Augustowska Vita na wrocławskich Maślicach w sprzedaży

Develia rozpoczyna sprzedaż mieszkań w inwestycji Augustowska Vita we Wrocławiu. W ofercie znalazły się 84 mieszkania o powierzchni od 44 do 89 metrów kwadratowych w dwóch budynkach, które powstaną w otoczeniu niskiej, willowej zabudowy.

Augustowska Vita - wizualizacja W dwóch nowoczesnych budynkach, które powstaną w otoczeniu niskiej, willowej zabudowy, znajdą się 84 mieszkania.

Mieszkania posiadają, w zależności od kondygnacji, balkon lub zielony ogródek. Do dyspozycji mieszkańców zostanie oddana również podziemna hala garażowa z komórkami lokatorskimi i boksami na rowery. Projekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.Przestrzenie wspólne między budynkami urozmaicą alejki spacerowe, zróżnicowana roślinność, stoliki do gry w szachy oraz nowoczesny plac zabaw. Z myślą o miłośnikach dwóch kółek na terenie inwestycji znajdą się także stojaki na rowery oraz stacja naprawcza.Mocnym punktem inwestycji jest bogata infrastruktura lokalna, a zwłaszcza placówki edukacyjne. W najbliższym sąsiedztwie, przy ul. Suwalskiej, znajduje się niedawno rozbudowany kompleks szkolno-przedszkolny, a nieco dalej, przy ulicy Lubelskiej, działa kolejna szkoła podstawowa z nową salą gimnastyczną. Trwa też budowa nowego zespołu szkolno-przedszkolnego przy ulicy Białostockiej - jego otwarcie zaplanowane jest na wrzesień 2024 r. Codzienne zakupy będzie można zrobić w pobliskich centrach handlowych N-Park i Pasaż Królewiecki. W pobliżu osiedla działają również supermarkety popularnych sieci Biedronka, Lidl oraz Dino. Nie brakuje również restauracji, piekarni, punktów usługowych i klubów fitness – wszystko znajduje się w zasięgu krótkiego spaceru.Dzięki bliskości ważnych arterii drogowych, ul. Kosmonautów oraz ul. Pilczyckiej w ciągu 5 minut dojedziemy do Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (trasa A8), a w ciągu 8 minut – do Śródmiejskiej Obwodnicy Wrocławia (węzeł Popowice). Z kolei wyprawa autem na Starówkę zajmie niewiele ponad 20 minut. Na Maślicach stale rozbudowywana jest także komunikacja publiczna – kursują liczne linie autobusowe, ruszyły też prace nad połączeniem tego rejonu z centrum linią szybkiego tramwaju. W przyszłości ma tu powstać stacja PKP Wrocław Maślice, która zapewni połączenie kolejowe z centrum.W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla Augustowska Vita znajduje się Park Maślicki o charakterze leśnym i przeznaczeniu rekreacyjno-wypoczynkowym. Realizowany od 2020 roku powstaje według zasad zrównoważonego rozwoju, co oznacza jak najmniejszą ingerencję w środowisko przyrodnicze oraz zachowanie możliwie jak największej części istniejącej roślinności. W odległości kilkunastominutowego spaceru od inwestycji znajduje się także zlokalizowany na nabrzeżach Odry i Ślęzy malowniczy Park Świetlików.Za projekt architektoniczny odpowiada Olejnik Pracownia Projektowa. Zakończenie budowy zaplanowane jest na IV kwartał 2025 roku. Ceny zaczynają się już od 10 499 zł za metr kwadratowy.