Develia rozpoczyna budowę IV etapu City Vibe

Ruszyła budowa IV etapu osiedla City Vibe. Nowa inwestycja Develia powstaje na krakowskim Płaszowie. W ramach tego etapu powstaną dwa budynki z 274 mieszkaniami. Generalnym wykonawcą jest TK Bud. Termin zakończenia realizacji zaplanowano na II kwartał 2025 r.

City Vibe to kompleks mający charakter samodzielnego „miasta w mieście”. Położenie blisko ścisłego centrum Krakowa, w otoczeniu zieleni i terenów rekreacyjnych sprawia, że cieszy się dużą popularnością. W IV etapie w ramach dwumiesięcznej przedsprzedaży znaleźliśmy nabywców na ponad 30 proc. lokali. Wkrótce do naszej oferty wprowadzimy kolejną pulę mieszkań, co w połączeniu z innymi aktywnymi projektami zapewni naszym klientom szeroki wybór dostępnych mieszkań na terenie aglomeracji krakowskiej. - podkreśla Tomasz Kaleta, dyrektor Departamentu Sprzedaży w Develia S.A.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe City Vibe - wizualizacja Develia rozpoczyna budowę IV etapu inwestycji City Vibe.

City Vibe to wieloetapowy projekt mieszkaniowy, który powstaje w Krakowie przy ul. Myśliwskiej 68. Właśnie rozpoczęła się realizacja IV etapu inwestycji. Wybudowane zostaną dwa 5-piętrowe budynki. W każdym z nich powstanie po 137 mieszkań o metrażach - od 30 do 80 m kw. – z ogródkami, loggiami lub balkonami.Aktualnie w sprzedaży dostępne są również mieszkania powstające w ramach III etapu. Zgodnie z planami inwestora jeszcze w I kwartale br. oferta sprzedaży zostanie poszerzona o 274 kolejne lokale w ramach V etapu.City Vibe to samowystarczalne osiedle z dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Na jego terenie zaplanowano szereg udogodnień. Z myślą o aktywności fizycznej mieszkańcy będą mogli korzystać m.in. z siłowni plenerowej, boiska do siatkówki oraz stołów do ping-ponga. Spędzanie czasu na świeżym powietrzu uatrakcyjni strefa parkowa, reprezentacyjny plac z podświetlaną fontanną i jeziorko. Dla najmłodszych przygotowane zostaną place zabaw i miejsca kreatywne.Ruch kołowy na terenie City Vibe został ograniczony do minimum, co wpłynie na bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców. Miejsca parkingowe zaplanowano w podziemnych garażach, a trasy dojazdowe poprowadzono po zewnętrznej części osiedla. Dla rowerzystów przygotowane zostaną stojaki na rowery umieszczone przed budynkami. W ramach realizacji osiedla deweloper współfinansował również wykonanie nowej drogi łączącej ulicę Myśliwską z Nowohucką, co wpłynęło na poprawę komunikacji z innymi dzielnicami miasta.Płaszów, będący częścią dzielnicy Podgórze, łączy w sobie bliskość ścisłego centrum Krakowa oraz dostęp do rozległych terenów zielonych i rekreacyjnych. W bliskim sąsiedztwie znajduje się szkoła, przedszkole oraz galerie handlowe. W ciągu kilku minut jazdy samochodem można dojechać do Galerii Bonarka, Galerii Kazimierz oraz centrum M1.