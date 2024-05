Zakup lub wynajem mieszkania. Gdzie najłatwiej o miejsca parkingowe?

Garaż lub miejsce parkingowe są najbardziej poszukiwanym udogodnieniem i to zarówno przez osoby kupujące mieszkania, jak i zainteresowane wynajmem - wynika z danych Otodom. Eksperci serwisu postanowili sprawdzić, w których lokalizacjach jest najłatwiej o miejsca postojowe i ile trzeba zapłacić za wynajem miejsca parkingowego w Warszawie.

O ile w przypadku sektora deweloperskiego możliwość zakupu garażu jest standardem, o tyle w starszym budownictwie temat parkowania stanowi pewne wyzwanie. To zrozumiałe, że nikt nie chce kilkukrotnie okrążać osiedla w poszukiwaniu miejsca postojowego. Na szczęście uspokajającym sygnałem płynącym z rynku jest wzrost liczby ofert mieszkań zarówno na wynajem, jak i sprzedaż od prywatnych właścicieli z miejscem do parkowania (garażem lub zewnętrznym stanowiskiem postojowym). W kwietniu tego roku było to odpowiednio 47% i 59% wszystkich dostępnych ogłoszeń. Spodziewamy się, że w perspektywie kolejnych miesięcy ta podaż będzie dalej rosła, podobnie zresztą jak popyt. To o tyle ciekawy społecznie wątek, że posiadanie garażu jest w Polsce priorytetem, znacznie ważniejszym od balkonu, ogródka, windy czy klimatyzacji i to niezależnie od pory roku – wyjaśnia Karolina Klimaszewska, starsza analityczka Otodom.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Rosnąca oferta i zainteresowanie mieszkaniami na wynajem z garażem lub miejscem parkingowym W kwietniu liczba wyszukiwań lokali na wynajem z miejscami parkingowymi w serwisie Otodom była o 60% większa niż przed rokiem. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

O garaże najłatwiej w Trójmieście

Sytuację rynkową mogą nieco zmienić plany Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które chce oddać samorządom lokalnym decyzyjność w sprawie liczby miejsc parkingowych i tym samym zarządzanie przestrzenią miejską. Aktualnie jednak, patrząc na siedem największych miast, średnio połowa dostępnych mieszkań na wynajem i prawie 6 na 10 lokali na sprzedaż oferuje udogodnienie w postaci garażu. W statystykach można zaobserwować także zwiększającą się podaż samych garaży. W kwietniu było ich 784, a więc o 5% więcej w ujęciu rocznym. W 2023 najwięcej ofert odnotowaliśmy we wrześniu i październiku, co przypada na szczyt sezonu na rynku najmu. To pozwala sądzić, że oferta jest skierowana głównie do najemców – tłumaczy Karolina Klimaszewska, starsza analityczka Otodom.

Nawet 600 zł miesięcznie za wynajem miejsca parkingowego w stolicy

Samochodów w Polsce przybywa, co przekłada się na niedostępność miejsc parkingowych , zwłaszcza w dużych miastach. Dlatego Polacy coraz częściej decydują się na zakup lub wynajem stanowiska postojowego. Otodom podaje, że od stycznia tego roku popyt na garaże osiągnął najwyższy poziom od dwóch lat.Analizując siedem głównych miast, najwięcej mieszkań na sprzedaż z garażem jest w Katowicach i Trójmieście – dotyczy to aż 75% wszystkich tamtejszych ogłoszeń. Trójmiasto charakteryzuje się też największą ofertą nieruchomości na wynajem z garażami (59%). Może to wynikać z jednej strony z dużego udziału nowego budownictwa w strukturze lokalnego rynku, a z drugiej z ruchu turystycznego. Dostępność miejsc parkingowych stanowi bowiem dodatkowy atut dla urlopowiczów korzystających z najmu krótkoterminowego i przyjeżdżających własnymi samochodami. Na podium plasują się także Warszawa (55%) i Kraków (49%). Z kolei najniższy odsetek mieszkań na wynajem z garażem jest w Poznaniu (42%), Katowicach (44%) i we Wrocławiu (48%). Tymczasem stanowisko parkingowe warunkuje stawki czynszu. Jak bowiem pokazuje Cenoskop, autorski model uczenia maszynowego stworzony przez Otodom, dostępność miejsca postojowego wiąże się z przeciętnie wyższą kwotą najmu nawet o 2-3% za mkw.Na cenę miejsca postojowego wpływają z pewnością lokalizacja, a także lokalna polityka parkingowa, rozumiana jako dostępność publicznych stanowisk, systemów park and ride czy stref płatnego parkowania. W Warszawie stawki zakupu miejsc postojowych zazwyczaj nie przekraczają 50 tys. zł. Najwięcej ofert mieszkań na sprzedaż z garażem dotyczy Wesołej – 93%. Na drugim miejscu plasuje się Ursus – 91%, a na trzecim Rembertów z wynikiem 88%. Są to dzielnice peryferyjne, w przypadku których transport indywidualny może okazać się wygodniejszym i szybszym wyborem niż komunikacja publiczna. Za to na dole stawki znajduje się Śródmieście (34%).Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku najmu. Najwięcej dostępnych ofert dotyczy Woli, a średnia stawka najmu wynosi tu nieco ponad 350 zł miesięcznie. Na drugim miejscu znajduje się Mokotów z taką samą kwotą, a zaraz za nim Żoliborz (także 350 zł). Najdrożej z kolei jest na Śródmieściu, gdzie trzeba liczyć się z kwotą około 600 zł miesięcznie, Białołęce i Ochocie (390zł), a także na Wilanowie (375 zł).