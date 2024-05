Dom Development rusza z inwestycją Mokotów Sportowy przy ul. Antoniewskiej w Warszawie. Nowa dzielnica mieszkaniowa położona między Jeziorkiem Czerniakowskim a zakolem Wisły, ma potencjał na ok. 10 000 mieszkań. Deweloper planuje wybudować łącznie 1300 mieszkań. W I etapie inwestycji powstaną 3 budynki ze 155 mieszkaniami, a pierwsi mieszkańcy odbiorą do nich klucze w I kwartale 2026 r.

W tym projekcie wykorzystamy nasze doświadczenie z takich inwestycji, jak Osiedle Wilno czy Dzielnica Mieszkaniowa Metro Zachód, gdzie także zaczynaliśmy zupełnie od zera. Dziś są to miejsca tętniące życiem, z bogatą infrastrukturą i dobrą komunikacją z centrum miasta. Jestem przekonany, że już za kilka lat podobnie będzie wyglądał teren Mokotowa Sportowego, gdzie zadbamy o zrealizowanie wszystkich zasad miasta 15-minutowego. Ogromną zaletą tego miejsca będą rozległe, zielone tereny rekreacyjne, rzadko spotykane w tak niedużej odległości od centrum miasta – mówi Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development S.A.

Miejskie życie w otoczeniu zieleni

W okolicy znajdują się atrakcyjne tereny zielone, m.in. rezerwat przyrody Jeziorko Czerniakowskie oraz zakole Wisły, które oferują wiele sposobów aktywnego spędzania czasu, w tym spacery, pływanie, jazdę rowerem czy grę w tenisa. Popularne centrum handlowe Sadyba Best Mall z licznymi sklepami, usługami, restauracjami i kinem umożliwia wygodne zakupy i rozrywkę dla całej rodziny. Mokotów gwarantuje również dostęp do wysokiej jakości placówek edukacyjnych. Najbliższa z nich zlokalizowana jest w zasięgu około 5 minut samochodem i kilkunastu minut autobusem od naszej inwestycji – mówi Monika Perekitko, Członek Zarządu Dom Development S.A.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mokotów Sportowy - wizualizacja 2 Bogata aranżacja zieleni – w tym ogólnodostępny teren ze zbiornikiem wodnym, liczne drzewa, krzewy czy pergola – to sposób na obniżenie temperatury w upalne dni, oczyszczanie powietrza, a także retencjonowanie wody i zachowanie różnorodności biologicznej. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Miejsce ze sportową historią

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mokotów Sportowy - wizualizacja 3 Spółka planuje wybudować w tej lokalizacji co najmniej 1300 lokali, a cała dzielnica, położona między Jeziorkiem Czerniakowskim a zakolem Wisły, ma potencjał na ok. 10 000 mieszkań. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Wygodnie i z troską o środowisko

W I etapie inwestycji Mokotów Sportowy powstanie 155 mieszkań. W ofercie znalazły się zarówno mniejsze mieszkania jedno- i dwupokojowe o metrażach 27-48 m2, jak i większe lokale 3-, 4- i 5-pokojowe o powierzchniach 50-107 m2. Ceny mieszkań zaczynają się od 13 150 zł za m2. Przekazanie pierwszym mieszkańcom kluczy do lokali planowane jest na I kwartał 2026 r. Większość mieszkań na parterze posiadać będzie przydomowe ogródki, te na piętrze – balkony, a niektóre na ostatniej kondygnacji – przestronne tarasy.Ważne arterie komunikacyjne w pobliżu, tj. Trasa Siekierkowska, ul. Czerniakowska i Sobieskiego umożliwiają wygodne poruszanie się po mieście, w tym dojazd samochodem z Mokotowa Sportowego do ścisłego centrum Warszawy w 20-30 min. Tuż przy I etapie inwestycji zlokalizowany jest przystanek, a 300 m dalej pętla autobusowa, dzięki czemu okolica obsługiwana jest przez aż 5 linii komunikacji miejskiej. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przewidziana jest też budowa ul. Czerniakowskiej Bis z linią tramwajową przebiegającą w pobliżu Mokotowa Sportowego, dochodzącą obecnie do skrzyżowania ulic Czerniakowskiej i Gagarina.Nazwa Mokotów Sportowy wiąże się z ciekawą przeszłością terenów przy ul. Antoniewskiej. Plany wykorzystania przestrzeni pomiędzy Jeziorkiem Czerniakowskim a Wisłą do celów sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych istniały już w 1916 r. Wtedy miał tu powstać Wielki Park Narodowy. W latach 30. XX wieku pojawił się natomiast pomysł na stworzenie tu miasteczka olimpijskiego, z torem regatowym, parkiem sportowym i stadionem. Miasteczko miało być hipotetyczną areną igrzysk w roku 1952 lub 1956. Z uwagi na wybuch II wojny światowej, plany nie zostały zrealizowane.Ta niezwykła historia stała się inspiracją dla Dom Development do stworzenia w tym miejscu dzielnicy w sportowym duchu. Inwestycję wyróżniać będą bogato wyposażone, zielone dziedzińce ze strefami rekreacji, wykorzystujące motywy kojarzone z różnymi dyscyplinami sportowymi. Powstanie tu ogólnodostępny teren zielony ze zbiornikiem wodnym i siłownią plenerową, a także wielofunkcyjne boisko. Natomiast miłośników dwóch kółek ucieszą liczne miejsca postojowe dla rowerów, a kierowców podziemne parkingi.Elewacje i przestrzenie wspólne budynków będą utrzymane w sportowym klimacie, dzięki muralom i spójnemu systemowi identyfikacji wizualnej.W ramach inwestycji Mokotów Sportowy oprócz bogatej oferty handlowej, usługowej i sportowej, przewidziano liczne place zabaw, oferujące różne atrakcje, m.in. trampoliny, huśtawki, piaskownice i zjeżdżalnie. W każdym kwartale zabudowy, także w I etapie inwestycji, powstanie takie miejsce dla dziecięcej aktywności (ze zjeżdżalnią i 2 huśtawkami).Mieszkańcy będą mogli bezpiecznie i w łatwy sposób poruszać się po inwestycji dzięki systemowi smart building, który umożliwia m.in. otwieranie bram, furtek i drzwi do budynku za pomocą smartfona.Zatopiony w zieleni Mokotów Sportowy będzie wypełniony także rozwiązaniami proekologicznymi. Na dachach budynków zamontowane zostaną panele słoneczne, które wpływają na redukcję emisji CO2 i obniżenie rachunków za energię w częściach wspólnych. Natomiast użycie nowoczesnych lamp LED oraz czujek zmierzchu z możliwością zastosowania przerwy nocnej zmniejszy zużycie prądu i obniży opłaty za prąd.Bogata aranżacja zieleni – w tym ogólnodostępny teren ze zbiornikiem wodnym, liczne drzewa, krzewy czy pergola – to sposób na obniżenie temperatury w upalne dni, oczyszczanie powietrza, a także retencjonowanie wody i zachowanie różnorodności biologicznej.