Ile kosztuje mieszkanie w najwyższych wieżowcach Polski? Ceny apartamentów zapierają dech w piersiach - podobnie jak widoki

Ceny apartamentów w najwyższych polskich drapaczach chmur osiągają rekordowe poziomy. Eksperci portalu GetHome.pl przeanalizowali aktualne oferty w takich budynkach jak Sky Tower, Złota 44, Cosmopolitan, Sea Towers i Hanza Tower. Najdroższe mieszkania w Warszawie kosztują nawet ponad 80 tys. zł za metr kwadratowy, a prestiż, widok i luksusowe udogodnienia przyciągają zamożnych nabywców. Na rynku pojawiają się też nowe inwestycje, które mogą wkrótce zmienić ranking najwyższych i najdroższych adresów w Polsce.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są najwyższe budynki mieszkalne w Polsce i gdzie się znajdują.

Ile kosztują apartamenty w takich wieżowcach jak Sky Tower, Złota 44, Cosmopolitan, Sea Towers i Hanza Tower.

Jakie udogodnienia oferują luksusowe apartamenty w polskich drapaczach chmur.

Jakie nowe inwestycje mieszkaniowe powstają w Polsce i jak mogą wpłynąć na rynek luksusowych nieruchomości.

Sky Tower najwyższy, ale nie najdroższy

Najdroższe są apartamenty w warszawskim wieżowcu Złota 44

W drapaczu chmur też można spać przy otwartym oknie

Bajeczny widok na Trójmiasto, morze i Półwysep Helski

Miały być biura, a powstały też mieszkania

W budowie kolejne dwa wieżowce z mieszkaniami

Najwyższym budynkiem mieszkalnym w Polsce jest ukończony w 2012 r. wrocławski Sky Tower – ma on 206 wysokości (z iglicą – 212) i aż 51 kondygnacji. Na piętrach od 28. do 48. znajdują się 184 luksusowe apartamenty (część jest wynajmowanych). Największy ma 227 m kw. i położony jest na 48 piętrze.Kiedy na początku 2008 r. pojawiły się w sprzedaży apartamenty w Sky Tower, deweloper życzył sobie za nie średnio ok. 20 tys. zł za m kw. A ile kosztują one obecnie? Ci, którzy chcieliby podziwiać panoramę Wrocławia z okien swojego apartamentu, o ile stratusy nie przysłonią widoku, powinni się liczyć z wydatkiem co najmniej 2,1 mln zł. Tyle życzy sobie sprzedający 55-metrowy, dwupokojowy apartament na 40 piętrze wieżowca. To aż 38,9 tys. zł za m kw.Z kolei 225-metrowy apartament również na 40 piętrze wyceniony został na 5,6 mln zł, czyli „tylko” 25 tys. zł za metr. Pięć pięter wyżej, czyli na wysokości ok. 200 metrów, wystawiony został na sprzedaż 106-metrowy apartament, za który właściciel chce 3,5 mln zł, czyli w przeliczeniu na metr kwadratowy 33 tys. zł.Niewiele niższy od wrocławskiego drapacza chmur jest zaprojektowany przez wybitnego amerykańskiego architekta polskiego pochodzenia Daniela Libeskinda wieżowiec mieszkalny Złota 44 w Warszawie. „Żagiel Libeskinda” ma 192 metry wysokości i 54 piętra. Apartamenty mieszczą się na piętrach 9–52.