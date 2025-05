Zakątek Telimeny w Krakowie w przedsprzedaży

Archicom rozpoczął przedsprzedaż nowej inwestycji mieszkaniowej w Krakowie - Zakątek Telimeny. Projekt zlokalizowany jest w zielonej części Bieżanowa Nowego i obejmie 73 mieszkania.

Zakątek Telimeny to budynek z 73 mieszkaniami, od jedno do czteropokojowych, wkomponowany w strukturę dzielnicy Bieżanów-Prokocim. Inwestycje wyróżnia prosta, nowoczesna bryła, stonowana kolorystyka i spójna architektura , duże okna, balkony i balkony francuskie.Lokalizacja inwestycji zapewnia dostęp do rozległego skweru, stanowiącego popularne miejsce aktywności i odpoczynku mieszkańców dzielnicy. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się liczne tereny zielone i rekreacyjne – m.in. Park Aleksandry, Zakręcony Ogród Krakowian czy okolice Prokocimia, oferujące bogatą infrastrukturę sportową i place zabaw dla dzieci.W ramach inwestycji powstanie także 90 miejsc parkingowych, w tym 84 w garażu podziemnym, komórki lokatorskie oraz przestrzeń wspólna z rowerownią i wózkownią. Na parterze zaplanowano 6 lokali handlowo-usługowych.