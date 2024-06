II etap Oliwska Vita od Develia w sprzedaży

Develia uruchomiła sprzedaż II etapu inwestycji Oliwska Vita na warszawskim Targówku. Do oferty trafiło 201 mieszkań, których ceny startują od 12 100 zł za metr kwadratowy. Termin ukończenia inwestycji zaplanowano na koniec I kwartału 2026 roku.

II etap Oliwska Vita - wizualizacja 1 Do każdego mieszkania w zależności od kondygnacji przypisane będą przestronne tarasy, balkony lub ogródki.

Kupujący mogą wybierać spośród 25-metrowych kawalerek po mierzące ponad 100 m kw. przestronne lokale 4-pokojowe. Do każdego mieszkania w zależności od kondygnacji przypisane będą przestronne tarasy, balkony lub ogródki. Deweloper zrealizuje również podziemną halę garażową z komórkami lokatorskimi i boksami rowerowymi. Auta będzie można parkować także na stanowiskach naziemnych, a rowery – w specjalnej rowerowni oraz przy licznych stojakach, jakie zostaną ustawione na terenie inwestycji.Projektanci z pracownia 4am Architekci zadbali o atrakcyjne zagospodarowanie powierzchni zewnętrznych. Przy osiedlowych alejkach zostaną ustawione ławki, plenerowe leżaki i inne elementy małej architektury, a dla najmłodszych mieszkańców powstanie plac zabaw.W okolicy Oliwskiej Vita działa wiele sklepów, punktów usługowych czy placówek ochrony zdrowia. Najbliższe przedszkole oddalone jest o kilka minut spacerem, a szkoła podstawowa o kilkanaście. Zakupy można zrobić w centrum handlowym Atrium Targówek oraz M1. Pobliski Park Bródnowski oferuje duże możliwości odpo-czynku i spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. W okolicy nie brakuje również przestrzeni sportowo-rekreacyjnych, takich jak ZOO, park trampolin Hangar 646, pływalnie „Muszelka” oraz Polonez OSiR Targówek, a także obiektów kultury, jak pobliski DK Świt czy słynny Teatr Rampa.Sprawną komunikację zapewnia rozbudowana sieć dróg, w tym m.in. Trasa Toruńska i most gen. Stefana Grota-Roweckiego oraz most Gdański. Z kolei pobliska stacja kolejowa Warszawa-Praga pozwoli na szybki dojazd m.in. do Dworca Gdańskiego oraz innych rejonów miasta, włącznie z Lotniskiem Chopina. Mieszkańcy będą mogli korzystać również z komunikacji publicznej łączącej osiedle z centrum Warszawy oraz I i II linią metra. W celu zwiększenia komfortu pomiędzy osiedlem a pobliskimi torami kolejowymi przewidziano budowę ekranów akustycznych.