– ocenia ekspert GetHome.pl. I przypomina, że apartamenty pojawiły się w sprzedaży w 2013 r. Ceny najtańszych zaczynały się od 25 tys. zł za m kw. Za najdroższe na szczycie wieżowca deweloper chciał aż 65 tys. zł za metr. A ile trzeba zapłacić za apartament z drugiej ręki?W ubiegłym roku wielki rozgłos medialny towarzyszył sprzedaży 480-metrowego apartamentu na 50 piętrze wieżowca Złota 44. Sprzedającym był Rafał Zaorski, który kupił to niezwykłe mieszkanie w 2022 r. za blisko 23 mln zł (ok. 48 tys. zł za m kw.). Rok później Zaorski ogłosił plan sprzedaży w ramach projektu "Epicki Flip", polegającego na podziale nieruchomości na 20 tys. udziałów po 5 tys. zł każdy. Pomysł spotkał się ze sprzeciwem wspólnoty mieszkaniowej, która uznała go za naruszający porządek domowy i złożyła wniosek do sądu o zakaz zbywania lokalu. Ostatecznie Rafał Zaorski sprzedał swój apartament w tradycyjny sposób, nazywając transakcję "rekordową w Polsce". Choć dokładna kwota nie została ujawniona, spekuluje się, że cena mogła wynieść ok. 39 mln zł (ponad 80 tys. zł za metr!).– komentuje Marek Wielgo.W portalach ogłoszeniowych można obecnie znaleźć m.in. 227-metrowy apartament na 10 piętrze w cenie ok. 11,4 mln zł, czyli 49,4 tys. zł za m kw. Oczywiście, im wyżej, tym drożej. Za 92-metrowy apartament na 17 piętrze sprzedający życzy sobie 5,9 mln zł (63,8 tys. zł za m kw.), a za 64-metrowy na 45 piętrze – niespełna 5,1 mln zł. To aż 79,5 tys. zł za metr!O miano najdroższego adresu w Polsce ubiega się także 160-metrowy wieżowiec Cosmopolitan u zbiegu ulic Twardej i Emilii Plater, czyli w samym centrum stolicy. Także i w tym przypadku nie sposób nie wspomnieć o autorze projektu. Jest nim amerykański architekt niemieckiego pochodzenia Helmut Jahn. Jest on wymieniany przez znawców w jednym rzędzie z takimi sławami jak Norman Foster czy Zaha Hadid.Cosmopolitan ma 44 piętra. 236 luksusowych apartamentów o powierzchni od 54 do 700 m kw. rozlokowanych jest od ósmego do ostatniego piętra. Pierwsi mieszkańcy wprowadzili się w 2014 r. Z okien swoich apartamentów mogą podziwiać panoramę miasta obejmującą Pałac Kultury i Nauki, wieżowce centrum biznesowego Warszawy, ale również Park Saski, Stare Miasto, Żoliborz, Stadion Narodowy i Wisłę. Nietypowym, jak na mieszkalne wysokościowce, rozwiązaniem są otwieralne okna w każdym pokoju, a także wychodzące poza obrys bryły budynku wykusze, które powiększają pole widzenia z wnętrza.Ile trzeba zapłacić za taką przyjemność? Także i w tym wieżowcu występuje spora rozpiętość cen. W ofercie sprzedaży 134-metrowego apartamentu na 12 piętrze podana jest cena 6,8 mln zł, czyli 50,5 tys. zł za m kw. Jednak za 167-metrowy lokal na 38 piętrze sprzedający życzy sobie 12,8 mln zł, czyli ponad 76,6 tys. zł za metr.Jednym z najbardziej prestiżowych, choć nie najdroższych adresów w naszym kraju jest zlokalizowany przy Nabrzeżu Prezydenta w centrum Gdyni apartamentowiec Sea Towers. Składa się on z dwóch wież o wspólnej podstawie, przy czym wyższa z wież ma 38 kondygnacji i prawie 142 metry wysokości z masztem antenowym, a bez niego – ponad 125 metrów.