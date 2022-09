We Wrocławiu, przy ulicy Ślężnej 118 na Krzykach, powstanie nowa inwestycja mieszkaniowa Develii - osiedle Ślężna Vita - ze 199 mieszkaniami. Ceny zaczynają się od 10 599 zł za metr kwadratowy. Budowa ma zostać ukończona w I półroczu 2025 roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ślężna Vita - wizualizacja Osiedle mieszkaniowe Ślężna Vita powstanie na wrocławskich Krzykach

Pod wspomnianym adresem znajduje się obecnie stary biurowiec. Develia zamierza go wyburzyć i w jego miejscu wybudować osiedle ze 199 lokalami – od kompaktowych, 2-pokojowych mieszkań po przestronne, ponad 100-metrowe apartamenty. Każdy lokal, bez względu na metraż, będzie posiadał balkon. Deweloper zaprojektował duży garaż z komórkami lokatorskimi w podziemiu budynku i części parteru. Znajdzie się tam również 10 lokali usługowo-handlowych.Osiedle jest zlokalizowane zaledwie 4 km od Starego Miasta. Krzyki to jedna z ulubionych dzielnic wrocławian, o rozbudowanej i różnorodnej infrastrukturze lokalnej. Mieszkańcy osiedla Ślężna Vita będą mogli korzystać z pobliskich restauracji, kawiarni, sklepów, galerii handlowych i kin. Nie brakuje tu również szkół, przedszkoli i placówek ochrony zdrowia. Miłośnicy aktywnego trybu życia i rodziny z dziećmi z pewnością docenią sąsiedztwo nowoczesnego aquaparku i aż trzech parków publicznych – Skowroniego (zaledwie 250 m od osiedla), Parku im. Władysława Andersa (650 m) oraz Południowego (1000 m). Bliskość kampusów Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego sprawia, że zakup mieszkania przy Ślężnej będzie także atrakcyjną opcją inwestycyjną.W pobliżu osiedla znajdują się liczne przystanki autobusowe i tramwajowe, zmotoryzowanych z pewnością ucieszy łatwy dojazd do trasy A4 i Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, a także do rozbudowywanej obecnie Śródmiejskiej Obwodnicy Wrocławia. Dworzec PKP Wrocław Główny znajduje się zaledwie 2,4 km od inwestycji.Zakończenie budowy zaplanowane jest na I półrocze 2025 r. Za projekt odpowiada pracownia Dziewoński, Łukaszewicz – Architekci. Ceny zaczynają się już od 10 599 zł za metr kwadratowy.