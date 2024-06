Jak dużo mieszkań w Polsce kupują obcokrajowcy?

Jakie jest zainteresowanie kupnem nowych mieszkań wśród obcokrajowców? Czy aktywność zakupowa osób z zagranicy rośnie? Kto nabywa mieszkania w Polsce? Jakie? Przedstawiamy wyniki sondy przeprowadzonej przez serwis nieruchomości dompress.pl wśród przedstawicieli firm deweloperskich.

Angelika Kliś, członkini zarządu Atal

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie Robyg

Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży, Develia S.A.

Małgorzata Ostrowska, dyrektorka Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction

Zuzanna Należyta, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic

Marek Starzyński, dyrektor ds. Sprzedaży w Okam

Agnieszka Gajdzik – Wilgos, Manager ds. Sprzedaży Ronson Development

Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home

Damian Tomasik, prezes zarządu Alter Investment

Według naszych danych sprzedażowych obcokrajowcy generują zaledwie około 3-5 proc. ogółu transakcji. Ich udział w rynku jest na stałym poziomie i nie zmienił się znacząco w porównaniu z ubiegłym rokiem. W zależności od środków, jakimi dysponują, wybierają najczęściej mieszkania dla siebie i są to lokale dwu i trzypokojowe, rzadziej czteropokojowe.Wśród nabywców przeważają Ukraińcy, pozostała część przypada na inne narodowości. Struktura narodowościowa może się różnic w zależności od regionu. Na przykład Kraków, w którym dynamicznie rozwijają się usługi biznesowe, przyciąga sporo Hindusów. Kupujący to przeważnie osoby w średnim wieku. Zdarzają się również małżeństwa mieszane, gdzie jeden z partnerów jest pochodzenia polskiego.Cały czas notujemy zainteresowanie zakupem mieszkań ze strony obcokrajowców, obecnie na poziomie 15 proc. W porównaniu do ubiegłego roku jest to nieznaczny spadek, kiedy udział utrzymywał się na poziomie około 20-30 proc. naszej sprzedaży.Są to klienci poszukujący mieszkań średniej wielkości, zwykle dwu i trzypokojowych, w dobrze skomunikowanych dzielnicach. Zwracają także uwagę na wyposażenie i nowe technologie zastosowane w mieszkaniach. Najwięcej zapytań notujemy ze strony obywateli Ukrainy i Białorusi.W tym roku obserwujemy wyraźny wzrost aktywności zakupowej obcokrajowców. O ile wcześniej stanowili oni około 5 proc. naszych klientów, to obecnie jest to ponad 8 proc. Około połowa zagranicznych nabywców to obywatele Ukrainy, kolejne 20 proc. to Białorusini. Kolejne istotne grupy kupujących spoza Polski to Izraelczycy, Hindusi oraz Niemcy. Każda z tych nacji odpowiada za 2-4 proc. „zagranicznych” transakcji.Od kilku lat rośnie zainteresowanie zakupem naszych mieszkań ze strony obcokrajowców. To głównie mieszkańcy Ukrainy i Białorusi. W naszych biurach sprzedaży pojawiają się także klienci z Wietnamu, Niemiec czy USA, ale to zwykle pojedyncze przypadki i osoby, które mają z Polską powiązania rodzinne.Zauważyliśmy znaczący wzrost zainteresowania nabywaniem mieszkań ze strony obywateli Ukrainy . Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że uważają, że wojna prędko się nie skończy. Osoby, które przed nią uciekły zrozumiały, że zostaną w Polsce na dłużej, więc zamiast wynajmować wolą kupić.Wśród klientów nabywających mieszkania w naszych inwestycjach przeważają Polacy. Zgłaszają się także obcokrajowcy zainteresowani naszymi projektami, ale popyt utrzymuje się na podobnym poziomie. Największą grupę stanowią klienci z Ukrainy. Mamy też wielu klientów z Białorusi, Wielkiej Brytanii czy z Izraela.Zauważamy rosnące zainteresowanie naszą ofertą mieszkaniową osób spoza Polski. Najwięcej klientów z innych Państw jest w naszych biurach sprzedaży w Warszawie i Wrocławiu. Dominują wśród nich pary lub rodziny z dziećmi z krajów wschodnich, zwłaszcza z Białorusi i Ukrainy. Co ciekawe, dostrzegamy, że obecnie część potencjalnych nabywców to osoby, które już wcześniej dokonywały zakupu nieruchomości w naszych inwestycjach.Zauważamy, że liczba cudzoziemców zainteresowanych zakupem mieszkań w Polsce systematycznie rośnie. Cudzoziemcy najchętniej kupują mieszkania w dużych miastach, gdzie zachęca ich duży rynek pracy i bogata oferta edukacyjna. W statystykach przodują obywatele Ukrainy, Białorusini i Niemcy.Obywatele Ukrainy kupili w 2023 roku nad Wisłą niemal 380 tys. mkw. mieszkań. W przypadku mieszkańców Białorusi było to około 111 tys. mkw. Na trzecim miejscu są Niemcy, którzy kupili lokale o łącznej powierzchni ponad 54 tys. mkw.Nasi sąsiedzi ze wschodu pracują w Polsce, posyłają dzieci do szkół i na studia. W inwestycji Miasteczko Jutrzenki kupują zazwyczaj dwu lub trzy pokojowe lokale o mniejszym metrażu. Głównie zależy im na spokojnej i dobrze skomunikowanej okolicy, ale zwracają także uwagę na bezpieczeństwo i praktycznie zaprojektowane części wspólne. Natomiast obywatele Niemiec wybierają większe nieruchomości powyżej 60 mkw. o wyższym standardzie dla siebie lub pod inwestycje.Jako deweloper gruntowy nie zauważamy wzmożonej aktywności płynącej z zagranicy. Naszymi klientami są głównie firmy z polskim kapitałem i doświadczeniem na rynku.