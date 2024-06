Wsparcie finansowe na zakup mieszkania - z jakich rządowych programów można aktualnie skorzystać?

Nabycie nowego mieszkania zwykle stanowi duże wyzwanie finansowe, niezależnie od tego, czy kupującym jest singiel, para czy też rodzina z dziećmi. Rządowe programy wsparcia na zakup nieruchomości ewoluują - co pewien czas zmieniają swoje nazwy i warunki. Oto przegląd najważniejszych, aktualnych form takiej pomocy.

Przeczytaj także: Oferta mieszkań na sprzedaż powinna się odbudowywać

Program „Mieszkanie na start”

single poniżej 35 roku życia;

osoby mające co najmniej jedno dziecko (bez ograniczeń w zakresie wieku dziecka);

osoby nieposiadające dotąd własnego mieszkania lub domu jednorodzinnego (z wyjątkiem posiadaczy udziału nieprzekraczającego 50 proc. w prawie własności mieszkania lub spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskanego przez dziedziczenie lub darowiznę);

osoby, które posiadają jedno mieszkanie, a w ich gospodarstwie domowym znajduje się co najmniej troje dzieci.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Stasique - Fotolia.com Rządowe programy wsparcia na zakup mieszkania - z jakich ofert można aktualnie skorzystać? Jeszcze w ubiegłym roku prym wiódł program "Bezpieczny kredyt 2%", który od jakiegoś czasu jest wygaszany. Nowym programem jest "Mieszkanie na start". Od jakiegoś czasu funkcjonuje także program "Mieszkanie bez wkładu własnego", skierowany do osób, które mają odpowiednio wysoką zdolność kredytową, ale nie dysponują środkami na wkład własny. Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i mają zobowiązania związane ze spłatą kredytu mogą natomiast skorzystać z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Rodzinny kredyt mieszkaniowy

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

W poszukiwaniu własnego „M”

Jeszcze w ubiegłym roku prym wiódł program „Bezpieczny kredyt 2%”, który cieszył się dużym powodzeniem, ale od jakiegoś czasu jest wygaszany. Nowym programem, aktualnie oczekiwanym przez zainteresowanych zakupem mieszkania, jest „ Mieszkanie na start ”. Program ma wejść w życie w drugiej połowie tego roku – dokładny termin na ten moment nie jest znany. Na jego realizację w tegorocznym projekcie budżetu przeznaczono 500 mln zł. Głównym atutem tego rozwiązania jest atrakcyjne oprocentowanie, które ma wynosić od 0% do 1,5%.Według przewidywań z tej formy wsparcia mogłoby skorzystać kilkadziesiąt tysięcy kredytobiorców. Ci potencjalni beneficjenci to:Program zakłada ponadto dopłaty do rat kredytów zaciągniętych do końca roku 2025. Obowiązywać będą one przez 10 lat, a kwoty będą zróżnicowane w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Wysokość tych dopłat obniży oprocentowanie kredytu na poziomie: od 1,5% dla gospodarstwa jedno- i dwuosobowego, przez 1% dla trzyosobowego i 0,5% dla czteroosobowego, aż do 0% dla pięcioosobowego i większego.Założeniom programu bacznie przyglądają się deweloperzy.– podkreśla Artur Smoleń, dyrektor sprzedaży PROFIT Development.Od jakiegoś czasu funkcjonuje już program „ Mieszkanie bez wkładu własnego ”, skierowany do osób, które mają odpowiednio wysoką zdolność kredytową, ale nie dysponują środkami na wkład własny. Bezpośrednim celem jest tu wspieranie polskich rodzin w poprawie warunków mieszkaniowych.Udzielany w ramach tego programu „Rodzinny kredyt mieszkaniowy” umożliwia skredytowanie 100% wartości nabywanego mieszkania, domu, działki lub też budowy domu, a gwarancji wkładu własnego udziela Bank Gospodarstwa Krajowego. To pierwszy aspekt tej formy wsparcia. Drugim jest opcja spłaty rodzinnej w wysokości 20 tys. zł, gdy rodzina powiększy się o drugie dziecko i 60 tys. zł w przypadku kolejnego.Warto pamiętać, że kredytobiorca i jego bliscy nie mogą być właścicielami innej nieruchomości, chyba że w skład gospodarstwa wchodzi dwójka dzieci lub więcej (w takich przypadkach ustalone są limity metrażowe). Inne określone limity dotyczą cen za metr nieruchomości, którą kredytobiorca planuje nabyć.Rodzinne kredyty mieszkaniowe będą udzielane do końca 2030 roku.Warto wspomnieć jeszcze o nieco innej formie pomocy, tej w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Skierowana jest ona do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i mają zobowiązania związane ze spłatą kredytu. Na pomoc mogą tu liczyć również osoby, które sprzedały swoją nieruchomość, na którą wzięły kredyt, ale kwota sprzedaży nie pozwoliła im spłacić tego zobowiązania.W oczekiwaniu na uruchomienie programu „Mieszkanie na start” potencjalni nabywcy już rozglądają się za ciekawymi ofertami. Poszukują przede wszystkim mieszkań komfortowych, w dobrze skomunikowanych dzielnicach, przy jednoczesnej bliskości terenów zielonych. PROFIT Development realizuje obecnie takie inwestycje w trzech dużych miastach Polski.– wyjaśnia Artur Smoleń z wrocławskiego oddziału PROFIT Development.Dzięki różnorodnym rządowym programom wsparcia, potencjalni nabywcy zyskują możliwość zakupu nieruchomości na preferencyjnych warunkach. Mają przy tym sprecyzowane oczekiwania odnośnie wymarzonego lokum. Deweloperzy, wychodząc im naprzeciw, nie tylko zaspokajają potrzeby rynku, ale również przyczyniają się do jego dynamicznego rozwoju.