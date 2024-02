Osiedle Lokum Porto we Wrocławiu z nowymi mieszkaniami

Lokum Deweloper poszerza ofertę osiedla Lokum Porto we Wrocławiu o kolejne 84 mieszkania. Budowa nowego budynku ma zostać zakończona w IV kwartale 2025 r.

Lokum Porto - wizualizacja 2 Mieszkańcy będą mogli odpoczywać na eleganckich ławkach, spacerować wśród oczek wodnych i bogatej roślinności, a także dbać o dobrą kondycję, korzystając z siłowni terenowej.

Osiedle Lokum Porto jest zlokalizowane przy ul. Długiej i Gnieźnieńskiej we Wrocławiu. W ramach tej inwestycji, zlokalizowanej na Starym Mieście, deweloper wybudował już kilkaset mieszkań a także apartamenty w standardzie premium. Teraz poszerza ofertę, włączając do sprzedaży 84 lokale z budynku oznaczonego w projekcie symbolem E, którego budowa ma zostać zakończona w IV kwartale 2025 r. Znalazły się wśród nich zarówno komfortowe kawalerki od ok. 32 m2, jak i 2-, 3-, 4-, a nawet 5-pokojowe mieszkania o metrażach do ok. 120 m2. Do każdego z nich przynależeć będzie loggia, balkon lub przestronny taras. W części lokali przewidziano dodatkowe pomieszczenia, podnoszące codzienną wygodę lokatorów: dodatkowe łazienki i toalety oraz garderoby. Nabywcy mieszkań z nowego etapu będą mieć możliwość zakupu miejsca postojowego na naziemnym bądź podziemnym parkingu, a także komórki lokatorskiej.Za projekt architektoniczny Lokum Porto, świetnie wpisujący się w zielone otoczenie Odry, odpowiada doświadczona pracownia AP Szczepaniak. Powstający obecnie budynek E, podobnie jak jego gotowe już sąsiedztwo, cechować będzie kaskadowa forma prostych brył i subtelna, elegancka kolorystyka elewacji. Składać się on będzie z 9 kondygnacji naziemnych oraz 1 podziemnej, przy czym na najwyższych trzech piętrach znajdą się zaledwie po 3 lokale, co nie tylko zagwarantuje harmonijną estetykę inwestycji, ale wpłynie też na komfort przyszłych lokatorów.Części wspólne na terenie inwestycji zachęcać mają do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Mieszkańcy będą mogli odpoczywać na eleganckich ławkach, spacerować wśród oczek wodnych i bogatej roślinności, a także dbać o dobrą kondycję, korzystając z siłowni terenowej. Dla najmłodszych lokatorów deweloper zaplanował kilka kolorowych placów zabaw z bezpieczną nawierzchnią. Prywatność osiedlowej przestrzeni zagwarantują szlabany ograniczające wjazd na teren inwestycji.Umiejscowienie inwestycji Lokum Porto na mapie Wrocławia jest jej wielkim atutem, łącząc zalety położenia tuż obok ścieżek spacerowych biegnących wzdłuż Odry, licznych parków i terenów zielonych z bliską odległością do ścisłego centrum miasta. W sąsiedztwie Lokum Porto dostępne jest szerokie zaplecze edukacyjne, handlowo-usługowe, kulturalne oraz rekreacyjne. Spacer do Rynku czy na Wyspę Słodową zajmuje kilkanaście minut, w bliskiej odległości od osiedla znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe oraz stacje kolejowe, co znacznie ułatwia przemieszczanie się w różne części Wrocławia. Osoby zmotoryzowane doceniają natomiast szybki dojazd do ul. Legnickiej, jednej z głównych arterii miasta.