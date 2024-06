MOKOPOLIS: nowe mieszkania od Yareal na Służewcu

Firma deweloperska Yareal poinformowała właśnie o rozpoczęciu kolejnego warszawskiego projektu mieszkaniowego. Mowa o powstającym przy ulicy Postępu kaskadowym budynku MOKOPOLIS. Umowa z generalnym wykonawcą - firmą Fine Tech Construction – właśnie została podpisana. Poprzedziły ją konsultacje z samorządem i mieszkańcami sąsiędztwa.

Budujemy ogólnodostępne osiedle w okolicy zdominowanej przez grodzone osiedla, których płoty utrudniają codzienne życie mieszkańców. Kaskadowy budynek o wysokości od 4 do 9 pięter powstanie wokół dużego prywatnego dziedzińca-ogrodu, na którym całkowicie wyeliminowaliśmy ruch samochodowy. Zróżnicowana wysokość budynku pozwoliła na zaprojektowanie na górnych piętrach wielu efektownych i atrakcyjnych tarasów, których wielkość sięga nawet blisko 100 mkw. Dodatkowo na tyłach budynku - z dala od gwaru ulicy - utworzymy otwarty dla wszystkich i w pełni urządzony teren zielony, wyposażony m.in. w plac zabaw i w meble ogrodowe wykonane z naturalnych materiałów. Będzie on stanowił element większej całości zieleni, rozciągającej się wzdłuż sąsiednich osiedli, w kierunku ulicy Bokserskiej – wyjaśnia prezes Yareal, Jacek Zengteler.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe MOKOPOLIS W MOKOPOLIS powstanie ponad 200 mieszkań o podwyższonym standardzie

Przyjęte po konsultacjach ostateczne rozwiązania projektowe w MOKOPOLIS wzbogaciły inwestycję m.in. o ogólnodostępny skwer z urządzoną zielenią oraz wydzielony parking dla gości. Dodatkowo Yareal przeznaczył ponad 5 mln złotych na modernizację pobliskiej filii Szkoły Podstawowej nr 191 przy ul. Gruszczyńskiego 12 i przygotowanie koncepcji jej rozbudowy. W efekcie procedury specustawy mieszkaniowej, przy ul. Postępu zostanie zrealizowany zrównoważony i miastotwórczy projekt, przyczyniający się do dalszej transformacji monokultury biurowej na Służewcu oraz rozwoju dzielnicy przyjaznej dla mieszkańców.Projekt architektoniczny MOKOPOLIS przygotowany przez cenioną pracownię WWAA wprost nawiązuje do architektury otoczenia oraz przemysłowej historii dzielnicy. Architekci zadbali, by inwestycja Yareal komponowała się m.in. z bryłą sąsiedniego hotelu dzięki fasadzie, z łagodnie falującym, powtarzalnym motywem charakterystycznej jasnej ramy, której wnętrze podkreślają ażurowe barierki efektownych loggi.W MOKOPOLIS powstanie ponad 200 nowych mieszkań o podwyższonym standardzie, których większość będą stanowiły najbardziej poszukiwane dwu- i trzypokojowe, choć w ofercie znajdują się również kawalerki i duże mieszkania rodzinne o powierzchni sięgającej do 120 mkw. Wszystkie będą dysponowały loggiami, tarasami, a cześć mieszkań na ponadstandardowo wysokim parterze (3,25 m), również ogródkami lokatorskimi o wielkości od kilkunastu do ponad 130 mkw.Na parterze od strony ul. Postępu znajdzie się 8 lokali usługowych, w tym jeden przystosowany do potrzeb gastronomii. Samochody mieszkańców MOKOPOLIS będą parkowały w dwukondygnacyjnym garażu podziemnym dla 256 aut.Po konsultacjach społecznych, na wniosek sąsiadów inwestycji, w podziemnej części budynku zaprojektowano również oddzielny parking dla gości , mieszczący 18 samochodów, z oddzielną klatką schodową zapewniającą wygodną komunikacją z parterem.Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z władzami dzielnicy, Yareal przeznaczy ponad 5 mln złotych na przygotowanie projektu koncepcji etapowej rozbudowy oraz modernizację działającej w pobliżu filii Szkoły Podstawowej nr 191 przy ul. Gruszczyńskiego 12. Inwestycja dewelopera w rozwój bazy oświatowej Służewca to efekt zastosowania przy inwestycji trybu specustawy mieszkaniowej. Dzięki ustaleniom z lokalnymi władzami, rosnące potrzeby szkoły mogą być w przyszłości zaspokajane w ramach planowego rozwoju kolejnych projektów deweloperskich na terenie dzielnicy.MOKOPOLIS, podobnie jak wszystkie inne inwestycje deweloperskie Yareal, zostanie poddany drobiazgowemu audytowi pod kątem zrównoważonych rozwiązań w ramach zielonej certyfikacji w międzynarodowym systemie BREEAM. Inwestycja powstanie m.in. przy wykorzystaniu niskoemisyjnego betonu i będzie wyposażona we własną elektrownię słoneczną zapewniającą darmową energię na potrzeby wspólnoty. Końcową ocenę BREEAM na poziomie Very Good zapewnią MOKOPOLIS również instalacje umożliwiające m.in. montaż ładowarek do samochodów elektrycznych, a także m.in. system odzyskiwania energii z nowoczesnych, energooszczędnych wind.