– zauważa ekspert GetHome.pl.Oczywiście najważniejszym wyznacznikiem prestiżu jest bliskość morza. Wieżowiec stoi zaledwie kilkanaście metrów od linii brzegowej Zatoki Gdańskiej, w pobliżu plaży i mariny jachtowej. Z okien apartamentów rozpościera się panorama miasta i wód zatoki. Przy pięknej pogodzie i dobrej widoczności widać Półwysep Helski.Rzecz jasna prestiż ma wysoką cenę. W ofercie na rynku wtórnym dostępny jest m.in. 71-metrowy apartament na dziewiątym piętrze niższej z wież (ma 28 kondygnacji), który kosztuje „tylko” 1,8 mln zł, czyli niespełna 25,4 tys. zł za m kw. Na 27 piętrze do kupienia jest też 120-metrowe mieszkanie w cenie ponad 4,6 mln zł (ok. 39 tys. zł za m kw.). Wygląda na to, że wyższe ceny osiągają mieszkania w wyższej z wież (36 kondygnacji). Np. żeby kupić niespełna 117-metrowy apartament na 15 piętrze, trzeba się liczyć z wydatkiem prawie 7 mln zł, czyli 59,5 tys. zł za m kw.TOP 5 najwyższych budynków mieszkalnych w Polsce (uwzględniliśmy ich wysokość do dachu) zamyka oddany do użytkowania nieco ponad trzy lata temu ponad 100-metrowy szczeciński wieżowiec Hanza Tower. Ma on 27 pięter, w tym 24 – mieszkalne. Na najwyższej kondygnacji mieszkańcy mają do dyspozycji 200-metrowy taras, z którego mogą podziwiać zarówno Szczecin, jak i Jezioro Dąbie i Zalew Szczeciński.Ile trzeba zapłacić za taki widok z okien swojego apartamentu? Niewiele w porównaniu z apartamentami w drapaczach chmur w Warszawie, Wrocławiu i Gdyni. Co ważne, z ofert dostępnych na rynku wtórnym wynika, że do kupienia są małe metraże. Ich ceny zależą oczywiście od piętra. Np. za kawalerkę o powierzchni 28 m kw. na drugim piętrze sprzedający żąda 519 tys. zł, czyli ok. 18,5 tys. zł za metr kwadratowy. Natomiast 26-metrową kawalerkę na 15 piętrze wystawiono na sprzedaż za 600 tys. zł, czyli ok. 22,6 tys. zł za metr. Mniej więcej tyle samo w przeliczeniu na metr kwadratowy wyceniony jest przez sprzedającego 81-metrowy apartament na 21 piętrze. Jego cena całkowita wynosi prawie 1,8 mln zł.Co ciekawe, pierwotnie budynek miał mieć przeznaczenie biurowo-usługowe. Jednak wraz z rosnącym zainteresowaniem rynkiem nieruchomości mieszkaniowych — zwłaszcza w segmencie apartamentów klasy premium — deweloper zmodyfikował koncepcję. Wprowadzono funkcję mieszkalną, co oznaczało przebudowanie układów pięter, dostosowanie infrastruktury oraz stworzenie dodatkowych udogodnień typowych dla apartamentowców (m.in. basen, sauna, tarasy).W najbliższych latach zestawienie najwyższych budynków mieszkalnych w Polsce najpewniej się zmieni. W Rzeszowie powstaje wieżowiec Olszynki Park, a we Wrocławiu - Quorum Tower. Rzeszowski drapacz chmur aspiruje do miana najwyższego w Polsce. Jego wysokość z iglicą wynosi bowiem 221 metrów. Jednak bez iglicy jest to „tylko” 161 metrów (38 kondygnacji naziemnych). Olszynki Park zepchnie więc warszawski Cosmopolitan na czwarte miejsce. Z kolei 137-metrowa wieża wielofunkcyjna z częścią mieszkaniową Quorum Tower (38 kondygnacji) zajmie piątą pozycję. W obu inwestycjach mieszkania są wciąż dostępne na rynku pierwotnym. W rzeszowskim wieżowcu są zróżnicowane, bo zależą m.in. od metrażu i piętra – 12,8-13,6 tys. zł za m kw. na najniższych kondygnacjach (4-7 piętro) do 22-23 tys. zł na najwyższych. Z dostępnych jeszcze mieszkań najwięcej kosztuje blisko 114-metrowy apartament na 32 piętrze – prawie 2,4 mln zł. We wrocławskim Quorum Tower jest oczywiście drożej – trzeba się liczyć z wydatkiem co najmniej 17-18 tys. zł za m kw. Najdroższy jest 127-metrowy apartament na 30 piętrze, za który deweloper chce ok. 5,8 mln zł, czyli ok. 45,5 tys. zł za metr.