system powiadomi odpowiednie służby. Dodatkowo ROBYG tworzy bezpieczne miejsca gniazdowania – domki dla owadów i budki dla ptaków, kładzie chodniki z kostki antysmogowej która korzystnie wpływa na redukcję szkodliwych substancji w powietrzu i montuje ławki solarne, które pozyskują energię słoneczną i umożliwiają ładowanie telefonu.Części wspólne w budynkach są eleganckie i mają indywidualnie zaprojektowany wystrój wzbogacony przez lustra, tapety, fototapety, panele, czy stylowe oświetlenie. Duże wrażenie robi indywidualnie zaprojektowane, reprezentacyjne lobby wejściowe, wykończone materiałami wysokiej jakości.